Ukrajinská ekonomika trpí, bez pomoci se neobejde. Tu ruskou táhne válka

Aktuální odhady nákladů na obnovu ukrajinského území se pohybují okolo 486 miliard amerických dolarů (asi 10,6 bilionu korun). Ještě loni byly o 85 miliard USD nižší. Aby se Ukrajině povedlo ruské agresi vzdorovat, neobejde se bez přílivu finanční pomoci ze západu. Letos tamní rozpočty potřebují alespoň 40 miliard dolarů (zhruba 900 miliard korun), jinak na to může tamní armáda doplatit. Informaci přinesl list The Guardian.

„Poslední dva roky se v případě Ukrajiny nesly ve znamení bezprecedentního utrpení a ztrát,“ komentuje situaci Antonella Bassaniová, viceprezidentka Světové banky pro Evropu a střední Asii.

Ukrajinské podniky se nyní obávají, co bude dál. Strach mají i ty, které se nacházejí daleko od současné frontové linie. Strach panuje i z inflace. Ta se sice během posledních měsíců snížila z 27 na 5 procent, vyhráno však ještě není.

Ukrajina se bez peněz ze Západu v dalších měsících neobejde. Samotný rozpočet na obranu totiž na Ukrajině činí 42 miliard amerických dolarů. Celkové výdaje jsou stanoveny na zhruba 81 miliard dolarů, což znamená, že polovina veřejných prostředků na Ukrajině směřuje do obrany.

Chmurné predikce se nenaplnily

Rusko na druhé straně z dvouleté války vychází téměř bez úhony. Krátce po zahájení války mezinárodní měnový fond predikoval, že tamní ekonomika doplatí na těžkou dvouletou recesi. Čekal se hospodářský propad ve výši 8,5 procenta v roce 2022 a dalších 2,3 procenta o rok později.

Realita ale byla úplně jiná. V roce 2022 sice ruské hospodářství zaznamenalo pokles, ale jen ale okolo 2 procent. V roce 2023 výkonnost dokonce stoupla, podle posledních údajů o 3 procenta. Ve prospěch Ruska hraje zároveň i nízké zadlužení, a to zejména ve srovnání s některými západními státy.

Nic tak nenasvědčuje tomu, že by válka měla nějak zvlášť tvrdý dopad na běžný život Rusů. Ti nemusí příliš šetřit, ruská vláda naopak zvýšila sociální dávky a obyvatelstvo může těžit i z velmi solidního nominálního růstu mezd, který se loni dostal na 6 procent.

Inflace v Rusku zůstává vyšší

Vrásky na čele ale ruským centrálním bankéřům přidělává inflace, která se loni vyšplhala na 6,6 procenta. Růst cen je tažený hlavně nedostatkem pracovní síly, který nutí firmy k nárůstu mzdových odměn. Centrální banka Ruska se proto snaží proinflační faktory eliminovat a udržuje úrokové sazby na úrovni 16 procent.

Ruský státní rozpočet vynakládá obrovské finance na sektor obrany. K tomu přispívají i stále vysoké příjmy z prodejů ropy či zemního plynu. Pro některé ekonomy ale současná situace v Rusku není překvapivá. „Jen Putin věděl, že k válce dojde a připravil se na ni,“ říká analytik Tim Ash z think-tanku Chatham House.

Efekty sankcí se dostaví

Ačkoliv západní státy uvalily vůči Rusku sankce, efekty se zatím příliš nedostavily. Odborníci ale říkají, že ještě není všem dnům konec. Účinky se totiž v dlouhém období projeví. Volají ale i po tom, aby se sankce vůči Rusku dál zpřísňovaly.

„Sankce fungují, ale pomalu. Rusko je odříznuté od západních technologií, kapitálu, znalostí... To povede ke slabšímu růstu produktivity. Rusko doplatí i na odliv kvalifikovaných ruských pracovníků do zahraničí,“ míní ekonomka Beata Javorcikova.

Do hry vstupuje například využití zmrazeného ruského majetku, který by se mohl použít na podporu ukrajinské armády. V sázce je zhruba 300 miliard amerických dolarů. Velká Británie a USA se k těmto krokům staví vstřícně, některé členské státy G7 ale varují, že v mezinárodním právu pro takový krok neexistuje žádný právní podklad, uzavírá The Guardian.