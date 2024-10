Na Ukrajině stoupá zájem o válečné dluhopisy, kupují je i drobní investoři

Právnička Olesja Mychajlenková vyzvala svých téměř 14 tisíc příznivců na sociální síti k nákupu ukrajinských válečných dluhopisů. Je to jako dar, uvedla a na síti X zveřejnila snímek obrazovky svého vlastního portfolia dluhopisů.

Díky svým znalostem finančních trhů a zkušenostem, které získala jako jedna z prvních drobných investorek do ukrajinských dluhopisů v domácí měně, se Mychajlenková přidala k širší vládní snaze povzbudit občany, aby pomohli financovat válku s Ruskem.

„Je to za prvé způsob, jak pomoci státu, a za druhé vzhledem k poměrně vysokým úrokovým sazbám dluhopisů je to i způsob, jak ochránit své hřivny před inflací,“ řekla třicetiletá Mychajlenková agentuře Reuters v kavárně v centru Kyjeva. Dodala, že mnoho jejích příznivců této rady využilo a do válečných dluhopisů, které jsou způsobem získávání finančních prostředků v době velkých konfliktů, investovalo.

Potřeba nákupu domácích dluhopisů je v konfliktu, který trvá už více než dva a půl roku, stále naléhavější. Rostoucí náklady na financování odporu proti ruské invazi zanechaly v ukrajinských financích obrovskou díru. Do konce roku bude vláda na financování svého obranného sektoru potřebovat dalších 12 miliard USD (zhruba 278 miliard Kč).

V době války jsou mezinárodní trhy s dluhopisy pro Ukrajinu uzavřeny. Ratingová agentura S&P hodnotí dluh země v zahraniční měně známkou SD, což je částečné neplnění závazků.

V září se vláda dohodla s držiteli ukrajinských eurobondů na restrukturalizaci mezinárodního dluhu za více než 20 miliard USD (463 miliard Kč). V příštích třech letech by tak Ukrajina měla ušetřit 11,4 miliardy USD (264 miliard Kč).

Vláda také plánuje první válečné zvýšení daní, aby snížila rozpočtový deficit. A tvrdí, že si Ukrajina potřebuje více půjčovat na domácím trhu. Ministerstvo financí v září ve srovnání s předchozím měsícem více než zdvojnásobilo domácí výpůjčky. Z prodeje státních dluhopisů získalo 72,4 miliardy hřiven (40,7 miliardy Kč), včetně 28,9 miliardy hřiven (16,2 miliardy Kč) z prodeje válečných dluhopisů.

Zájem občanů o dluhopisy prudce vzrostl

Vzhledem k tomu, že rozpočtový schodek se má v roce 2025 pohybovat kolem 38 miliard USD (880 miliard Kč) a zahraniční finanční pomoc se bude v příštích letech snižovat, potřeba získat více peněz na domácím trhu zůstává. Státní dluhopisy nakupují hlavně komerční banky, od začátku ruské invaze ale vkládají stále více peněz do válečných dluhopisů obyvatelé a firmy.

„Zájem občanů o domácí státní dluhopisy prudce vzrostl,“ sdělilo ministerstvo financí agentuře Reuters. Dodalo, že očekává pokračování tohoto trendu. Investice od fyzických osob do začátku října vzrostly podle ministerstva na 71,2 miliardy hřiven (40 miliard Kč) z 25,5 miliardy hřiven (14,3 miliardy Kč) v únoru 2022. Celkově se individuální investoři podílejí na portfoliu domácích státních dluhopisů více než čtyřmi procenty.

Podle analytiků a obchodníků bylo v minulosti drobných investorů se zájmem o ukrajinský domácí dluh málo. Většinou šlo o pracující ve finančním sektoru.

Investice rezidentů do domácích dluhopisů v roce 2016 podle oficiálních údajů činily zhruba 100 milionů hřiven (56,2 milionu Kč). Vstup na trh byl mnohem složitější a dražší, to ale válka změnila.

Se začátkem války byly odstraněny všechny provize a požadavky na minimální částky. Dluhopisy lze nyní koupit přes internet několika kliknutím myší a investice doprovází válečná symbolika. Dluhopisy prodávané prostřednictvím digitálního portálu pro státní služby Diia nesou názvy ukrajinských měst a obcí obsazených ruskými vojsky. A spolu s patriotismem přichází i zisk.

Dluhopisy jako atraktivní volba

Vzhledem k omezeným možnostem spořit a investovat v době války, mohou být dluhopisy atraktivní volbou. Výnos dluhopisů v hřivnách je 15 až 18 procent, u dolarových dluhopisů pak čtyři procenta. A je osvobozen od daně. Zvýšení válečné daně ze zisků z vkladů, které se nyní projednává v parlamentu, by mohlo atraktivitu dluhopisů ještě zvýšit.

Ukrajina prodává dluhopisy také cizincům. Podle ministerstva financí vlastnili nerezidenti na začátku října zhruba 1,4 procenta celkového portfolia státních dluhopisů. Nejaktivnější jsou investoři z Japonska, Německa a Spojených států.

Analytik investiční společnosti ICU Taras Kotovič uvedl, že Ukrajinci mají největší zájem o krátkodobé cenné papíry do jednoho roku. Obvykle začínají s malými investicemi, ale po splacení prvních kuponů mají tendenci znovu investovat.

Mezi investory jsou studenti, vojáci, státní úředníci a také IT specialisté. Mychajlenková dodává, že její otec si koupil dluhopisy v rámci své první investice do finančních nástrojů ve věku 56 let.

Banky a investiční společnosti vzhledem k zájmu o dluhopisy zprovoznily aplikace a zavedly další opatření, aby drobným investorům nákupy usnadnily, uvedla centrální banka. Minulý měsíc také centrální banka schválila změny na podporu a další zjednodušení investic do státního dluhu.