Americká ministerstva energetiky a vnitra se finanční injekcí snaží zachránit sektor, jehož význam se v USA již třicet let propadá. Z dat Energetické informační agentury vyplývá, že jen mezi lety 2008 a 2023 se americká těžba uhlí zredukovala na polovinu, píše portál The Guardian.
„Tento průmysl je pro Spojené státy důležitý. Stejně tak tomu bude i pro celý svět, a to ještě velmi dlouho,“ prohlásil na pondělní tiskové konferenci americký ministr vnitra Doug Burgum, když nová opatření na podporu uhelné těžby oznamoval.
Uhelné elektrárny se na výrobě elektrické energie v USA loni podílely asi 15 procenty. Ještě v roce 2000 přitom činil tento podíl dokonce 50 procent. Uhlí vystřídal zejména zemní plyn a z části také větrné i solární zdroje. V roce 2024 dokonce americké obnovitelné zdroje vyprodukovaly více elektřiny než právě uhlí.
Uhlí jako motor ekonomiky
I přes tyto skutečnosti ale Trumpova administrativa vnímá celý sektor jako důležitý a americký prezident se rozhodl jej během svého druhého volebního období postavit na nohy. Mimo jiné i kvůli rostoucí poptávce po elektřině související s rozmachem datových center a umělou inteligencí.
Proti finanční injekci uhelnému sektoru stojí ekologové, které rozhodnutí kritizují. „Trumpova administrativa se zoufale snaží udržet při životě nejšpinavější zdroj energie. Rozdává peníze uhelným elektrárnám, které už dávno nejsou konkurenceschopné. Je to plýtvání veřejnými prostředky v době, kdy bychom měli investovat do rozvoje čisté energie,“ komentuje aktuální trendy Amanda Levinová z ekologické organizace Natural Resources Defense Council.
Peníze na modernizaci
Celkem 350 milionů amerických dolarů má mířit na modernizaci uhelných elektráren. Dalších 175 milionů poputuje na projekty, v nichž administrativa chce tamním firmám a domácnostem zajistit cenově dostupnou energii. Posledních 50 milionů dolarů má být použito pro prodloužení životnosti stávajících uhelných provozů.
Administrativa již v minulých týdnech uhelnému sektoru ulevila. Urychlila povolovací procesy a schválila i některé nové těžební licence. Prezident rovněž opakovaně tvrdí, že emise z uhelných zdrojů nejsou významné, ačkoliv závěry mnoha vědeckých studií hovoří jinak.
Kritici Trumpovy politiky rovněž uvádějí, že znečištění z uhelných elektráren je v posledních 20 letech spojeno se stovkami tisíc předčasných úmrtí. Emise z uhelných zdrojů mají souviset s infarkty, mozkovými příhodami, astmatem i dalšími nemocemi.
Ekologové dodávají, že Spojené státy se proti zbytku světa vracejí zpět v čase a místo zelené energetiky sází na zdroje, s nimiž už většina planety nepočítá, uzavírá The Guardian.