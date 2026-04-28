Ruská společnost Don Coal Trading House se sídlem v Rostovské oblasti podle portálu The Moscow Times nemá dostatek financí na pokračování těžby uhlí v okupované části Ukrajiny a směřuje do insolvence. Důsledky dopadly především na horníky, kteří přišli o práci i zdroj obživy.
Horníci v uhelných dolech nedaleko Luhansku si už na začátku letošního roku začali všímat, že není vše v pořádku. Společnost je navíc v lednu informovala o plánovaném částečném propouštění, což mezi zaměstnanci už tehdy vyvolalo obavy. Skutečné problémy se však nakonec ukázaly jako mnohem vážnější, než si mnozí původně připouštěli.
Bez výplat již od prosince
Jen několik týdnů po lednovém oznámení se těžba v ukrajinských dolech Krasnyj Partizan, Dolžanskaja-Kapitalnaja a Sverdlov zastavila. Stovky lidí tak zůstaly bez práce i bez výplat. „Od prosince jsem nedostal vůbec nic,“ uvedl pro The Moscow Times jeden z horníků, který několik let těžil uhlí v dole Krasnyj Partizan.
Ruská společnost zaměstnancům původně slíbila štědré odstupné, proplacení dovolené i další finanční kompenzace. Dodnes však zůstalo pouze u slibů. Většina horníků se proto nyní musí spoléhat na podporu místních úřadů. Někteří našli práci jinde, především v dolech v ruské Rostovské oblasti. Nabízené mzdy tam však mají být výrazně nižší než v Luhansku.
Podle The Moscow Times nejsou finanční problémy ruských firem působících v okupovaných částech východní Ukrajiny ničím výjimečným. Především tamní uhelný průmysl se dlouhodobě potýká s nízkou rentabilitou, narůstajícími dluhy i častými změnami vlastníků.
Jiný nejmenovaný horník uvedl, že první náznaky potíží se objevily už v roce 2024, kdy se uhelné doly u Luhansku dostaly pod správu ruské společnosti Don Coal Trading House. Postupem času byla situace v podniku stále napjatější. „My muži se ještě nějak uživíme. Co ale mají dělat naše ženy? Pro ženy nejsou v okolí Luhansku téměř žádná volná pracovní místa,“ řekl pro The Moscow Times.
Ztráty ruské firmy jsou obrovské
Luhanské úřady potvrdily, že převážná většina zaměstnanců nedostala mzdu už od prosince. Ruská společnost si je však podle dostupných informací svých závazků vědoma a slíbila jejich postupné vyrovnání. Potřebné prostředky chce získat především prodejem již vytěženého uhlí uskladněného ve skladech. Ani takto získané finance však podle všeho nebudou stačit na pokrytí všech závazků vůči zaměstnancům.
Ruská média informovala, že ztráta společnosti Don Coal Trading House se v roce 2025 vyšplhala na 11 miliard rublů (2,8 miliardy Kč). Firma navíc čelí desítkám žalob a zároveň eviduje daňové nedoplatky přesahující 99 milionů rublů (25 milionů Kč), uzavírá The Moscow Times.