Ukrajina je v platební neschopnosti, dnes měla splatit 34 milionů dolarů

Ve středu skončila platnost dvouleté dohody mezi věřiteli a Ukrajinou o pozastavení splátek dluhu. Kyjev by tak dnes měl splatit 34 milionů USD (803,2 milionu Kč), což jsou úroky z dluhopisu splatného v roce 2026. Na platbu má ještě desetidenní odklad, vláda však již uvedla, že platby dočasně pozastaví. Umožňuje jí to nový zákon o pozastavení splátek dluhu až do 1. října, který ve středu podepsal prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajina 22. července oznámila, že se předběžně dohodla se skupinou držitelů dluhopisů na restrukturalizaci zahraničního dluhu za 20 miliard USD. Majitelé dluhopisů by dohodu měli formálně schválit v příštích týdnech. Ministerstvo financí v prohlášení dodalo, že Ukrajina jedná s investory, aby dohoda byla dokončena co nejdříve.

Ukrajinská finanční situace je nejistá, protože ruská invaze v roce 2022 zdecimovala ekonomiku a země je silně závislá na penězích a vojenské pomoci od zahraničních partnerů. Podle návrhu dohody se má snížit nominální hodnota u 13 nesplácených dluhopisů o 37 procent. Kyjev předpokládá, že v kombinaci s nižšími úroky a prodloužením splatnosti ušetří v příštích třech letech 11,4 miliardy USD.

Přestože restrukturalizace sníží nominální hodnotu zahraničního dluhu Ukrajiny o třetinu, finance země zůstanou pod silným tlakem. Dohoda o restrukturalizaci dluhu je již druhou za posledních deset let. Očekává se, že toto nesplácení, stejně jako v předchozím případě v roce 2015, bude mít minimální dlouhodobý dopad. V roce 2015 Ukrajina uzavřela předběžnou dohodu s investory koncem srpna a dokončila ji v listopadu.