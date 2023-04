Zakažte vývoz do Ruska a zrušíme dohodu o obilí, vydírá Medveděv země G7

Pokud skupina sedmi ekonomicky vyspělých zemí G7 přikročí k zákazu exportu do Ruska, Moskva na to zareaguje zrušením dohody umožňující vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře. Podle agentury Reuters to v neděli uvedl bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv.