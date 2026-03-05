Evropská unie se rozhodla ukončit dovoz plynu z Ruska do konce roku 2027, nyní jí tak ale hrozí, že jí je Moskva stopne sama a hned, dodala agentura.
„Brzy se sejdeme, jak nám nařídil prezident, abychom projednali současnou situaci s energetickými společnostmi a možné trasy pro přepravu našich energetických zdrojů,“ řekl Novak, který je Putinovým hlavním poradcem v otázkách energetiky. „Brzy to projednáme s našimi energetickými společnostmi a uvidíme, jak nejvýhodněji využít ruské zdroje,“ dodal.
Dodávat plyn Evropě můžeme přestat hned, jsou to ale jen úvahy, přemítal Putin
Putin ve středu řekl, že Rusko by mohlo hned přestat dodávat plyn do Evropy a přejít na výhodnější odbytiště. Nejde však podle něj o rozhodnutí, ale jen o úvahy. „Teď se otevírají jiné trhy. Možná by pro nás bylo výhodnější rovnou teď ukončit dodávky na evropský trh? Přejít na trhy, které se otvírají, a tam se uchytit?“ dodal Putin podle státní agentury TASS.
Podíl dovozu klesl
Prodej ruského plynu do Evropy od roku 2022 prudce klesl kvůli sankcím, které EU na Rusko uvalila kvůli jeho válce na Ukrajině. Rusko je přesto dál druhým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropské unie. Stále také prodává plyn prostřednictvím černomořského plynovodu TurkStream do zemí, jako je Maďarsko, Slovensko a Srbsko, které sice není v EU, ale je součástí evropského trhu.
Cena ropy letí nahoru. Doprava Hormuzem vázne, Katar zastavil produkci LNG
Vedle toho EU stále dováží ruský LNG po moři, který se vykládá v terminálech v několika státech. Mezi nejvýznamnější patří Francie, která je jeho největším dovozcem v EU, Španělsko, Belgie a Nizozemsko. V menší míře také Portugalsko a Řecko.
Podle Eurostatu klesl podíl Ruska na dovozu plynu do EU prostřednictvím potrubí z přibližně 40 procent v roce 2021 na zhruba šest procent v roce 2025. U plynu z plynovodů a LNG dohromady se Rusko v roce 2025 podílelo na celkovém dovozu plynu do EU přibližně 13 procenty. Podíl Ruska na dovozu LNG do EU se podle údajů Eurostatu snížil v roce 2025 na 16 procent z 21 procent v roce 2021.