Evropa od uhlí odchází, Trump naopak. Zpřístupní miliony hektarů půdy pro těžbu

Autor:
Trumpova administrativa podporuje těžbu uhlí. Do rozvoje tohoto sektoru, od kterého se kupříkladu země Evropské unie odklání, investuje 625 milionů amerických dolarů (asi 13,7 miliardy korun). Ty půjdou nejenom na podporu uhelných elektráren, ale Trump se zároveň rozhodl uhlobaronům zpřístupnit nových 5,3 milionů hektarů půdy pro těžbu.
Americký prezident Donald Trump zdraví horníky před podpisem výkonného nařízení...

Americký prezident Donald Trump zdraví horníky před podpisem výkonného nařízení podporujícího uhelný průmysl v Bílém domě. (8. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Prezident Donald Trump poslouchá projev horníka během slavnostního podpisu...
Americký prezident Donald Trump zdraví horníky před podpisem výkonného nařízení...
Povrchový důl u města Charleston v západní Virginii (červen 2005)
Vlaky dopravující uhlí ve městě Pikeville v Kentucky (3. června 2014)
9 fotografií

Americká ministerstva energetiky a vnitra se finanční injekcí snaží zachránit sektor, jehož význam se v USA již třicet let propadá. Z dat Energetické informační agentury vyplývá, že jen mezi lety 2008 a 2023 se americká těžba uhlí zredukovala na polovinu, píše portál The Guardian.

„Tento průmysl je pro Spojené státy důležitý. Stejně tak tomu bude i pro celý svět, a to ještě velmi dlouho,“ prohlásil na pondělní tiskové konferenci americký ministr vnitra Doug Burgum, když nová opatření na podporu uhelné těžby oznamoval.

Uhelné elektrárny se na výrobě elektrické energie v USA loni podílely asi 15 procenty. Ještě v roce 2000 přitom činil tento podíl dokonce 50 procent. Uhlí vystřídal zejména zemní plyn a z části také větrné i solární zdroje. V roce 2024 dokonce americké obnovitelné zdroje vyprodukovaly více elektřiny než právě uhlí.

Uhlí jako motor ekonomiky

I přes tyto skutečnosti ale Trumpova administrativa vnímá celý sektor jako důležitý a americký prezident se rozhodl jej během svého druhého volebního období postavit na nohy. Mimo jiné i kvůli rostoucí poptávce po elektřině související s rozmachem datových center a umělou inteligencí.

Horníci v USA jsou na odstřel. Úřady omezují programy chránící jejich zdraví

Proti finanční injekci uhelnému sektoru stojí ekologové, které rozhodnutí kritizují. „Trumpova administrativa se zoufale snaží udržet při životě nejšpinavější zdroj energie. Rozdává peníze uhelným elektrárnám, které už dávno nejsou konkurenceschopné. Je to plýtvání veřejnými prostředky v době, kdy bychom měli investovat do rozvoje čisté energie,“ komentuje aktuální trendy Amanda Levinová z ekologické organizace Natural Resources Defense Council.

Peníze na modernizaci

Celkem 350 milionů amerických dolarů má mířit na modernizaci uhelných elektráren. Dalších 175 milionů poputuje na projekty, v nichž administrativa chce tamním firmám a domácnostem zajistit cenově dostupnou energii. Posledních 50 milionů dolarů má být použito pro prodloužení životnosti stávajících uhelných provozů.

Amerika hledá horníky. Trump podepsal příkazy na podporu těžby uhlí

Administrativa již v minulých týdnech uhelnému sektoru ulevila. Urychlila povolovací procesy a schválila i některé nové těžební licence. Prezident rovněž opakovaně tvrdí, že emise z uhelných zdrojů nejsou významné, ačkoliv závěry mnoha vědeckých studií hovoří jinak.

Kritici Trumpovy politiky rovněž uvádějí, že znečištění z uhelných elektráren je v posledních 20 letech spojeno se stovkami tisíc předčasných úmrtí. Emise z uhelných zdrojů mají souviset s infarkty, mozkovými příhodami, astmatem i dalšími nemocemi.

Pro americký plyn jsou evropské emisní normy těsné. Trump to však řešit nebude

Ekologové dodávají, že Spojené státy se proti zbytku světa vracejí zpět v čase a místo zelené energetiky sází na zdroje, s nimiž už většina planety nepočítá, uzavírá The Guardian.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn....

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

Západ pokukuje po čínském pracovním modelu 996. Recept na vyhoření, varují odborníci

Některé americké a britské firmy zejména v technologickém sektoru začínají přistupovat na původně čínský pracovní model známý pod označením 996. Odborníci ale varují, že jde o zaručený recept na...

Evropa od uhlí odchází, Trump naopak. Zpřístupní miliony hektarů půdy pro těžbu

Trumpova administrativa podporuje těžbu uhlí. Do rozvoje tohoto sektoru, od kterého se kupříkladu země Evropské unie odklání, investuje 625 milionů amerických dolarů (asi 13,7 miliardy korun). Ty...

4. října 2025

Češi berou brigády, aby vyšli. Z přivýdělků platí účty za vodu či energie

Premium

Inflace zpomalila a mzdy už zase rostou dostatečně rychle na to, aby ji předběhly. Přesto si nemalá část Čechů musí kvůli finanční situaci nadále ke svému zaměstnání hledat i další přivýdělek.

4. října 2025

K mání je jeden ze symbolů Ameriky. Ranč, na kterém řádil Marlboro Man

Ve Wyomingu je na prodej historický ranč o rozloze bezmála čtyřicet tisíc hektarů, jehož majiteli jsou dva důchodci, bývalí lékaři. Prodávají ho ve funkčním stavu dokonce i s chovem dobytka. Realitní...

3. října 2025

Ani Oscar práci v Los Angeles nezaručí. Hollywoodská produkce se stále propadá

Do Hollywoodu přicházejí každoročně tisíce lidí, kteří si zde chtějí splnit svůj americký sen. Dnes už to ale není tak jednoduché. Studia se stále nevzpamatovala ze zavřených kin a stávek, což vedlo...

3. října 2025

Debut Boeingu 777X se odkládá, náklady rostou. Nevzlétne dřív než v roce 2027

Americký výrobce letadel Boeing podle zdrojů agentury Bloomberg odkládá uvedení svého nového dálkového letounu Boeing 777X až na rok 2027. Podle analytiků může další zpoždění znamenat účetní ztrátu v...

3. října 2025  16:07

Trump škrtl podporu zelených projektů. Hlavně v demokratických baštách

Trumpova administrativa zrušila v USA federální podporu 223 projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Jde o další krok amerického prezidenta, který podkopává snahy o snížení emisí uhlíku a řešení...

3. října 2025  13:28

Japonsko čelí nedostatku piva. Kybernetický útok paralyzoval největšího výrobce

Maloobchodníci v Japonsku varují zákazníky před možným nedostatkem piva značky Asahi. Výrobu a distribuci pivovaru totiž ochromil rozsáhlý kybernetický útok. Výrobce nemá žádný časový plán, kdy bude...

3. října 2025  11:24

Druhou část metra D má opět stavět Subterra. Dopravní podnik ji vybral už potřetí

Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Dnes o tom informoval...

3. října 2025  10:50

Poprvé na 200 kilometrů v hodině. Škoda testuje vlaky pro trať z Prahy do Plzně

Nové vlakové soupravy, které budou cestující po roce 2028 vozit na tratích z Prahy do Plzně a dále do Chebu nebo do Klatov, prochází sérií aerodynamických testů. Ve výzkumném ústavu VZLU Aerospace v...

3. října 2025  9:59

Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny

Premium

Co do instalace solárních a větrných elektráren se Čína stala světovým lídrem. Nicméně v oblasti snižování emisí CO2 čelí výzvám kvůli pokračujícímu růstu spotřeby energie a závislosti na uhlí....

3. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Monitoring eroze půdy se nejspíš moc nezlepší, pravidla se stále mění

Ačkoliv ministr zemědělství Marek Výborný opakovaně uvádí, že v monitoringu eroze končí jenom zlomek případů, vyhláška, kterou připravil Státní pozemkový úřad (SPÚ), příliš změn nepřinese. I nadále...

3. října 2025

AZ Energies nezvládá plnit závazky a končí. Dodává energie do 2800 odběrných míst

Dodavatel energií AZ Energies, který má zhruba 2800 odběrných míst u elektřiny a plynu, končí. Zákazníkům rozesílá e-maily s informací, že jim přestane dodávat elektřinu či plyn během několika dní....

2. října 2025  21:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.