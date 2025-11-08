Pětadvacetiletá projektová manažerka Emma Ingeová se rozhodla po zkoušení známých aplikací, jako je Tinder či Hinge, otestovat něco nového. Zvolila proto novou platformu Known, kde si po registraci nejdříve povídala zhruba dvacet minut s AI „dohazovačem“. Tomu sdělila své preference a také varovné signály, které by jí u muže odradily.
Již o týden později se jí objevila nabídka partnera. Za jednorázový poplatek 25 dolarů (530 Kč) se s ním mohla setkat v baru. „Vzhledem k tomu, jak dneska randění vypadá, jsem si řekla, že to zkusím, alespoň budu mít nějaký zážitek,“ uvedla pro portál The New York Times Ingeová.
Rande jí příjemně překvapilo. S partnerem si povídala dvě hodiny a sblížil je společný zájem o veřejnou dopravu a nové restaurace. Ke druhému rande nicméně nedošlo, jelikož se jí muž již neozval. „To na tom bylo právě to zajímavé. Umělá inteligence skutečně našla shodu, nezafungovala ta lidská část,“ zhodnotila Ingeová.
Seznamovací chemie
Startup Known založili dvaadvacetiletá Celeste Amadonová a jednadvacetiletý Asher Allen, kteří při vývoji aplikace, která přijde již brzy, spolupracovali s psychology. Platba za schůzku namísto měsíčního předplatného měla podle Amadonové svůj důvod. „Více motivovala k tomu, aby se lidé dostali ven do reálného světa na rande,“ zmínila.
Umělou inteligenci začínají využívat také známé platformy, jako je Tinder, Bumble, Hinge či Grindr, využít se ji snaží k vlastní transformaci. „AI už hraje velkou roli v našem podnikání, ale myslím, že má potenciál přinést změnu, další technologický posun,“ řekl v rozhovoru Hesam Hosseini, provozní ředitel Match Group, která vlastní platformy Hinge a Tinder.
Například Tinder testuje AI službu pro shody nazvanou Chemistry, kterou tento měsíc plánuje rozšířit. Uživatelé budou moci dát přístup k vlastním fotografiím, které by umělá inteligence prozkoumala, aby se o uživatelích dozvěděla více.
Aplikace Hinge, která má přibližně 15 milionů uživatelů, využívá umělou inteligenci k analýze profilů uživatelů a poskytování zpětné vazby na jejich obsah. „Letos společnost přeprogramovala svůj algoritmus pro porovnávání s generativní umělou inteligencí, aby lépe pochopila preference uživatelů, což zvýšilo počet shod o 15 procent,“ uvedl Hosseini.
Vzhledem ke změnám, jimiž seznamovací aplikace procházejí, se někteří investoři dívají na tento segment jako na příležitost. Podle zdrojů The New York Times se investiční společnosti Francisco Partners a Permira obrátily na aplikace jako Bumble a Grindr s nabídkou koupě.
Některé seznamovací aplikace nicméně čelí odporu uživatelů vůči využívání umělé inteligence ve svých službách. Někteří jsou proti tomu, aby je „obsluhovaly“ technologie, která za ně rozhoduje o partnerstvích. Aplikaci Hinge navíc mnozí kritizují za to, že nezmiňuje využívání umělé inteligence.