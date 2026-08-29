Ukrajinské zbrojovky brzdí nedostatek odborníků. Firmy hledají i mezi důchodci

Technologie používané na bojišti se přitom mění velmi rychle. Výrobci mají často jen několik týdnů na úpravu stávajících dronů nebo vývoj nových modelů. Nedostatek zkušených techniků proto může celý proces výrazně zpomalit, píše agentura Bloomberg.
|
Hledá se zbraň proti čínské hrozbě. V USA začnou vyrábět obávané ukrajinské drony
S nedostatkem lidí se potýká například společnost BlueBird Tech. Její provozní ředitel Jurij Faraponov v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že firma kvůli chybějícím inženýrům někdy nestihne dostatečně rychle upravit své výrobky podle potřeb vojáků na frontě.
Z důchodu zpět do práce
Ukrajinské firmy se tak o zkušené pracovníky doslova přetahují. Jedna z nich například přišla o vedoucího výroby poté, co mu konkurence nabídla trojnásobný plat a zaplatila bydlení. Jiné podniky se zase snaží získat zpět své odborníky, kteří už odešli do důchodu.
„Na trhu probíhá něco jako vnitřní kanibalismus. Neustále oslovujeme stejné lidi a používáme všechny možné prostředky,“ uvedla pro Bloomberg Marta Chryrpjaková z náborové agentury Lobby X.
Nejhůře se firmám shánějí vývojáři hardwaru, odborníci na rádiové technologie a antény nebo chemici potřební při výrobě výbušnin. Nedostatek je také zkušených odborníků, kteří dokážou výrobu řídit a rozšiřovat. Svářeče nebo pracovníky do montáže firmy ještě najdou, výrazně složitější je to s procesními inženýry a vedoucími výroby.
|
Nejbohatší Rusku drtí ukrajinské drony. Wildberries bez pomoci Kremlu nepřežije
Na nabídky práce v obranném průmyslu navíc reaguje výrazně méně lidí než na běžné pozice v IT. Na ukrajinském portálu DOU.ua připadalo v červenci na jeden inzerát v průměru jen 1,5 až 3,8 uchazeče, zatímco u civilních softwarových pozic se jich hlásí desítky, upozorňuje agentura Bloomberg.
Firmy proto zvyšují mzdy a snaží se přilákat zpět odborníky, kteří odešli do zahraničí. Podle průzkumu CORE Team zvýšilo během posledního roku platy téměř devět z deseti oslovených společností. U lidí se vzácnou specializací není výjimkou ani práce pro několik výrobců současně.
Reaguje i ukrajinské vysoké školství
Část podniků už přestala čekat, až se vhodní lidé objeví na trhu práce, a vychovává si je proto raději sama. Výrobce Vyriy Drone například provozuje vlastní akademii, ve které připravuje na práci ve výrobě i uchazeče bez předchozích zkušeností. Základní dovednosti se podle firmy mohou naučit během několika týdnů.
Mnohem složitější je doplnit pracovníky ve výzkumu a vývoji. Ukrajinské univerzity proto od roku 2022 otevírají nové obory spojené s obrannými technologiemi. Všech 32 prvních absolventů magisterského programu bezpilotních prostředků na Kyiv School of Economics okamžitě získalo práci v oboru.
|
Rusko udělalo z Ukrajiny zbrojní velmoc. Její drony jdou v cizině na dračku
Počty studentů jsou ale vzhledem k potřebám průmyslu stále nízké. V roce 2025 začalo na celé Ukrajině studovat letecké a kosmické inženýrství 671 bakalářů, chemické inženýrství si vybralo 464 lidí. Přesto má práce ve zbrojovkách pro část Ukrajinců silnou motivaci. Část lidí do obranného průmyslu totiž láká také vědomí, že jejich práce přímo pomáhá vojákům na frontě, uzavírá Bloomberg.