Ruská firma zavřela doly v okupovaném Luhansku. Na mzdách dluží stovkám lidí

Autor:
  20:00
Horníci v několika uhelných dolech v okupované části ukrajinské Luhanské oblasti jsou od března bez práce. Kvůli finančním problémům ruského provozovatele mělo o zaměstnání přijít zhruba 1 200 lidí, kteří navíc podle zahraničních médií od loňského prosince marně čekají na výplaty. Potíže se mají týkat dolů Krasnyj Partizan, Dolžanskaja-Kapitalnaja a Sverdlov.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: OKD

Ruská společnost Don Coal Trading House se sídlem v Rostovské oblasti podle portálu The Moscow Times nemá dostatek financí na pokračování těžby uhlí v okupované části Ukrajiny a směřuje do insolvence. Důsledky dopadly především na horníky, kteří přišli o práci i zdroj obživy.

Rusové se uchylují ke kanibalismu, tvrdí Ukrajinci a ukázali důkazy z fronty

Horníci v uhelných dolech nedaleko Luhansku si už na začátku letošního roku začali všímat, že není vše v pořádku. Společnost je navíc v lednu informovala o plánovaném částečném propouštění, což mezi zaměstnanci už tehdy vyvolalo obavy. Skutečné problémy se však nakonec ukázaly jako mnohem vážnější, než si mnozí původně připouštěli.

Bez výplat již od prosince

Jen několik týdnů po lednovém oznámení se těžba v ukrajinských dolech Krasnyj Partizan, Dolžanskaja-Kapitalnaja a Sverdlov zastavila. Stovky lidí tak zůstaly bez práce i bez výplat. „Od prosince jsem nedostal vůbec nic,“ uvedl pro The Moscow Times jeden z horníků, který několik let těžil uhlí v dole Krasnyj Partizan.

Ruská společnost zaměstnancům původně slíbila štědré odstupné, proplacení dovolené i další finanční kompenzace. Dodnes však zůstalo pouze u slibů. Většina horníků se proto nyní musí spoléhat na podporu místních úřadů. Někteří našli práci jinde, především v dolech v ruské Rostovské oblasti. Nabízené mzdy tam však mají být výrazně nižší než v Luhansku.

„Naše vesnice zemřela.“ Chersonské babičky vzpomínají na ruskou okupaci

Podle The Moscow Times nejsou finanční problémy ruských firem působících v okupovaných částech východní Ukrajiny ničím výjimečným. Především tamní uhelný průmysl se dlouhodobě potýká s nízkou rentabilitou, narůstajícími dluhy i častými změnami vlastníků.

Jiný nejmenovaný horník uvedl, že první náznaky potíží se objevily už v roce 2024, kdy se uhelné doly u Luhansku dostaly pod správu ruské společnosti Don Coal Trading House. Postupem času byla situace v podniku stále napjatější. „My muži se ještě nějak uživíme. Co ale mají dělat naše ženy? Pro ženy nejsou v okolí Luhansku téměř žádná volná pracovní místa,“ řekl pro The Moscow Times.

Ztráty ruské firmy jsou obrovské

Luhanské úřady potvrdily, že převážná většina zaměstnanců nedostala mzdu už od prosince. Ruská společnost si je však podle dostupných informací svých závazků vědoma a slíbila jejich postupné vyrovnání. Potřebné prostředky chce získat především prodejem již vytěženého uhlí uskladněného ve skladech. Ani takto získané finance však podle všeho nebudou stačit na pokrytí všech závazků vůči zaměstnancům.

Ukrajina zárukám Západu nevěří. Na Rusy si už troufá sama, jako dikobraz

Ruská média informovala, že ztráta společnosti Don Coal Trading House se v roce 2025 vyšplhala na 11 miliard rublů (2,8 miliardy Kč). Firma navíc čelí desítkám žalob a zároveň eviduje daňové nedoplatky přesahující 99 milionů rublů (25 milionů Kč), uzavírá The Moscow Times.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

Podpůrný fond chce od Agrofertu zpátky miliony. Kvůli střetu zájmů, zdůvodnil

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele a současného premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhat po nižších desítkách firem z holdingu Agrofert...

Válka v Íránu tlačí Čechy k fixacím energií. Zájem vzrostl trojnásobně

ilustrační snímek

Většina Čechů se nebojí, že by na jejich rozpočet měly ceny energií v příštím roce dramatický dopad. Od začátku konfliktu v Íránu ale vzrostl počet lidí, kteří očekávají výraznější zdražování...

28. dubna 2026

Rodinná bitva o miliardy. Dědic brýlového impéria koupí podíly svých sourozenců

Leonardo Maria Del Vecchio (20. března 2026)

Leonardo Maria Del Vecchio, dědic stejnojmenné rodiny a jeden z potomků zakladatele brýlového impéria EssilorLuxottica, odkoupí podíly dvou sourozenců za přibližně 10 miliard eur (zhruba 240 miliard...

28. dubna 2026

Emiráty opouštějí organizaci pro vývozce ropy. Jaký vliv to bude mít na ceny?

Logo organizace OPEC během setkání jejích členů v Alžírsku (28. září 2016)

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za...

28. dubna 2026  15:31

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

28. dubna 2026  14:52

Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy

Ozbrojené síly USA se zmocnily tankeru Majestic X spojeného s pašováním íránské...

Patová situace na Blízkém východě nutí Írán k řešení palčivého problému. V zemi se totiž kvůli americké blokádě hromadí neprodaná ropa a velmi rychle docházejí místa, kde by se dala uskladnit. Válka...

28. dubna 2026  13:23

MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť

Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026)

Společnost Moravské naftové doly (MND) spustila v úterý v Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice. Zařízení o výkonu 12 megawattů (MW) a celkové kapacitě 31...

28. dubna 2026  11:30

Spotřeba piva klesla na historické minimum. Češi kladou důraz na střídmost

ilustrační snímek

Snižování spotřeby alkoholu pokračovalo i v loňském roce. Podle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven klesla výroba piva v ČR loni o 4,3 procenta na 19,96 milionu hektolitrů. Spotřeba pak...

28. dubna 2026  10:20

Superpřesná léčba rakoviny. Protony nádor obkreslí, říká vedoucí fyzik centra

Vedoucí fyzik Protonového centra Vladimír Vondráček v podcastu Industrial

Rakovina prsu, karcinom prostaty nebo třeba nádor na mozku. Šanci pro pacienty, kteří si vyslechnou zmíněné diagnózy, představuje Protonové centrum v Praze. Jde o specializované onkologické...

28. dubna 2026

Španělský blackout jako dokonalá bouře. Přispěl k modernizaci energetiky

Premium
Lidé na ulici si svítí telefony na cestu během výpadku proudu, který 28. dubna...

Vyšetřování totálního výpadku proudu, k němuž došlo před rokem ve Španělsku a zbytku Iberie, vyvrátilo, že by viníkem byly pouze obnovitelné zdroje. Problémem nebyl objem energie, které solární...

28. dubna 2026

Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Čerpací stanice u malého obchodu v Pittsburghu v Pensylvánii (19. března 2026)

Válka na Blízkém východě zdražila pohonné hmoty i ve Spojených státech. Řidiči však za ně v jednotlivých státech USA platí velmi rozdílné částky. Zatímco v Oklahomě vyjde galon benzinu (asi 3,8...

28. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.