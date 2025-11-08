Umělá inteligence jako dohazovač. Seznamovací aplikace cítí příležitost k rozvoji

Autor:
  19:00
Technologie umělé inteligence proměňuje i svět online seznamování. Zatímco zavedené platformy ji integrují, nové aplikace ji využívají jako základní součást svého fungování. Díky pokročilým algoritmům mají podle zástupců platforem uživatelé najít svou druhou polovičku rychleji a efektivněji, napsal americký portál The New York Times.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Match GroupProfimedia.cz

Pětadvacetiletá projektová manažerka Emma Ingeová se rozhodla po zkoušení známých aplikací, jako je Tinder či Hinge, otestovat něco nového. Zvolila proto novou platformu Known, kde si po registraci nejdříve povídala zhruba dvacet minut s AI „dohazovačem“. Tomu sdělila své preference a také varovné signály, které by jí u muže odradily.

Koho umělá inteligence nenahradí? V bezpečí jsou i některé kancelářské profese

Již o týden později se jí objevila nabídka partnera. Za jednorázový poplatek 25 dolarů (530 Kč) se s ním mohla setkat v baru. „Vzhledem k tomu, jak dneska randění vypadá, jsem si řekla, že to zkusím, alespoň budu mít nějaký zážitek,“ uvedla pro portál The New York Times Ingeová.

Rande jí příjemně překvapilo. S partnerem si povídala dvě hodiny a sblížil je společný zájem o veřejnou dopravu a nové restaurace. Ke druhému rande nicméně nedošlo, jelikož se jí muž již neozval. „To na tom bylo právě to zajímavé. Umělá inteligence skutečně našla shodu, nezafungovala ta lidská část,“ zhodnotila Ingeová.

Seznamovací chemie

Startup Known založili dvaadvacetiletá Celeste Amadonová a jednadvacetiletý Asher Allen, kteří při vývoji aplikace, která přijde již brzy, spolupracovali s psychology. Platba za schůzku namísto měsíčního předplatného měla podle Amadonové svůj důvod. „Více motivovala k tomu, aby se lidé dostali ven do reálného světa na rande,“ zmínila.

@known

Umělou inteligenci začínají využívat také známé platformy, jako je Tinder, Bumble, Hinge či Grindr, využít se ji snaží k vlastní transformaci. „AI už hraje velkou roli v našem podnikání, ale myslím, že má potenciál přinést změnu, další technologický posun,“ řekl v rozhovoru Hesam Hosseini, provozní ředitel Match Group, která vlastní platformy Hinge a Tinder.

Člověk je bytost analogová. Značky se vzpírají trendu a v reklamách brojí proti AI

Například Tinder testuje AI službu pro shody nazvanou Chemistry, kterou tento měsíc plánuje rozšířit. Uživatelé budou moci dát přístup k vlastním fotografiím, které by umělá inteligence prozkoumala, aby se o uživatelích dozvěděla více.

Aplikace Hinge, která má přibližně 15 milionů uživatelů, využívá umělou inteligenci k analýze profilů uživatelů a poskytování zpětné vazby na jejich obsah. „Letos společnost přeprogramovala svůj algoritmus pro porovnávání s generativní umělou inteligencí, aby lépe pochopila preference uživatelů, což zvýšilo počet shod o 15 procent,“ uvedl Hosseini.

Vzhledem ke změnám, jimiž seznamovací aplikace procházejí, se někteří investoři dívají na tento segment jako na příležitost. Podle zdrojů The New York Times se investiční společnosti Francisco Partners a Permira obrátily na aplikace jako Bumble a Grindr s nabídkou koupě.

Některé seznamovací aplikace nicméně čelí odporu uživatelů vůči využívání umělé inteligence ve svých službách. Někteří jsou proti tomu, aby je „obsluhovaly“ technologie, která za ně rozhoduje o partnerstvích. Aplikaci Hinge navíc mnozí kritizují za to, že nezmiňuje využívání umělé inteligence.

Má podle vás umělá inteligence v seznamovacích aplikacích své místo?

celkem hlasů: 17
Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Most nad dálnicí D6 u odbočky na Loket čeká celková rekonstrukce.

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

Umělá inteligence jako dohazovač. Seznamovací aplikace cítí příležitost k rozvoji

Aplikace Tinder přijde s bezpečnostním tlačítkem.

Technologie umělé inteligence proměňuje i svět online seznamování. Zatímco zavedené platformy ji integrují, nové aplikace ji využívají jako základní součást svého fungování. Díky pokročilým...

8. listopadu 2025

Nagoja není nuda. Neprávem zapomenuté japonské město bojuje o pozornost

Hrad ve městě Nagoja patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce. (27....

Přestože je Japonsko z mnoha různých důvodů zaplaveno turisty, v zemi nadále existují města, která návštěvníky příliš netáhnou. Na cestě vysokorychlostními vlaky z Tokia turisté obvykle míří spíše do...

8. listopadu 2025

Pro jedny hrozba, pro jiné příležitost. Popularita čínských plnicích per roste

plnicí pero pelikan inkoust sběratelé čína produkty

Popularita plnicích per je i navzdory všudypřítomné digitalizaci stále obrovská. Trh ale čím dál více zaplavují i levné produkty z Číny vytlačující původní výrobce. Lákají především na velmi nízkou...

8. listopadu 2025

Příliš mnoho mléka, příliš moc krav. Švýcarsko řeší, jak se poprat se cly

Výrobci sýra v oblasti Gruyeres na západě Švýcarska

Švýcarští farmáři se potýkají s nadbytkem mléka. Přestože se jim podařilo letos dosáhnout rekordní produkce, Trumpova cla, která vyústila v pokles poptávky, je donutila zvážit způsoby, jak výrobu...

8. listopadu 2025

Čas rozhoduje. Zásilkovna dá zákazníkům větší kontrolu nad doručením

ilustrační snímek

Zásilkovna přišla s řešením, které urychlí doručení zásilky i v případě plného Z-BOXu. V její mobilní aplikaci si mohou lidé nově nastavit preference doručení – buď dají přednost rychlosti, nebo...

8. listopadu 2025  9:01

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

8. listopadu 2025

Dubajská čokoláda, matcha, quinoa. Módní potraviny ohrožují životní prostředí

Tradiční servis pro podávání čaje matcha

Svět se nemůže nabažit superpotravin, jako je dubajská čokoláda, matcha nebo quinoa. Za oblíbeností těchto potravinových trendů se však skrývá zásadní dopad na životní prostředí a místní producenty,...

8. listopadu 2025  8:33

KVÍZ: Co víte o diamantech?

Diamantový kvíz, ilustrační fotografie

Až do konce listopadu se na iDNES.cz soutěží o milionovou diamantovou výhru od společnosti Arete Diamond. V tomto kvízu si pak můžete vyzkoušet, co všechno o diamantech víte.

8. listopadu 2025

Hovězí drasticky zdražuje, svíčková může být brzy luxus jako ústřice

Premium
ilustrační snímek

Klasická svíčková nebo rajská s plátkem hovězího masa se brzy můžou stát luxusní záležitostí. Cena hovězího totiž roste – za poslední rok si připsala na pultech v obchodech patnáct procent. Český...

8. listopadu 2025

Čipová krize zažehnána. Číňané obnovili dodávky pro automobilky

Továrna Volkswagen v ruském městě Kaluga (20. října 2009)

Výrobce automobilových čipů Nexperia obnovil přerušené dodávky. Výrobci aut jako Volkswagen nebo Honda netají úlevu, ale zároveň i obavy, na jak dlouho současná situace vydrží. Hodně to totiž závisí...

7. listopadu 2025  20:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Investor Burry vsadil miliardy na pokles akcií dvou technologických gigantů

Michael Burry

Před sedmnácti lety americký investor Michael Burry celosvětově proslul předpovědí kolapsu amerického trhu s hypotékami. Nyní expert vsadil na pád dvou technologických gigantů, kteří se pohybují ve...

7. listopadu 2025

Ministerstvo nesplnilo úkol. Kamionům chybí u dálnic stovky parkovacích míst

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nedostatek parkovacích míst pro kamiony a s tím spojené stání nákladních vozidel podél cest ohrožují bezpečnost na dálnicích. Příčinou problémů je pomalá výstavba. Ministerstvo dopravy nesplnilo...

7. listopadu 2025  18:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.