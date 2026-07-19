Ještě donedávna odhadovala agentura Bloomberg Liangův majetek na 16,7 miliardy dolarů, tedy zhruba 351 miliard korun. Rychlý růst hodnoty společnosti DeepSeek však jeho jmění během několika týdnů zvýšil o více než 19 miliard dolarů, v přepočtu téměř 400 miliard korun. Čínský podnikatel se díky tomu dostal před spoluzakladatele společnosti Anthropic Daria Amodeie i Grega Brockmana z OpenAI.
Většina Liangova majetku je spojena s jeho podílem v DeepSeek. Firma v červnu získala od investorů přibližně 7,4 miliardy dolarů, tedy zhruba 155 miliard korun. Investiční kolo ocenilo celý podnik na 50 miliard dolarů, v přepočtu asi 1,05 bilionu korun. Mezi investory se podle dřívějších informací zařadily například čínský internetový gigant Tencent nebo výrobce baterií CATL.
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Liang do červnového investičního kola osobně vložil zhruba tři miliardy dolarů, tedy asi 63 miliard korun. Přestože se jeho podíl po vstupu nových investorů zmenšil, podle propočtů Bloombergu stále ovládá přibližně 78 procent DeepSeek.
DeepSeek
je společnost zabývající se umělou inteligencí, která vyvíjí pokročilé, open-source velké jazykové modely (LLM) s extrémní cenovou a hardwarovou efektivitou.
Tento model uvažování (reasoning model) způsobil na začátku roku 2025 revoluci na trhu umělé inteligence.
Ukázal, že model schopný konkurovat špičkovým americkým systémům lze vytrénovat za pouhý zlomek nákladů (přibližně 6 milionů dolarů).
Právě vysoký vlastnický podíl vysvětluje, proč jeho majetek výrazně převyšuje jmění zakladatelů amerických konkurentů, kteří se o své firmy dělí s větším počtem spoluzakladatelů a investorů.
Hodnota jeho firmy se od prvních dubnových odhadů zvýšila zhruba pětinásobně. Zájem investorů navíc navíc nepolevuje. Firma podle dostupných informací jedná o získání dalšího kapitálu a v budoucnu by mohla vstoupit také na burzu v Šanghaji.
Založeno v roce 2023
Liang Wen-feng vyrostl v jižní provincii Kuang-tung, která v osmdesátých a devadesátých letech vedla zemi v zavádění tržního kapitalismu. Nikdy nestudoval ani nepracoval mimo pevninskou Čínu.
V mládí se obklopoval lidmi, kteří před studiem upřednostňovali podnikání, zatímco on byl více akademicky zaměřený. V sedmnácti letech se zapsal na elitní univerzitu v Če-ťiangu, obor elektronika a komunikační inženýrství, teprve poté pokračoval v magisterském studiu informačního a komunikačního inženýrství, které dokončil v roce 2010.
Po ukončení studií se přestěhoval do levného bytu v Čcheng-tu, kde se začal věnovat experimentům s využitím umělé inteligence v různých oborech. Tyto pokusy byly neúspěšné, dokud neaplikoval umělou inteligenci na oblast financí.
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V roce 2015 pak spoluzaložil kvantitativní hedgeový fond, který k obchodování využívá složité matematické algoritmy na rozdíl od lidské analýzy. V dubnu 2023 na svém účtu na WeChat oznámil, že rozšíří svou působnost mimo investiční průmysl a soustředí zdroje na zkoumání podstaty AGI. Společnost DeepSeek vznikla o měsíc později.
Úspěch přišel teprve před rokem
DeepSeek na sebe výrazně upozornil na začátku roku 2025. Tehdy firma představila model, který se svými schopnostmi přiblížil produktům amerických firem OpenAI, Google či Anthropic, podle čínské společnosti však vznikl za podstatně nižší náklady.
Letos DeepSeek představil novou generaci svého modelu s označením V4. Ta je uzpůsobena čipům Ascend od čínské společnosti Huawei, což zapadá do širší snahy Pekingu omezit závislost na amerických technologiích. Představení modelu zároveň posílilo zájem dalších čínských firem o čipy Huawei.
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Liangův rychlý vzestup ukazuje, jak se proměňuje mapa technologického bohatství v Číně. Zatímco dříve jí dominovali zakladatelé internetových obchodů, platebních služeb a sociálních sítí v čele s Jackem Ma z Alibaby, nyní se do popředí dostávají podnikatelé spojovaní s umělou inteligencí, uzavírá Bloomberg.