Snaha o mír na Ukrajině má vliv na ceny plynu. Jsou nejnižší od loňského května

Nejnovější předpovědi počasí naznačují, že nadcházející zimní měsíce ve střední a severozápadní Evropě budou teplejší, než jaké byly původní odhady. Tím by klesla i spotřeba. Plyn v Evropě je i proto nejlevnější od května loňského roku. Cena kontraktu na plyn v TFT se dostala pod hranici 30,5 eur (asi 760 korun), píše agentura Bloomberg.
Kromě meteorologických předpovědí má na plyn velký vliv i vývoj války na Ukrajině. Odborníci totiž predikují, že mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem by po 3,5 letech trvající války mohla konečně začít. Ukrajinští představitelé totiž ve čtvrtek reagovali na připravený rusko-americký mírový plán tak, že jsou připraveni jej přezkoumat.
Zákaz dovozu ruského plynu do EU v ohrožení
Součástí této dohody je mimo jiné i uvolnění sankcí Evropy vůči Rusku. Pokud by se tedy skutečně povedlo Ukrajině a Rusku dohodnout na míru, mohl by alespoň z části opět proudit ruský plyn do Evropy. Ten je mimo jiné v porovnání s dodávkami LNG pro evropské státy výrazně levnější.
„Pokud by došlo k ukončení ruské války na Ukrajině, velmi pravděpodobně by Evropská unie nakonec úplně nezakázala dovoz ruského plynu. Evropa by opět měla přístup k levné komoditě, pokud by po o ni stály,“ uvedl pro Bloomberg analytik Tom Marzec-Manser ze společnosti Wood Mackenzie.
I několik let po ruské invazi na Ukrajinu se evropským státům stále nepodařilo zcela zredukovat svou surovinovou závislost na Rusku. I přesto je ale pokles ruského podílu na dovozu plynu do EU proti roku 2022 výrazně nižší a pohybuje se nyní okolo 10 procent.
Naplněnost zásobníků v Evropě je nižší
Analytici ale zároveň dodávají, že aktuální situace na trhu je stále velmi křehká. Mimo jiné i kvůli nízkým zásobám. Třeba sousední Německo vstupuje do topné sezony s významně nižší naplněností zásobníků než loni. Aktuálně se naplněnost pohybuje jen okolo 75 procent. Unijní průměr činí 81 procent.
Česko je na tom lépe než většina Evropy. Naplněnost tuzemských plynových zásobníků se pohybuje lehce pod devadesátiprocentní hranicí. To je meziročně dokonce o několik procentních bodů více, uzavírá agentura Bloomberg.