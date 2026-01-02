Další regulace na cestě k nulovým emisím. V EU začalo platit uhlíkové clo

Regulace stojí na evropském systému uhlíkového cla (CBAM) a podle odborníků jde o důležitou součást unijního klimatického balíčku Fit for 55. Schvalování systému probíhalo několik let. Poprvé jej Evropská komise navrhla už během letních měsíců roku 2021, píše portál The Guardian.
Od počátku roku 2026 musí mít importéři energeticky náročných produktů speciální povolení CBAM. Firmy musí rovněž myslet na povinnost zakoupení speciálních CBAM certifikátů, a to podle uhlíkové náročnosti dováženého produktu.
Unijní opatření v posledních měsících kritizují hlavně političtí představitelé méně rozvinutých ekonomik, mnozí jej považují za diskriminační. Evropská komise však za regulací stojí.
„Producenti v Evropě nesmějí být trestáni za to, že investují finanční prostředky do snižování uhlíkových emisí,“ uvedl před několika dny eurokomisař Stéphane Séjourné. Dodal, že že opatření v praxi pomůže urychlit proces dekarbonizace a nastolí férové podmínky mezi evropskými i mimoevropskými výrobními podniky.
Očekává se propad importu levné čínské oceli
Podle portálu The Guardian se opatření výrazně dotkne třeba i čínských hutí, které na unijní trh léta dovážely velmi levnou ocel. Někteří experti se proto domnívají, že se čínské firmy budou snažit udat tuto ocel jinde. Třeba ve Velké Británii, která již několik let není součástí Evropské unie.
Kromě ekonomik v Asii se však nové unijní opatření dotýká právě i britských společností. Spojené království totiž zatím neuzavřelo s Evropskou unií smlouvu o propojení emisních trhů. S dopady nového omezení se musí vypořádat třeba i firmy v Austrálii, Kanadě či Spojených státech amerických.
Nové unijní opatření v praxi vítají hlavně producenti stavebních materiálů a další společnosti z energeticky náročných odvětví. „Výroba cementu mimo Evropskou unii je velmi levná, a to právě hlavně proto, že zbytek světa za Evropou v dekarbonizaci výrazně zaostává,“ tvrdí Diana Caseyová z britské asociace výrobců minerálních produktů.
Panují obavy o zdražování
Část podniků se ale obává, že nová regulace v praxi povede ke zdražení. Analytici ale dodávají, že růst cen by v prvních letech měl být jen omezený. „Z pohledu dekarbonizace evropskému průmyslu jde o mimořádně důležitý krok. Cenový dopad v praxi bude hlavně zpočátku jen velmi mírný,“ dodává expert Adrien Assous z think-tanku Sandbag.
Evropská unie v současnosti řeší, že se okruh nové regulace v příštích letech ještě rozšíří. Zatím se hovoří o roku 2028 a opatření by se mohlo týkat také montáže produktů z oceli a hliníku. V praxi může jít o nejrůznější stroje a další zařízení. Evropská unie se tímto způsobem může snažit zabránit tomu, aby firmy přesouvaly mimo Evropu i další výrobu, uzavírá The Guardian.