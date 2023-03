Umělá inteligence nahradí až 300 milionů pracovních míst, tvrdí Goldman Sachs

Umělá inteligence by mohla člověka nahradit na 300 milionech pracovních míst. Vyplývá to ze zprávy americké investiční banky Goldman Sachs, informoval server BBC. Ve Spojených státech a Evropě by tak mohla zastat zhruba čtvrtinu pracovních úkolů. Zároveň ale může podle zprávy vést k tvorbě nových míst i k růstu produktivity.