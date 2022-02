Zastavte krveprolití, vyzývají ruští miliardáři. Připojují se sportovci i umělci

„Obvykle nečiním žádná politická prohlášení. Jsem hlavně obchodník, který má odpovědnost vůči svým mnoha zaměstnancům v Rusku nebo na Ukrajině. Jsem ale přesvědčen, že válka nikdy nemůže být řešením. Tato krize bude stát mnoho lidských životů a poškodí dva národy, které po stovky let byly bratry,“ napsal miliardář Michail Fridman deníku The Financial Times. Přeje si, aby ukrajinsko-ruské krveprolití už skončilo.

Fridman, který patří mezi nejbohatší muže v Rusku, strávil prvních sedmnáct let života právě na Ukrajině, kde má i nyní stále své rodiče.

Léta ovládá soukromou investiční společnost LetterOne, která se věnuje především investicím do technologického, energetického nebo telekomunikačního sektoru. V minulém roce se v pomyslném žebříčku světových miliardářů umístil na 128. místě.

Podobný pohled na věc má i miliardář Oleg Děripaska, který stojí v čele významných ruských firem, jako je hliníkárna RUSAL, automobilka GAZ nebo výrobce letadel Aviacor. Podle časopisu Forbes se čtyřiapadesátiletý Deripaska v roce 2020 řadil mezi 600 nejbohatších lidí na světě.

„Mír je velmi důležitý. Vyjednávání musí začít co nejdříve,“ napsal na sociální síť Telegram úspěšný ruský podnikatel, který patřil léta mezi velké příznivce Vladimira Putina.

Výzvy k ukončení konfliktu na Ukrajině ze strany předních ruských miliardářů přicházejí v době, kdy sportovci a další ruské osobnosti už vyjádřili svou nelibost vůči vojenským akcím své země na ukrajinské půdě. Po celé zemi se proti tomu zároveň pořádají občanské protesty.

Mezi ně se řadí třeba ruský tenista Andrej Rublov, který v semifinále turnaje v Dubaji po svém vítězství napsal na televizní kameru protiválečný slogan „No War Please“, a tedy v překladu „žádnou válku prosím“.

Ke kritikům invaze na Ukrajině se přidal třeba i ruský rapper Oxxxymiron, který na protest proti tomu také zrušil několik svých koncertů v Moskvě nebo Petrohradu.

„Vím, že většina lidí v Rusku je proti této válce. Jsem přesvědčen, že čím více lidí bude mluvit o svém skutečném postoji k ní, tak tím rychleji dokážeme tuto hrůzu zastavit. Nemohu vás bavit, zatímco lidé na Ukrajině umírají,“ uvedl Oxxxymiron ve svém oficiálním prohlášení.