Snaha o mír na Ukrajině má vliv na ceny plynu. Jsou nejnižší od loňského května

  15:27
Ceny plynu v Evropě klesly na nejnižší úroveň za posledních 18 měsíců. Odborníci mezi příčiny řadí v prvé řadě meteorologické předpovědi, které evropským státům predikují pro další měsíce poměrně teplé počasí. Vliv má ale i situace na Ukrajině. Spojené státy se totiž snaží diplomaticky vyjednat konec války.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Nejnovější předpovědi počasí naznačují, že nadcházející zimní měsíce ve střední a severozápadní Evropě budou teplejší, než jaké byly původní odhady. Tím by klesla i spotřeba. Plyn v Evropě je i proto nejlevnější od května loňského roku. Cena kontraktu na plyn v TFT se dostala pod hranici 30,5 eur (asi 760 korun), píše agentura Bloomberg.

Kromě meteorologických předpovědí má na plyn velký vliv i vývoj války na Ukrajině. Odborníci totiž predikují, že mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem by po 3,5 letech trvající války mohla konečně začít. Ukrajinští představitelé totiž ve čtvrtek reagovali na připravený rusko-americký mírový plán tak, že jsou připraveni jej přezkoumat.

Zákaz dovozu ruského plynu do EU v ohrožení

Součástí této dohody je mimo jiné i uvolnění sankcí Evropy vůči Rusku. Pokud by se tedy skutečně povedlo Ukrajině a Rusku dohodnout na míru, mohl by alespoň z části opět proudit ruský plyn do Evropy. Ten je mimo jiné v porovnání s dodávkami LNG pro evropské státy výrazně levnější.

Poptávka po palivech poroste až do roku 2050, předpovídá agentura pro energii

„Pokud by došlo k ukončení ruské války na Ukrajině, velmi pravděpodobně by Evropská unie nakonec úplně nezakázala dovoz ruského plynu. Evropa by opět měla přístup k levné komoditě, pokud by po o ni stály,“ uvedl pro Bloomberg analytik Tom Marzec-Manser ze společnosti Wood Mackenzie.

I několik let po ruské invazi na Ukrajinu se evropským státům stále nepodařilo zcela zredukovat svou surovinovou závislost na Rusku. I přesto je ale pokles ruského podílu na dovozu plynu do EU proti roku 2022 výrazně nižší a pohybuje se nyní okolo 10 procent.

Naplněnost zásobníků v Evropě je nižší

Analytici ale zároveň dodávají, že aktuální situace na trhu je stále velmi křehká. Mimo jiné i kvůli nízkým zásobám. Třeba sousední Německo vstupuje do topné sezony s významně nižší naplněností zásobníků než loni. Aktuálně se naplněnost pohybuje jen okolo 75 procent. Unijní průměr činí 81 procent.

Norský plyn do českých domácností. Pražská plynárenská podepsala nový kontrakt

Česko je na tom lépe než většina Evropy. Naplněnost tuzemských plynových zásobníků se pohybuje lehce pod devadesátiprocentní hranicí. To je meziročně dokonce o několik procentních bodů více, uzavírá agentura Bloomberg.

21. listopadu 2025

Miliardy pro rožnovské onsemi. EU schválila státní pomoc výrobci polovodičů

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Evropská komise schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř 11 miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm....

21. listopadu 2025  15:41

Prodejte nám strategický park, nabízí Accolade Chebu skoro dvě miliardy

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Developerská skupina Accolade nabídla Chebu za Strategický podnikatelský park (SPP) 1,95 miliardy Kč. Město zatím park připravuje ve spolupráci se státní firmou SIRS. Accolade v pátek městu nabídla...

21. listopadu 2025  14:59

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

21. listopadu 2025  12:25

Utáhne až tisíc domácností. Na Svitavsku začalo fungovat obří bateriové úložiště

První bateriové úložiště, které se nachází u větrné elektrárny, začalo fungovat...

Výkon má natolik velký, že utáhne najednou tisíc domácností nebo pokryje roční spotřebu dvou rodinných domů. Řeč je o novém bateriovém úložišti u nejvýkonnější větrné elektrárny v Česku na Svitavsku....

21. listopadu 2025  11:30

Americké akcie zažívají nejhorší propad od dubna. Investoři se bojí bubliny

Mezi investory rostou obavy z bubliny v oblasti umělé inteligence. Obchodník s...

Americké akcie přes noc klesly kvůli obavám z nadhodnocených cen technologických akcií. Investory neuklidnily ani vynikající prognózy výrobce čipů pro umělou inteligenci společnosti Nvidia. Americký...

21. listopadu 2025  11:11

Japonská vláda schválila balíček na podporu ekonomiky za 2,8 bilionu korun

Japonská premiérka Sanae Takaičiová (14. listopadu 2025)

Japonská vláda schválila balíček ekonomických stimulačních opatření v hodnotě 21,3 bilionu jenů (2,8 bilionu korun). Jde o první zásadní ekonomickou iniciativu nové premiérky Sanae Takaičiové, která...

21. listopadu 2025  10:10

Většina tepláren příští rok zdraží jen o inflaci, případně vůbec

ilustrační snímek

Část tepláren v Česku v příštím roce zdraží své dodávky o úroveň inflace, další část naopak žádné zvyšování cen nechystá. Výjimkou bude několik menších tepláren, které kvůli nákupům emisních...

21. listopadu 2025  10:02

Trump zrušil cla na dovoz potravin z Brazílie. V USA zlevní káva či hovězí

Zemědělský stroj na kávové farmě poblíž hlavního města Brasília v Brazílii (15....

Americký prezident Donald Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravinářských produktů z Brazílie. Ta je pro Spojené státy významným dodavatelem kávy, hovězího či kakaa. Vysoká cla se...

21. listopadu 2025  9:58

Norský plyn do českých domácností. Pražská plynárenská podepsala nový kontrakt

Společnost Equinor je hlavním provozovatelem těžby ropy a plynu na norském...

Pražská plynárenská uzavřela v pátek strategický desetiletý kontrakt se společností Equinor na dodávku zemního plynu, který se bude těžit na norském kontinentálním šelfu. Jeho součástí je největší...

21. listopadu 2025

Rekordně levné brambory. Zákazníci jásají, farmáři přemýšlejí, jak dál

Z brambor se nyní vyrábí i veganské mléko.

Zákazníci mohou jásat, brambory ve slevových akcích v supermarketech se letos prodávají za méně než 10 korun, v některých případech dokonce za šest korun za kilogram. Pěstitelé se však neradují. Hlíz...

21. listopadu 2025

