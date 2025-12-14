Umělá inteligence je lék, nebo jed? Lidskému vkusu se nevyrovná, zní z cestovek

Jan Dvořák
  17:00
Cestovní kanceláře využívají umělou inteligenci k optimalizaci provozu a nabídce lepších a personalizovanějších služeb. Ačkoli může AI pomoci s některými aspekty plánování cestování, mnoho cestujících a odborníků z oboru se domnívá, že lidský vhled a vkus zůstávají nezbytné pro poskytování personalizovaných doporučení a exkluzivních zážitků.

cestovní kancelář umělá inteligence agent dovolená vyhledávání | foto: Profimedia.cz

Stále více cestovních kanceláří se snaží využít generativní umělou inteligenci k zodpovězení otázek svých zákazníků. Spotřebitelé také začínají AI více důvěřovat. Nedávná zpráva společnosti Adobe for Business ukazuje, že lidé se stále častěji obracejí na generativní vyhledávací nástroje, aby získali tipy na dovolenou, píše agentura Bloomberg.

V období deseti měsíců od ledna 2025 došlo k 2 000procentnímu nárůstu návštěvnosti cestovních webových stránek řízených umělou inteligencí. V průzkumu mezi 7 000 cestovateli z celého světa, který v srpnu provedla výzkumná divize Expedia Group, 86 procent respondentů uvedlo, že by rádi využili umělou inteligenci k plánování a rezervaci cest.

Výdaje za cestovní ruch se do 15 let ztrojnásobí, odhaduje studie

Lidský faktor je nezbytný

Cestovní kancelář Fora vybavila svých 10 000 zaměstnanců interním nástrojem Price Drop, který neustále prohledává nabídku a hledá poklesy cen hotelů a letenek. „Price Drop dokazuje, že umělá inteligence funguje nejlépe v kombinaci s lidským faktorem. Pokud je sleva dostatečně výrazná, je na místě spíše rozhovor než automatická změna rezervace,“ říká generální ředitelka společnosti Fora Henley Vasquezová.

To je podle ní výhoda, kterou jinde jen tak nenajdete. Lidé, kteří si rezervují cesty jinde, mají přístup k veřejně dostupným nástrojům pro sledování poklesů cen letenek. Ale spolehlivých nástrojů, které přesně určují kolísání cen hotelů, je velmi málo. I když je chcete používat, obvykle musíte platit roční poplatky za komplexní cenová upozornění – a rychle reagovat na jakýkoli pokles cen.

Podle Americké asociace cestovních poradců, největšího obchodního sdružení svého druhu, funguje po celém světě přibližně 100 000 profesionálů, jejichž prací je plánování cest. Vše nasvědčuje tomu, že jde o zdravé odvětví. Podle studie z února 2025, kterou zveřejnila společnost Phocuswright zabývající se výzkumem cestovního ruchu, dosáhl trh cestovních kanceláří v USA v roce 2023, což je poslední rok, za který jsou k dispozici údaje, obratu 110 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 28 procent.

Regulace cestovního ruchu má své limity. I nápor turistů přináší výhody

Odborníci z oboru tvrdí, že umělá inteligence funguje nejlépe, když je doplněna lidským vhledem. „Můžete jít na Chat GPT a získat seznam luxusních hotelů, to není žádný problém,“ podotýká Vasquezová a odkazuje na jeden z nejčastějších způsobů, jakým cestovatelé dotazují chatboty. „Ale lidskému vkusu se technologie nedokáže vyrovnat,“ dodává.

Nabídka ušitá na míru

Toto pozorování potvrdily rozhovory s asi dvěma desítkami skutečných cestovatelů, kteří k plánování cest využívají umělou inteligenci. Mnozí z nich uvádějí, že ChatGPT a podobné nástroje používají k brainstormingu v nejranějších fázích plánování cesty. Někteří je shledávají užitečnými pro zúžení výběru destinací. Jiní je vyzkoušeli pro získání rad ohledně itineráře – například pro naplánování trasy.

Jack Ezon, zakladatel společnosti Embark Beyond, říká, že dosud investoval téměř tři miliony dolarů do vytvoření nástroje pro klienty založeného na umělé inteligenci. Ten mimo jiné umožňuje jeho společnosti přiřadit klientům možnosti odrážející jejich specifické zájmy. Získání preferencí za účelem poskytování nápadů na dovolenou je však jen polovina úspěchu. Druhou polovinou je schopnost nabídnout exkluzivní zážitek správnému klientovi.

„Pokud vím, že milujete boty Ferragamo, a já jsem právě navázal spolupráci s touto značkou, díky které můžete navštívit jejich továrnu na boty a podívat se, jak se jejich produkty vyrábějí, musím vás kontaktovat a vnuknout vám ten nápad,“ vysvětluje Ezon. Nástroj pro péči o zákazníky informuje agenty, kdykoli Embark přidá nové zážitky do svého seznamu – nebo kdykoli dojde k aktualizaci profilu, relevantních detailů. „Je to jako nakupování, jen se to týká cestování,“ říká.

Cestovní ruch na vzestupu. Evropa vede, Blízký východ láme rekordy

V srpnu společnost Fora získala nástroj pro analýzu umělé inteligence s názvem Legends, který nasadí v roce 2026, aby pomohl jejím poradcům shromažďovat více druhů dat. Pokud se klienti rozhodnou pro jeho použití, nástroj může prohledávat jejich fotoalba a kalendáře a hledat užitečné informace: V kolik hodin obvykle jedí? Jaké typy míst preferují? Jsou to milovníci nočního života, nebo ranního běhání? Poradci pak mohou personalizovat návrhy itinerářů bez těch únavných rozhovorů, které slouží k „seznámení se“.

„Nikdo nechce na první rande, kde musí neustále někomu vysvětlovat, jaký je,“ argumentuje Vasquezová. Další věc, kterou lidé nechtějí, je podle ní cestovní agent, který se nezajímá o technologie a o to, co se děje ve světě,“ uzavírá podle Bloombergu generální ředitelka společnosti Fora.

Používáte k plánování dovolené umělou inteligenci?

celkem hlasů: 6
Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Umělá inteligence je lék, nebo jed? Lidskému vkusu se nevyrovná, zní z cestovek

cestovní kancelář umělá inteligence agent dovolená vyhledávání

Cestovní kanceláře využívají umělou inteligenci k optimalizaci provozu a nabídce lepších a personalizovanějších služeb. Ačkoli může AI pomoci s některými aspekty plánování cestování, mnoho...

14. prosince 2025

Ježíšek ve stínu palem. Češi míří na Vánoce k moři, hitem je Dubaj i Afrika

Hurghada, Egypt

Poptávka po Vánocích strávených v zahraničí mezi Čechy roste. Míří na exotické dovolené, ale i na lyžařské zájezdy a do lázeňských měst. Podle leteckých společností se zájem o letenky zvedl o desítky...

14. prosince 2025  16:51

V kanadských skladech leží americký alkohol za miliardy. Provincie řeší, co s ním

Pocit zrady ze strany nejbližšího spojence Kanady vyvolal i reakce mimo...

Když americký prezident Donald Trump před několika měsíci poprvé uvalil cla na sousední Kanadu, nenechaly to tamní provincie bez odezvy a na protest některé zastavily prodej amerického alkoholu. Ten...

14. prosince 2025

Ahmadovo kuře nebo Zus Coffee. V Malajsii roste obliba místních vzdoroznaček

Po více než roční existence se značka Ahmad’s Fried Chicken – původně pouhý...

Bojkot mezinárodních značek podnítil v Malajsii rozmach místních brandů. Přechod k lokálním značkám se zdá být trvalý, neboť zákazníci hledají alternativy kvůli údajné solidaritě s Palestinou. Tvrdí,...

14. prosince 2025

Stačilo pár měsíců. Výroba herních konzolí se přesunula z Číny do Vietnamu

ilustrační snímek

Američtí milovníci herních konzolí možná letos pod stromečkem zjistí, že na jejich oblíbených přístrojích je něco jinak než dřív. A je úplně jedno, zda jde o fanoušky Xboxu, PlayStationu či Nintenda....

14. prosince 2025

V Česku letos přibylo bankrotů firem, je jich nejvíce za osm let, říká analýza

ilustrační snímek

Od ledna do konce listopadu soudy v ČR vyhlásily bankrot 697 společností, což je proti stejnému období loňského roku nárůst o devět procent. Firemních bankrotů za 11 měsíců tak bylo letos nejvíce od...

14. prosince 2025  7:27

Lidé si radši pochutnají, už není cílem vypít co nejvíc alkoholu, říká vítěz pivní soutěže

Premium
Sládek pivovaru Fuze Aleš Paik (3. prosince 2025)

Sládek Aleš Paik může svým týmem slavit. V prestižní degustační soutěži Golden Bohemia zvítězil se svým pivem v jedné z nejdůležitějších kategorií – prémiových sudových ležáků. Organizátoři vítězství...

14. prosince 2025

Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce

Pan Žákovec spolu se svým kolegou (střídají směny) pravidelně v adventu chodí...

V době adventu svítí na Staroměstském náměstí v Praze vánoční strom, z muzea Dopravního podniku vyjíždí vánoční tramvaj a z Plynárenského muzea vychází dobový lampář. V historické části hlavního...

14. prosince 2025

Rusko hledá příjmy pro vedení války. Připravilo plán pro útlum šedé ekonomiky

ilustrační snímek

Rusko si dalo za cíl výrazně omezit šedou ekonomiku. Plány blízkých spolupracovníků prezidenta Putina hovoří o tom, že podíl šedé ekonomiky se má v příštích třech letech snížit minimálně o 1,5...

13. prosince 2025

Miliardář Bloomberg ovlivňuje regulaci nikotinu. Jeho peníze nemluví nestranně

Miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg

Michael Bloomberg patří k nejvlivnějším filantropům současnosti a zároveň k nejvýznamnějším sponzorům globální protitabákové politiky. Prostřednictvím svého impéria Bloomberg Philanthropies hodlá...

13. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Indie platí ženám v domácnosti, ty si pochvalují větší nezávislost

Indické ženy čekají ve frontě na potraviny zdarma. (1. dubna 2020)

Ve dvanácti indických státech dostávají ženy každý měsíc drobnou částku. Není to klasická mzda, protože dotyčné nemají žádné formální zaměstnání, ale o finanční příspěvek, který vláda vyplácí za...

13. prosince 2025

Radary jako auta. Retia „šije“ radarovou techniku na míru zákazníkům

CEO Jan Mikulecký ze společnosti Retia (12. srpna 2025)

Výroba radarů se v Československu rozběhla už krátce po druhé světové válce. Pardubická Retia na tuto tradici navazuje. Výrobce radarů pro vojenské využití pečlivě sleduje ukrajinské válčiště a...

13. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.