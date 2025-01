Konec ruského LNG i hliníku. Evropská unie připravuje další balíček sankcí

Omezení dovozu ruského hliníku do EU by podle agentury Bloomberg mělo nabíhat postupně. Detaily o odklonu od ruského zkapalněného zemního plynu by měly být známé během února, informovala už dříve agentura Reuters. Součástí dalšího balíčku protiruských sankcí má být i rozšíření vývozních kontrol na zboží do Ruska, které se užívá k vojenským účelům.

Agentura Bloomberg napsala, že sankce by mohly dopadnout i na některé ruské banky, které by mohly být odstřihnuté od mezinárodního platebního systému SWIFT. Přesné detaily ale ještě nejsou známé a měly by být oficiálně představené během dalších několika týdnů. Zároveň je možné, že některé návrhy ještě doznají změn.

Evropská unie zatím neměla rozhodnout ani o tom, jestli se v praxi bude jednat o právně závazné sankce, regulační opatření nebo jejich vzájemnou kombinaci. Sankce by sice na jedné straně byly nejspíš účinné, vyžadují ale jednomyslný souhlas ze strany členských států Evropské unie. Zároveň platí, že mají jen omezenou dobu platnosti.

Postupný konec ruského LNG v Unii?

EU se chce zaměřit i na plyn. Některé evropské státy ale mohou mít s omezením přílivu ruského plynu do EU problém. Ceny energií totiž v posledních týdnech rostou, a to mimo jiné i kvůli chladnějšímu počasí nebo novým protiruským sankcím ze strany administrativy amerického prezidenta Joe Bidena. Ačkoliv Evropská unie a Spojené státy americké v posledních měsících na některé ruské LNG projekty uvalily sankce, dodávky ruského plynu do Evropy loni vzrostly na rekordní úroveň.

Agentura Bloomberg dodává, že sankce na ruský plyn mohou členské státy EU rozdělovat. Některé země EU jsou totiž na tomto plynu velmi závislé. Řadí se k nim hlavně Slovensko a Maďarsko, které se na plyn od Gazpromu stále citelně spoléhají. Omezení přílivu ruského LNG by však mohlo být průchodnější. Na jeho dovozu se nejvíce podílí Belgie, Francie a Španělsko, které by nemusely mít s tímto opatřením výraznější problém.

Evropská unie může přijít i o ruský hliník

Již od počátku ruské invaze na Ukrajinu se Evropská unie snaží změnit dosavadní dodavatelské řetězce s hliníkem. Před rokem 2022 totiž platilo, že hliník do evropských zemí mířil z Ruska poměrně významně. To se v posledních měsících změnilo, ale pouze částečně, a i proto má být omezení dovozu ruského hliníku do EU postupný náběh.

Podle posledních dat se Rusko na evropském dovozu hliníku podílí asi šesti procenty, přičemž jeho dodávky se od roku 2022 snížily asi o polovinu. Mnohem výrazněji naopak ruský hliník nakupuje čínská strana, upozornila pro Bloomberg analytička Amy Gowerová ze společnosti Morgan Stanley.

Agentura Bloomberg uzavírá, že nový balíček sankcí by měla Evropská unie přijmout v únoru u příležitostí tří let od počátku ruské invaze na Ukrajinu. Součástí by měla být také vyšší cla na ruské zemědělské zboží i hnojiva. Evropský blok má zároveň zvažovat i zařazení některých firem z Číny či Spojených arabských emirátů, které mají Rusku pomáhat se získáváním vojenských technologií ze Západu.