Kurz hřivny je umělý. Spekulace na růst se nemusí vyplatit, radí analytici

„Oficiální kurz hřivny je nyní primárně o omezeních ze strany tamější centrální banky a je tak do značné míry umělou veličinou. Relevantní trh s hřivnou prakticky neexistuje. Oficiální kurz neodpovídá realitě. Hřivna by se měla propadnout řádově na třetinu aktuálního kurzu. Klíčové proto do budoucna bude uvolnění aktuálních omezení, které umožní zreálnění kurzu. Tempo ale bude záviset na tom, jak a kdy se na Ukrajině podaří aspoň částečný návrat k normálu,“ uvedl pro iDNES.cz makroekonomický analytik Generali Martin Pohl.

V počátku ruské invaze se obchodování s ukrajinskou hřivnou na nějakou dobu pozastavilo. Nyní již ale opět pokračuje. Kurz je nicméně nízký a podle analytiků se do něj promítá hned několik faktorů.

„V této fázi je dominantním faktorem kolem kurzu ukrajinské hřivny hlavně válečný konflikt a jeho průběh. Důležitost faktorů se však bude měnit. Pokud konflikt ustane, začnou do kurzu opět promlouvat hlavně ekonomické faktory,“ řekl pro iDNES.cz analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Pro skutečnou hodnotu hřivny je klíčový zejména průběh válečného konfliktu a rozhodující mimo jiné bude, jestli se Ukrajině podaří uhájit samostatnost a maximální teritoriální integritu.

„Přiměří by umožnilo normalizaci poměru v neokupované části Ukrajiny a alespoň částečné uvolnění současných omezení na měnovém trhu. Hřivna by mohla zpevnit, ale nikoliv ze současných umělých úrovních. Nicméně je nutné počítat s tím, že pokud konflikt ovládne ruská strana, tak Ukrajinu a hřivnu nic dobrého nečeká. Země by byla rozdělená a zbídačelá a o ruskou hřivnu by byl na trzích pramalý zájem,“ doplnil Martin Pohl.

Experti se však shodují na tom, že do budoucna bude pro Ukrajinu nezbytná hlavně pomoc ze strany Západu. Nejvíce peněz poplyne pravděpodobně z Evropské unie, která má na stabilizaci situace na Ukrajině největší zájem. Vyloučit se nedá třeba ani obdoba Marshallova plánu pro Ukrajinu.

„Západní svět s předstihem shromáždí prostředky na obnovu ukrajinské země. Ty budou k dispozici od okamžiku, kdy se v rámci celé země přestane střílet. Půjde přitom v podstatné míře o soukromé a nadnárodní zdroje, a to včetně třeba Mezinárodního měnového fondu. Jejich použití také předpokládá, že se Ukrajina do budoucna stane právním státem s náležitou ochranou investic,“ uvedl pro iDNES.cz hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Podle analytiků je však otázkou, s jakou měnou a s jakým kurzovým režimem bude po válce Ukrajina existovat. Ve hře je třeba režim kursového závěsu na euro, v němž fungovaly do přijetí eura Pobaltské země a v němž nyní dosud je třeba i Bulharsko.

Ačkoliv je kurz ukrajinské hřivny momentálně nízký, před případným výraznějším nákupem ukrajinských hřiven ale analytici varují. Hřivna je totiž v současné chvíli výrazně spekulativní, a tedy i riskantní.

„Propad kurzu ukrajinské hřivny nebyl po válce až tolik výrazný a současná úroveň není ani tak atraktivní. Na politické riziko se obecně nevyplatí sázet, jelikož se jeho výsledky velmi obtížně predikují,“ dodal expert Tomáš Pfeiler.