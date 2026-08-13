Pro Ukrajinu je klíčová především Oděsa a přístavy v jejím blízkém okolí, přes které míří podstatná část ukrajinského vývozu do světa. Současné útoky námořní dopravu v ukrajinských vodách téměř zastavily a ve skladech a přístavech tak zůstávají miliony tun obilí. Ukrajina dlouhodobě patří mezi světově nejvýznamnější producenty pšenice, kukuřice i ječmene.
Trojice přístavů v blízkosti ukrajinské Oděsy stojí za zhruba 60 procenty příjmů, které země z vývozu generuje. Ty dosahují přibližně na 3,5 miliardy dolarů, tedy asi 73,5 miliard korun.