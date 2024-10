Umělou inteligenci už mají i popeláři. Pomáhá se správnou recyklací

Města v americkém státě Michigan a v kanadské provincii Alberta věří, že umělá inteligence v dlouhodobém horizontu povede k lepšímu třídění odpadů a ke snížení chyb při recyklaci. Tamní nákladní auta pro svoz jsou totiž vybavená speciálními kamerami, které dokážou odhalit chyby, na které města své obyvatele následně přímo upozorní, píše agentura Bloomberg.

„Lidé se snaží dělat správné věci, je ale třeba nezapomínat ani na osvětu,“ komentuje situaci pro Bloomberg Cliff Walls, který se věnuje problematice enviromentální udržitelnosti. Dodává, že řada Američanů i Kanaďanů často neví, jak se správně třídí třeba plastové sáčky, folie či polystyren.

Tohle děláte špatně

Popelářské vozy díky speciálním kamerám pomáhají k identifikaci a nerecyklovatelných předmětů v popelnicích. Města pak lidem posílají výzvy, ve kterých domácnostem se dopustili chyb, ty vylíčí a objasní. Součástí komunikace jsou i konkrétní fotografie, ze kterých jsou prohřešky patrné.

Z prvních výsledků v univerzitním městě East Lansing je zřejmé, že tento postup pomohl ke snížení chybovosti v recyklaci o více než jednu pětinu. Podobné dopady má snaha ve využívání umělé inteligence v oblasti nakládání s odpady také v kanadském městě Leduc.

Někteří odborníci ale upozorňují na rizika, která tento systém má na soukromí obyvatel. Města se totiž mohou nedostatečně zaměřovat na ochranu osobních dat. „Z odpadků se dá vyčíst spousta osobních informací, které by mohly vést ke krádeži identity. Týká se to i nejrůznějších finančních záznamů, které lidé často vyhazují do koše,“ upozorňuje Sarah Powazeková, která se zaměřuje na problematiku kybernetické bezpečnosti.

Doplňuje, že jako problematické se jeví například i vyhozené účtenky. Z nich je totiž možné vyčíst, jaké problémy jedince zrovna trápí, o co mají zájem nebo jaké podniky navštěvuje. Tyto informace se ale následně mohou dostat do nesprávných rukou, pokud se severoamerická města nebudou dostatečně zaobírat problematikou ochrany dat. Některé firmy by taková data zároveň mohly prodat třetím stranám, jež by je mohly využívat pro cílení svých reklam.

„Myslím, že by města měla porozumět tomu, co vlastně dělají a jaká jsou s tím spojená rizika. Úřady by měly posoudit, jestli snaha o zlepšení recyklace stojí za odhalením velmi citlivých informací,“ uzavírá pro Bloomberg Sarah Powazeková.