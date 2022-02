Rusko má trumf v podobě vzdušného prostoru. Aerolinky by válkou opět tratily

Případný válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou by se mohl negativně promítnout do provozu mnoha leteckých společností. Rusko podle expertů může v blízké době pohrozit uzavřením svého vzdušného prostoru a evropské aerolinky by v takovém případě musely přeorganizovat některé lety. Vypracovávají pro to nyní nouzové plány.