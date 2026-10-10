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Právě teď musíme přežít. Ukrajinské firmy omezují výrobu i investice

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Hořící obchodní centrum v Záporoží (22. září 2026)

Hořící obchodní centrum v Záporoží (22. září 2026) | foto: StringerReuters

Ukrajinský metalurgický závod Zaporižstal (28. května 2026)
Následky ruských raketových útoků na metalurgický závod Zaporižstal (17. září...
Následky ruských raketových útoků na metalurgický závod Zaporižstal (17. září...
Následky ruských raketových útoků na metalurgický závod Zaporižstal (17. září...
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Ruské útoky začínají stále víc zasahovat do běžného fungování ukrajinských firem. Některé z nich už řeší, zda vůbec dokážou udržet výrobu v dosavadním rozsahu. Problémem jsou výpadky elektřiny, poškozené továrny, sklady i dopravní infrastruktura. Část podniků proto omezuje provoz, jiné odkládají plánované investice.

Nejvíc je to znát v průmyslových centrech, jejichž ekonomika stojí na několika velkých zaměstnavatelích. Příkladem je Kryvyj Rih, rodné město prezidenta Volodymyra Zelenského. Tamní největší zaměstnavatel, hutní a těžební komplex společnosti ArcelorMittal, po sérii ruských útoků přerušil provoz, píše agentura Reuters.

Přerušení provozu tak rozsáhlého areálu má důsledky daleko za jeho branami. Méně zakázek mají místní dodavatelé, dopravci i služby a výpadek příjmů pociťuje také městský rozpočet. „Ve městě je situace ve skutečnosti horší než kdekoliv jinde, s výjimkou samotné frontové linie,“ uvedl pro Reuters starosta Oleksandr Vilkul.

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Podobné problémy řeší také další velké podniky na Ukrajině. Například v Záporoží, kde se dlouhé roky dařilo hutnictví. To před ruskou invazí vytvářelo přibližně desetinu výkonu ekonomiky. Některé velké závody dnes ale už vůbec nevyrábějí a výrazně oslabil i celkový ukrajinsky vývoz do světa.

Ukrajinští podnikatelé mění plány

Nejistota proto mění investiční plány ukrajinských podnikatelů. Patří mezi ně i Vasyl Chmelnycky, který jako zakladatel průmyslového parku v Bílé Cerkvi nedaleko Kyjeva například upustil od výstavby tří nových továren. „Rizika jsou teď jednoduše příliš vysoká,“ uvedl pro Reuters.

Výrazné ztráty od roku 2022 zaznamenává také ukrajinské zemědělství, které dlouhodobě patří k hlavním zdrojům příjmů z vývozu. Export ukrajinského obilí se v září meziročně snížil o 36,6 procenta. Podle tamního ministra hospodářství Oleksandra Kravčenka může být letos kvůli problémům s vývozem ohroženo až 40 miliard dolarů (840 miliard korun) příjmů z exportu.

Útlum výroby se promítá také do ukrajinského státního rozpočtu. Jen za prvních devět měsíců letošního roku přišla Ukrajina kvůli ruským útokům o více než 49,5 miliardy hřiven (zhruba 24 miliard korun) na daňových příjmech. Do konce roku by se tato částka mohla zvýšit až na 70 miliard hřiven (téměř 34 miliard korun).

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Náklady na vedení války mezitím dál rostou. Jeden den bojů stojí podle šéfky ukrajinského parlamentního rozpočtového výboru Roksolany Pidlasové přibližně 190 milionů dolarů (téměř 4 miliardy korun). Ještě před dvěma lety to bylo zhruba 140 milionů dolarů (2,9 miliardy korun).

Finanční pomoc ze zahraničí se zpožďuje

Ukrajina letos potřebuje pokrýt rozpočtovou mezeru kolem 56 miliard dolarů (1,18 bilionu korun). Část zahraniční pomoci se však zpožďuje, protože Kyjev zatím nepřijal všechny požadované reformy. Vláda proto omezuje méně důležité výdaje a peníze směřuje především na armádu, platy ve veřejném sektoru a důchody.

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Další vývoj bude záviset hlavně na intenzitě ruských útoků a schopnosti země udržet v chodu energetiku i podniky. Část firem už místo dalšího rozvoje řeší především to, zda vůbec dokáže pokračovat v provozu. „Jde o přežití. Právě teď musíme přežít,“ uzavřel situaci v Kryvém Rihu starosta Vilkul pro agenturu Reuters.

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