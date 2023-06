Růst umělé inteligence bude mocný, potrvá deset let, předpovídá analýza

Zpřístupnění nástrojů umělé inteligence zaměřených na spotřebitele, jako je ChatGPT či Bard, by mohlo vést k silnému růstu, který potrvá deset let. Tržby na trhu s generativní umělou inteligencí (AI) by se tak mohly zvýší na 1,3 bilionu dolarů (28,6 bilionu Kč) v roce 2032 z loňských 20 miliard dolarů. Uvádí to zveřejněná zpráva analytické společnosti Bloomberg Intelligence, podle níž by odvětví mohlo v následujících deseti letech růst tempem 42 procent ročně.