Ruský plyn nahradíme ázerbájdžánským, stačí říct, vzkázal Zelenskyj

„K tranzitu ázerbájdžánského plynu můžeme naši infrastrukturu využít, pokud země ve východní Evropě tento plyn skutečně potřebují,“ řekl novinářům ukrajinský prezident Zelenskyj. Bližší podrobnosti ale nesdělil a zatím tedy ani jasné, jak by taková dohoda v praxi skutečně fungovala, píše Bloomberg.

Ruský plyn přestal do Evropy přes ukrajinské území proudit počátkem letošního roku poté, co 31. prosince skončila dlouhodobá smlouva. Ta zajišťovala přepravu ruského plynu na Ukrajinu a následně i do dalších ekonomik v Evropě po dobu více než pěti desetiletí.

Čekám na signál, vzkázal Slovákům Zelenskyj

Ačkoliv tato přepravní trasa v posledních měsících pokrývala pouze 5 procent celkových evropských potřeb, některé státy na ni byly stále velmi závislé. Mezi ně se řadí hlavně Slovensko a Maďarsko, které z Ruska i přes válku na Ukrajině stále odebírají značné množství zemního plynu, které nedokázaly plnohodnotně nahradit dodávkami z jiných států.

„Pokud bude politická vůle, můžeme kontrakt podepsat rychle,“ dodal ukrajinský prezident a řekl, že čeká na signál ze Slovenska a dalších států z Evropy s tím, že se v průběhu minulého týdne setkal s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Ajijevem, přičemž právě dodávky plynu se řadily k ústředním tématům tohoto setkání.

Ázerbájdžán loni zvýšil těžbu zemního plynu o 4,3 procenta na 50,6 miliard metrů krychlových. Z toho polovina byla podle ázerbájdžánského ministerstva pro energetiku vyvezena do zahraničí.

Na plyn čeká i Moldavsko

Ačkoliv Ázerbájdžán má plyn pro export k dispozici, není zatím jasné, jak významné by tyto dodávky v praxi byly. Představitelé Ázerbájdžánu zároveň uvedli, že od případných evropských odběratelů potřebují jasné záruky, pokud mají svou výrobní a přepravní kapacitu v dohledné době zvyšovat.

Ázerbájdžánský zemní plyn by uvítalo i Moldavsko, a to hlavně proruský separatistický region Podněstří, který aktuálně bojuje s obrovským nedostatkem energetických komodit. Zelenskyj moldavské straně slíbil, že bude ekonomice dodávat uhlí do elektrárny v Tiraspolu a vypomůže i s provozem tohoto zařízení, pokud Moldavsko případné přebytky elektrické energie nasměruje na Ukrajinu. Podle Zelenského dokáže elektrárna v Tiraspolu vyrábět dostatek elektřiny pro uspokojení celkové poptávky v tomto regionu, uzavírá Bloomberg.