Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Autor:
Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i zakladatelé nových a úspěšných AI startupů, kteří bohatnou rychleji než kdy dřív. Často jsou navíc velmi mladí.
Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Technologický podnikatel Michael Truell (8. prosince 2025)
Úspěšný startupista Brendan Foody na slavnostním večeru v kalifornské Santa...
Avatar šéfa společnosti OpenAI Sama Altmana na Snímku z videa vygenerovaného...
Spoluzakladatel a šéf společnosti OpenAI Sam Altman se účastní konference APEC...
9 fotografií

Zatímco Elonu Muskovi jako zakladateli automobilky Tesla trvalo více než desetiletí, než se dostal mezi největší světové miliardáře, novým vycházejícím hvězdám ve světě umělé inteligence stačily k úspěchu jen dva až tři roky, píše The New York Times.

Příkladem je spoluzakladatel společnosti OpenAI a jeden z hlavních tvůrců chatbota ChatGPT Ilya Sutskever, který se na jaře roku 2024 rozhodl z OpenAI odejít. Následně založil svou firmu Safe Superintelligence, jejíž hodnota se momentálně pohybuje okolo 32 miliard amerických dolarů (asi 704 miliard korun).

Robot ruce do záchodu zatím nestrčí. Mladí se kvůli obavám vracejí k řemeslům

Podobně je na tom i další agilní člen původního týmu startupu OpenAI Mira Muratiová. Ta ještě před pár měsíci měla v OpenAI na starosti vedení sekce vývoje. V únoru roku 2025 ale ohlásila založení nového projektu Thinking Machines Lab, jehož hodnota se momentálně pohybuje okolo 10 miliard dolarů (zhruba 220 miliard korun).

Mladí a bohatí

Daří se ale i dalším zakladatelům úspěšných AI projektů. Mezi ně se řadí třeba AI vyhledávač Perplexity nebo výrobce humanoidních robotů Figure AI. Zakladatelé těchto startupů mají podle The New York Times momentálně k dispozici majetek v hodnotě několika stovek až miliard dolarů.

Kromě rychlosti, s jakou majitelé AI startupů bohatnou, je mnohdy zarážející i jejich věk. Donedávna totiž platilo, že technologickým miliardářem se stávaly hlavně lidé po čtyřicítce. Dnes je ale situace úplně jiná. Mnohým novým miliardářům totiž není ještě ani třicet.

Penze pro mumii, AI věští z kávy: bizarní zprávy roku 2025

Mezi nejmladší miliardáře se řadí teprve dvaadvacetiletý zakladatel startupu Mercor Brendan Foody, který se zaměřuje na vývoj AI nástrojů pro datovou analýzu. Hodnota Mercoru byla v říjnu roku 2025 oceněna na 10 miliard dolarů (asi 220 miliard korun). Firma vznikla přitom teprve v roce 2023, a to z přičinění tří tehdy dvacetiletých kamarádů ze střední školy.

Bohatství jen na papíře

Jen o dva roky starší než Brendan Foody je zakladatel společnosti Cursor, která se zaměřuje na rozvoj umělé inteligence v oblasti programování. Michael Truell se při studiích na univerzitě spojil s dalšími dvěma mladými přáteli a spoluzaložili startup, který chce změnit pravidla hry v oblasti kódování.

Za zmínku stojí také osmadvacetiletý Alexandr Wang či jednatřicetiletá Lucy Guová, kteří stojí za společností Scale AI. V červnu roku 2025 se jim povedlo získat investici dokonce i od technologického giganta Meta, a to ve výši 14,3 miliard amerických dolarů.

Zároveň ale platí, že velká část majetku technologických miliardářů je pouze hypotetická. Jde totiž o očekávanou hodnotu podílů ve startupech, které většinově nejsou obchodované na burze. I vzhledem k velmi rychlému vývoji ve světě AI může být toto hypotetické bohatství v čase i velmi nestabilní.

AI pracuje za Pražany doma i na úřadech. Program Emil pomáhá s pokutami

Konkurence totiž nikdy nespí a nové podniky s ještě lepšími produkty se na trhu mohou objevit i během relativně krátké doby. Zvlášť ve světě umělé inteligence. „Je tak otázka, které z těchto firem skutečně přežijí, a tedy jací podnikatelé se doopravdy stanou miliardáři,“ uzavřel pro The New York Times investor Jai Das.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

Pohoda a teploučko. Vášeň bohatých Londýňanů pro kamna má i odvrácenou tvář

Hořící polena v kamnech na dřevo v jednom z londýnských domů 23. října 2025

Obyvatelé Londýna ve velkém investují do nového módního a stylového doplňku svých domácností, do krbových kamen na dřevo. jejich rostoucí obliba ovšem zároveň rozpoutala i debatu o tom, jak tato...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

3. ledna 2026

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

3. ledna 2026

Další regulace na cestě k nulovým emisím. V EU začalo platit uhlíkové clo

Třinecké železárny

S příchodem nového roku začalo v Evropské unii platit uhlíkové clo. V praxi se týká dovozců do EU, kteří importují více než 50 tun cementu, železa a oceli, hliníku, hnojiv, jakož i všech dovozců...

2. ledna 2026

USA se staly první zemí, která za rok vyvezla přes 100 milionů tun LNG

Nakládka LNG tankeru Gordonwaters Knutsen se uskutečnila koncem dubna v...

Spojené státy se vloni staly první zemí na světě, která za jediný rok vyvezla více než 100 milionů tun zkapalněného zemního plynu (LNG). Export LNG ze Spojených států v loňském roce podle těchto...

2. ledna 2026  19:47

Náznak špagetového smíru. USA výrazně snižují cla na italské těstoviny

Jednou ze cly výrazně postižených italských značek je i Garofalo. Na snímku z...

Spojené státy ustoupily od zavedení cel, která by podle producentů zlikvidovala dovoz italských těstovin na americký trh. Oblíbené špagety, penne nebo ravioli tak budou s největší pravděpodobností k...

2. ledna 2026

Koruna za objednávku, jízda na červenou. Indičtí kurýři na Silvestra stávkovali

Kurýři v Novém Dillí stávkují. (31. prosince 2025)

Indičtí kurýři ve středu vstoupili do stávky proti systému, který je nutí doručovat objednávky do deseti minut. Kromě vysokého tlaku na výkon upozornili na nízké výdělky a chybějící sociální ochranu....

2. ledna 2026

Zvedla se minimální mzda, s ní i odvody a limity. Jak se dotkne zaměstnanců

ilustrační snímek

Minimální mzda v Česku se od 1. ledna 2026 zvedla o 1 600 korun na 22 400 Kč. Spolu s ní se zvyšují i platby za zdravotní pojištění nebo podmínka, kdy uplatnit daňový bonus na dítě.

2. ledna 2026  13:03

Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily v loňském roce 32 terawatthodin bezemisní elektřiny, předloni to bylo 29,7 TWh. Je to historický milník, loňská produkce jaderných zdrojů by pokryla...

2. ledna 2026  11:36

Ekonomika vzrostla téměř o tři procenta. Je na tom nejlépe od roku 2022

ilustrační snímek

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozím třem měsícům byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o...

2. ledna 2026  9:27

České dálnice letos dostanou 40 kilometrů. Kde se otevřou nové úseky a kdy?

Vizualizace plánované podoby odpočívky u Verušiček na Karlovarsku. Bude...

Česká dálniční síť by se měla v roce 2026 rozrůst o necelých 40 kilometrů, dalších více než 100 km by se mělo začít stavět. Loni se podařilo do zdárného konce dovést většinu projektů, ale stavět se...

2. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Ilustrační foto

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu...

2. ledna 2026

Pohoda a teploučko. Vášeň bohatých Londýňanů pro kamna má i odvrácenou tvář

Hořící polena v kamnech na dřevo v jednom z londýnských domů 23. října 2025

Obyvatelé Londýna ve velkém investují do nového módního a stylového doplňku svých domácností, do krbových kamen na dřevo. jejich rostoucí obliba ovšem zároveň rozpoutala i debatu o tom, jak tato...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.