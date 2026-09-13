AI začíná rozhodovat také o povýšení. Firmy sledují, kdo ji skutečně používá

Duncan Trevithick pracuje ve Španělsku jako marketingový pracovník ve firmě zpracovávající data používaná k trénování umělé inteligence. Čím více práce díky AI zvládne, tím větší má šanci na roční bonus. Systém má však podle něj háček. Jakmile začne být díky AI produktivnější, firma od něj může stejný výkon očekávat i nadále, aniž by za něj dostal více volna nebo výrazně vyšší mzdu, píše BBC.
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„Nepříjemné na tom je, že zaměstnanci mohou být hodnoceni podle toho, jak dobře přispívají k tomu, že se sami stanou nadbytečnými,“ řekl Duncan Trevithick BBC. Podle něj platí, že čím větší část práce totiž AI převezme, tím snáz může firma dojít k závěru, že stejný objem práce zvládne do budoucna s menším počtem lidí.
AI jako podmínka kariérního růstu
Z pohledu vedení firem je tlak na používání nové technologie pochopitelný. Podniky do AI investují vysoké částky a chtějí vidět konkrétní výsledky. Podle společnosti McKinsey přitom 94 procent firem stále nezískává z umělé inteligence výraznější ekonomický prospěch.
Ve společnosti Accenture se už znalost AI promítá i do kariérního postupu. Podobným směrem se vydaly také Disney, Meta, JPMorgan nebo KPMG, které sledují, jak zaměstnanci dostupné nástroje používají. Společnost Coinbase zašla ještě o něco dál a část pracovníků propustila poté, co neabsolvovali požadované AI školení.
Ne všude je však tlak na používání AI takový. Vysoce postavená pracovnice americké poradenské společnosti řekla BBC, že v její firmě nikdo nové nástroje přímo nenařizuje. Při hodnocení výkonu je ale podle ní znát, kdo je používá a kdo ne. „Pokud AI viditelně nepoužíváte, cesta k povýšení se zpomaluje,“ uvedla.
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Podle ní tak může mít zaměstnanec s několika lety praxe větší šanci na postup než výrazně zkušenější kolega, pokud nové nástroje ovládá lépe. AI se tím vedle odbornosti a zkušeností stává další dovedností, podle které vedení rozděluje zaměstnance na úspěšnější a méně perspektivní.
Žebříčky mají i opačný efekt
Samotné sledování počtu použití AI ale může přinést opačný výsledek, než firmy očekávají. Výzkumnice Kamila Millerová z Henley Business School ve Velké Británii upozorňuje, že pokud se z práce s chatbotem stane ukazatelem výkonu, lidé jej začnou využívat i tam, kde to nemá žádný smysl. Statistiky pak rostou, skutečná produktivita nikoliv.
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Některé společnosti už proto od podobného přístupu ustoupily. Duolingo přestalo používání AI zahrnovat do hodnocení zaměstnanců a větší důraz klade na výsledky jejich práce. Podobným směrem se začíná ubírat třeba i technologický gigant Amazon, uzavírá BBC.