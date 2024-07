Řiďte dron z pláže. Ukrajina zostřila válečný marketing, nabízí vojnu jako práci

Bohdan se považuje za šťastlivce. Po sérii přijímacích pohovorů získal minulý měsíc pozici důstojníka signalizace u uznávané ukrajinské 3. samostatné útočné brigády. Je to role, která mu coby manažerovi logistiky z Kyjeva umožní z velké části vyhnout se zákopům, kde každý týden zahynou stovky vojáků.

Ještě před nástupem do armády měl také možnost potkat své budoucí velitele. Ti na něj podle jeho slov udělali dobrý dojem a ocenili jeho rozhodnutí přihlásit se do armády. Bohdan se však tohoto kroku měsíce obával. „Pokud budu muset bojovat, alespoň vím, že se o mě někdo postará,“ řekl deníku The Guardian spolu s požadavkem, aby jeho příjmení nebylo zveřejněno.

Bohdanův nábor je součástí širší snahy ukrajinských ozbrojených sil podpořit dobrovolné narukování individuálnějším přístupem. Kampaň přichází v kritické době, kdy se ukrajinská armáda naléhavě snaží doplnit své řady v reakci na obnovenou ruskou ofenzívu. Tisíce lidí se stále skrývají po dubnovém rozšíření odvodů, kdy prezident Volodymyr Zelenskyj kontroverzně snížil věk rekrutů z 27 na 25 let.

Řada na těch zdráhavějších

Od začátku války se na frontu dobrovolně přihlásily statisíce Ukrajinců, kteří pomáhali udržet nezávislost země a odrážet první ruský nápor. Mnoho z těch, kteří bojovali v úvodních vlnách, jsou ale nyní po smrti, zranění nebo prostě vyčerpaní. Armáda teď musí rekrutovat z řad těch zdráhavých.

Pokusy o získání nových vojáků v minulosti zmařily četné zprávy a fámy na internetu o nedostatečném výcviku, špatných velitelích a realitě hrůzných zákopových bojů. Podle březnového průzkumu pouze 35 procent ukrajinských mužů uvedlo, že jsou připraveni sloužit, pokud budou povoláni.

Po celém Kyjevě se nyní objevily billboardy, na kterých různé armádní jednotky vykreslují pozitivnější obraz bojů jako součást nové strategie ministerstva obrany. Mají zvýšit atraktivitu náboru a jsou postavené na dobrovolnictví. „Léto, bezpilotní letadlo,“ stojí například na jednom plakátu, který ukazuje vojáka obsluhujícího dron z plážového lehátka. Další slibuje: „Garantujeme 60 dní přípravy“, zatímco jiný vojákům říká, že mohou být sami sebou.

Uznání za statečnost

Ukrajinské ministerstvo obrany se již dlouho snaží přesvědčit muže k nástupu do armády tím, že jim nabízí větší výběr. „Nyní máte možnost vybrat si pozici pro službu v armádě. Zapomeňte na své obavy a pochybnosti, je čas vybrat si svou cestu!,“ uvedlo v nedávném prohlášení na Facebooku.

Mezi nejvyhledávanější jednotky patří ty, které si na bojišti vydobyly pověst, jako například jednotka Azov a její pozdější odnož, 3. samostatná útočná brigáda. Obě jednotky na Ukrajině získaly všeobecné uznání za několikaměsíční obranu oceláren Azovstal v Mariupolu v roce 2022.

Díky štědrým darům se tyto skupiny mohou pochlubit značnými rozpočty. Proslavily se svou mocnou prezentací na sociálních sítích, jejich kanály na YouTube, na nichž prezentují videa z pohledu první osoby z frontové linie, sledují miliony Ukrajinců.

Pro některé menší jednotky však představuje velký vliv těchto „slavných“ skupin problém při náboru. „Mezi jednotkami panuje určitá zášť,“ poznamenal tiskový mluvčí jedné z frontových dělostřeleckých jednotek. „Když lidé vstupují do těchto jednotek na základě jejich renomé, mají často značná očekávání. V konečném důsledku je válka nebezpečná bez ohledu na to, kde sloužíte,“ dodal tiskový mluvčí.

Válka? Jako každá jiná práce!

Aby ministerstvo obrany zefektivnilo nábor, spojilo se s několika weby pro hledání práce. Firma Lobby X například nabízí uživatelsky přívětivou platformu, která uchazečům o zaměstnání umožňuje vyhledávat ve vojenských odvětvích od námořní pěchoty až po vojenskou rozvědku. V kategoriích pracovních míst zprostředkuje práci od dělostřelce po kuchaře nebo tiskového mluvčího.

„Hlavní silou Ukrajiny jsou její lidé,“ říká šéf společnosti Vladyslav Grezjev. Dodává, že to zjistil každý, kdo se v prvních dnech války dobrovolně přihlásil do boje. Dodává, že jeho agentura již zpracovala více než 100 000 žádostí na 5 000 volných pracovních míst v 640 jednotkách. Největší zájem byl podle něj o nebojové pozice, jako je práce v zázemí, IT, vaření nebo doprava. „Velká poptávka byla také po operátorech dronů, těsně následovaná tiskovými mluvčími,“ uvedl Greziev. O role v pěchotě byl menší zájem.

Jeho společnost zaznamenala nárůst žádostí zejména po Zelenského zpřísnění odvodů. „Během války nemáte plnou kontrolu nad svým životem, takže samozřejmě chcete udělat vše pro to, abyste zvýšili svou šanci na přežití,“ řekl. „Chceme vojákovi nabídnout možnost, aby si sám zvolil svůj osud,“ uzavřel Grezjev podle listu The Guardian.