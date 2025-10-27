Své miliony nestačí utrácet. Jak se žije lidem, kteří tvoří umělou inteligenci

Pracovníci, kteří se podílejí na vývoji umělé inteligence, momentálně čelí mimořádnému pracovnímu zatížení. Protože se jejich společnosti snaží udržet krok s inovacemi a soustředí se na vývoj systémů, mnozí z nich pracují 80 až 100 hodin týdne. Někteří výzkumníci přirovnávají aktuální situaci k válce, napsal americký portál The Wall Street Journal.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„V podstatě se snažíme urychlit vědecký pokrok za posledních dvacet let do dvou roků,“ uvedl pro The Wall Street Journal Josh Batson, vědecký pracovník ve společnosti Anthropic, která se zaměřuje na vývoj umělé inteligence. Mimořádné pokroky v oblasti umělé inteligence se podle něj dějí každých pár měsíců. „Je to teď nejzajímavější vědecká otázka na světě,“ doplnil k rozvoji umělé inteligence.

Vedoucí pracovníci a výzkumníci ve firmách, jako je jako Microsoft, Anthropic, Alphabet, Meta Platforms, Apple a OpenAI, uvádějí, že jejich práce je nyní klíčová. Je to pro ně zásadní okamžik v historii, protože soupeří s rivaly a hledají nové způsoby, jak přiblížit umělou inteligenci širší veřejnosti. Tito pracovníci jsou často součástí malých elitních týmů, které se zaměřují na průlomové projekty v oblasti umělé inteligence.

Juniory do firem téměř nikdo nehledá, jejich práci nahradila umělá inteligence

„Všichni pracují neustále, je to nesmírně intenzivní a nezdá se zatím, že by to mělo přestat,“ říká výzkumnice ze společnosti DeepMind Madhavi Sewaková.

Někteří zaměstnanci jsou nyní mnohonásobnými dolarovými milionáři. Několik z nich ale přiznalo, že kvůli náročné pracovní době a honbě za novými technologickými pokroky nemají čas si vydělané peníze vůbec užít.

Model 0-0-2

Nejnáročnější období pro mnoho pracovníků přichází při práci na vývoji modelů nebo nových produktů, kdy zaměstnanci běžně pracují v rozvrhu „9-9-6“, tedy od 9:00 do 21:00 hodin, šest dní v týdnu. V praxi to však je často ještě ještě víc. Jeden manažer startupu žertem takový rozvrh nazval jako „0-0-2“, což znamená práci od půlnoci do půlnoci, s dvouhodinovou přestávkou o víkendech.

Podle zdrojů některé startupy dokonce očekávání pracovní doby přes 80 hodin týdně vkládají do pracovních smluv. Mnoho společností to ale nemá potřebu dělat, neboť jejich vrcholoví pracovníci v oblasti umělé inteligenci jsou dostatečně sami motivováni konkurencí a také vlastní zvědavostí ohledně nových možností modelů.

AI využívá třikrát více firem než loni, zavést ji chtějí i další

„Máte všechny ty dobré nápady a víte, že je to soutěž s časem,“ uvedla Sewaková. „Nechcete nechat nápady neprozkoumané, takže když máte volný čas, pracujete na nich a hledáte nové nápady,“ doplnila.

Vše se zrychlilo

Podle produktové ředitelky společnosti Microsoft pro umělou inteligenci Aparny Chennapragadové firmám v minulosti trvaly přechody na širší používání nové technologie – jako bylo například přechod na mobilní telefony nebo internet – deset a více let. Umělá inteligence se ale dostává do praxe mnohem rychleji. „U AI už 90 procent firem Fortune 500 používá produkty AI po pouhých několika letech,“ uvedla.

To podle ní vytváří obrovskou poptávku, kterou se každá společnost snaží uspokojit. Ona sama nabádá zaměstnance k tomu, aby umělou inteligenci v práci využívali naplno.

Madhavi Sewaková s potěšením podotkla, že nejlepší výzkumníci v oblasti umělé inteligence konečně dostávají odpovídající odměnu za svou inteligenci a práci, i když mnoho z nich motivuje jen práce samotná. „Nevidím žádnou změnu v životním stylu těchto lidí. Nikdo si nebere dovolenou. Lidé nemají čas na své přátele, koníčky ani na lidi, které milují. Všichni jen pracují,“ uzavřela podle amerického webu.

27. října 2025

26. října 2025

