Práce v cizině se vyplácí. Ukrajinci poslali domů 11 miliard dolarů

6:23 , aktualizováno 6:23

Ukrajinci vydělávající si na živobytí v cizině poslali v loňském roce do vlasti v přepočtu přibližně 248 miliard korun. Uvedla to dnes viceguvernérka centrální banky Katerina Rožkovová. Růst objemu těchto peněz klesá, je to ale pořád více, než v roce 2017. V Česku Ukrajinci tvoří skoro čtvrtinu z cizinců s povolením k pobytu.