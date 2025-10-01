Investice do AI jsou obrovské. Hrozí splasknutí bubliny, varují experti

Tradičním motorem americké ekonomiky je spotřeba domácností. Data ale ukazují, že v letošním roce to tak úplně neplatí. Domácnostem se totiž hravě vyrovnaly firemní investice do sféry umělé inteligence. Ačkoliv na první pohled může tato změna působit pozitivně, ekonomové to tak nevidí. Upozorňují na možné splasknutí bubliny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Akciím ve Spojených státech se v posledních týdnech nebývale daří, a to zejména v případě technologických firem. Odborníci ale čím dál zřetelněji varují před splasknutím bubliny a obrovskými negativními důsledky, které by následovaly. Za příklad dávají internetovou horečku z přelomu milénia, píše server The Washington Post.

Především díky firemním výdajům v oblasti AI se americké ekonomice navzdory clům Donalda Trumpa relativně daří. V první polovině letošní roku totiž hospodářství USA meziročně stouplo o 1,6 procenta. Experti ale dodávají, že bez investic do AI by tento růst byl pouze třetinový.

„Jsme svědky masivního boomu investic do sféry umělé inteligence,“ podotýká Gregory Daco, který je hlavním ekonomem poradenské společnosti EY-Parthenon.

Jeho slova potvrzují i konkrétní čísla. Velké americké technologické společnosti jako Meta, Amazon, Google či Microsoft letos do sféry AI vloží 400 miliard amerických dolarů. Za tuto sumu plánují ve velkém stavět datová centra a nakupovat pokročilé čipy, a z toho profituje celá americká ekonomika.

Giganti věří, že se jim investice vrátí

Je patrné, že celé americké Silicon Valley vsadilo na to, že umělá inteligence přinese v dalších měsících i letech revoluci v téměř všech aspektech lidského života. Pokud se ale investice velkým firmám nevrátí, hrozí sektoru nemalé problémy, které by se následně mohly přenést také do energetiky, dopravy či stavebnictví, a tedy v podstatě do celé americké ekonomiky a následně i do zbytku světa.

Ačkoliv AI nástroje jsou mezi firmami i spotřebiteli oblíbené, jen málo byznys projektů v oblasti umělé inteligence je momentálně ziskových. Firmy ale potřebují, aby se jim tyto investice v horizontu několika let vrátily. „V tuto chvíli vidím jasnou AI mánii,“ varuje vysokoškolský pedagog Andrew Odlyzko.

Podobnost s internetovou horečkou před 25 lety

Někteří experti shledávají podobnost s internetovou bublinou, která splaskla již před více než 25 lety. Tehdy zhruba v polovině března roku 2000 došlo k odstartování masivního poklesu cen akcií zejména v IT sektoru.

Propad byl tak obrovský, že technologická burza Nasdaq se na svá maxima z roku 1999 vrátila až po dlouhých 17 letech. Kromě poklesu cen akcií technologických gigantů však mnohé firmy zbankrotovaly.

Americké technologické firmy dnes představují asi třetinu hodnoty indexu S&P 500. Na pozoru před možným propadem akciových trhů se proto musí mít třeba i penzijní fondy. Velká část z nich totiž právě tímto směrem peněžní prostředky investuje.

„Pokud by se cena akcií technologických gigantů snížila, negativně by se to promítlo do celkové spotřebitelské důvěry,“ doplňuje pro The Washington Post analytik Gregory Daco.

Mark Zuckerberg z Mety upozorňuje hlavně na rizika pro startupy, které momentálně nejsou ziskové a žijí hlavně z peněz investorů. Typicky jde i o společnost OpenAI, která stojí za oblíbeným nástrojem ChatGPT.

Ve stejnou chvíli ale třeba výrobce čipů Nvidia investoval právě do OpenAI 100 miliard amerických dolarů. Šéf této společnosti totiž věří, že OpenAI se jednou bude řadit mezi nejhodnotnější společnosti na světě, uzavírá The Washington Post.

