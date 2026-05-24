Muž vyhrál v Americe právní spor díky ChatGPT. Podobných případů přibývá

Autor:
  19:00
Umělá inteligence mění přístup ke spravedlnosti. Lidem bez právního vzdělání pomáhá sepsat žaloby, návrhy i další podání tak, aby obstály před soudem. Prudký nárůst případů bez advokátů ale zároveň zatěžuje justici a vyvolává obavy z chyb, smyšlených citací a zahlcených soudních spisů.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jedním z lidí, kteří nové možnosti využili, je Amr Abouelmagd. Ve sporu o péči o děti se svou bývalou manželkou postupoval americkými soudy bez právníka a podle agentury Bloomberg se dostal až k Nejvyššímu soudu.

Při přípravě podání mu kromě známých a soudních úředníků pomáhal také veřejně dostupný jazykový model umělé inteligence ChatGPT. Podle vlastního odhadu tím ušetřil v přepočtu více než dva milionu korun, které by jinak zaplatil advokátovi.

Abouelmagd, který vyrůstal v Egyptě, popsal umělou inteligenci jako nástroj, který mu pomohl lépe formulovat argumenty v angličtině. „Angličtina není můj rodný jazyk. Bylo to tedy velmi užitečné. Díky tomu moje práce dávala před soudcem smysl,“ vysvětlil.

Sporů bez advokátů rychle přibývá

Podobných případů ve Spojených státech rychle přibývá. Studie výzkumníků z Massachusettského technologického institutu (MIT) a Univerzity Jižní Kalifornie ukázala, že počet žalobců vystupujících bez advokáta se za rok téměř zdvojnásobil a ke konci loňského září přesáhl 39 tisíc. Před nástupem ChatuGPT se takových federálních případů objevovalo v průměru zhruba 19 700 ročně.

Podle autorů studie je trend patrný zejména u jednodušších sporů, kde lidé díky nástrojům umělé inteligence snáze převedou osobní křivdu nebo pracovní či podnikatelský konflikt do formy soudního podání. V období 180 dnů od konce roku 2024 do začátku roku 2025 vzrostl počet záznamů v případech vedených bez právníka o 158 procent proti době před rozšířením generativní AI.

Soudci i právníci ale upozorňují, že dostupnější sepisování dokumentů má i odvrácenou stránku. AI sice může pomoci vytvořit návrhy, které formálně vypadají přesvědčivě, ale obsahují nepřesnosti nebo odkazy na neexistující judikaturu.

Americké soudy v posledních třech letech nejméně 155krát potrestaly právníky za použití chybných informací vytvořených umělou inteligencí. Problém se netýká jen laiků. Omlouvat se musela i prestižní americká advokátní kancelář Sullivan & Cromwell kvůli podání s nesprávnými citacemi.

Pomoc pro laiky, riziko pro soudy

Rostoucí zájem registrují také organizace poskytující právní pomoc. Newyorské Centrum pro spravedlnost městské advokátní komory dostává tolik dotazů na využívání AI při zastupování bez advokáta, že připravuje vlastní příručku. Její ředitel Kurt Denk sice varuje před používáním těchto nástrojů bez kontroly odborníkem, zároveň ale připouští, že mohou pomoci lidem ujasnit si základní argumentaci sporu a lépe vysvětlit, proč chtějí žalovat.

Důsledky pociťují i firmy, které dlouhodobě nabízely vzory dokumentů a online právní služby pro laiky. Jednou z nich je i LegalZoom, která ve výroční zprávě investorům uvedla umělou inteligenci jako jedno z možných rizik pro svůj obchodní model. Podle zástupců společnosti ale AI zároveň přivádí klienty, kteří přicházejí na první konzultaci lépe připraveni.

Přestože Abouelmagda dosáhl příznivého rozhodnutí, se svými dětmi se zatím znovu neshledal. Jeho bývalá manželka odjela do Kanady, kde zahájila tam nové řízení o péči. Abouelmagd chce i v další fázi pokračovat s pomocí umělé inteligence. Jak říká: „Ještě není konec.“

Muž vyhrál v Americe právní spor díky ChatGPT. Podobných případů přibývá

