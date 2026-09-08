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Ukrajina chce převzít výrobce balené vody. Vadí jí podíl ruského oligarchy

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Voda Moršinska je jednou ze značek patřících pod společnost IDS Ukraine. (7. září 2026) | foto: Morshynska.uaProfimedia.cz

Ukrajinské úřady vedou spor s britskou miliardářskou rodinou Patarkacišviliových o budoucnost významného výrobce balené vody IDS Ukraine. Společnost, pod kterou patří nejprodávanější ukrajinská značka balené vody Moršinska, částečně vlastní ruští investoři včetně oligarchy Michaila Fridmana. Právě kvůli Rusům ukrajinské úřady v roce 2022 majetkové podíly ve společnosti zmrazily.

Pro ukrajinskou vládu má společnost mimořádný význam, píše britský list The Guardian. V době války jde o strategický podnik, který zajišťuje dodávky pitné vody milionům lidí. Právě přítomnost ruského kapitálu však představuje pro Kyjev zásadní problém.

Britská rodina Patarkacišviliových vlastní prostřednictvím investičního fondu New World Value Fund Limited přibližně 34 procent ve společnosti IDS Ukraine. Dalších 49 procent drží ruští investoři, mezi nimiž je i Michail Fridman, zakladatel skupiny Alfa Group. Ten se kvůli podpoře režimu ruského prezidenta Vladimira Putina ocitl na západních sankčních seznamech. Menšinovým akcionářem je také gruzínská vláda.

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Ukrajinská majetková agentura Arma nyní hledá způsob, jak do řízení společnosti dosadit nezávislého správce. Šéfka agentury Jaroslava Maksymenková tvrdí, že úřady při pokusech převzít kontrolu opakovaně narážely na právní a administrativní překážky. Podle ní k tomu přispěl také odpor některých akcionářů vzdát se kontroly nad svým majetkem.

Maksymenkové také vadí, že investiční společnost New World Value Fund agenturu Arma nařkla z protiprávního jednání. Tvrzení o možném nezákonném postupu ukrajinských úředníků však prověřuje i ukrajinský Národní protikorupční úřad.

Úřady se obávají odčerpávání peněz

Arma tvrdí, že pokud by IDS Ukraine zůstala pod současným vedením, existuje riziko praní špinavých peněz nebo tunelování firmy. Podle Guardianu však ukrajinské úřady dosud nepředložily pro takovou trestnou činnost žádné důkazy.

IDS Ukraine taková obvinění odmítá. Podle vedení společnosti firma po celou dobu ruské invaze dodržovala ukrajinské zákony včetně daňových a finančních předpisů.

„Žádný státní orgán – včetně ukrajinské daňové služby – nezjistil žádné případy praní špinavých peněz, nezákonného odčerpávání prostředků ani jiné finanční činnosti tohoto druhu ze strany IDS Ukraine,“ uvedl mluvčí společnosti.

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Firma zároveň zdůrazňuje, že během války nepřerušila provoz ani na jediný den. „Skupina pokračovala ve výrobě a zásobovala ukrajinské spotřebitele pitnou vodou i během nepřetržitých raketových a dronových útoků,“ dodal mluvčí.

Dědictví z postsovětské éry

Do sporu je zapojena rodina gruzínského podnikatele Badriho Patarkacišvila, který zbohatl během rozpadu Sovětského svazu. Sám uprchl v roce 2007 do Velké Británie, kde o rok později zemřel na infarkt ve věku 52  let. Jeho majetek byl tehdy odhadován na zhruba šest miliard liber.

Gruzínský podnikatel Badri Patarkacišvili na archivním snímku (21. října 2006)

Jeho podíl v IDS Ukraine v roce 2008 zdědily jeho manželka Inna a dcery Liana a Iya. Právě Liana Patarkacišviliová je dnes známá také svým působením na britské kulturní scéně. Její produkční společnost Sage & Jester loni uvedla rozsáhlé divadelní představení Storehouse věnované tématu dezinformací. V inscenaci vystupovali například herci Toby Jones a Meera Syalová.

Patarkacišviliovi tvrdí, že jsou v ukrajinském sporu nespravedlivě znevýhodňováni. Zdůrazňují, že jejich podíl nevlastní žádná sankcionovaná osoba a že proti rodině nikdo nevznesl žádné obvinění.

„Rodina Patarkacišviliových pevně věří, že majetek by neměl být odebrán akcionářům, na něž se nevztahují sankce a proti nimž neexistují žádná obvinění ani pochybnosti,“ uvedl její mluvčí. Rodina je pode něj připravena obrátit se i na mezinárodní soudy.

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