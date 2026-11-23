Kyjevská ulice Chreščatyk bývala plná života. Z kaváren se ozývaly hlasité konverzace a cinkání příborů, kolem hostů pobíhali číšníci. Dnes však tento ruch utichl a zákazníky vystřídaly cedule s nápisem „K pronájmu“. „S každým rokem je to čím dál těžší,“ řekla agentuře Reuters majitelka skupiny Gastro Family Olena Borysová, která provozuje síť desítek restaurací. Nyní se však připravuje na pátou válečnou zimu.
Ruské útoky se zintenzivňují, sirény houkají ve dne v noci a nad Kyjevem krouží drony. Lidé se proto centru města začali vyhýbat. Restaurace přitom sloužily jako připomínka normálního života. Ukrajinci se zde scházeli s přáteli, odpočívali, nebo se jen přišli zahřát. Teď však kvůli konfliktu podniky zavírají.
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