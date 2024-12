Miliardáři migrují více než kdy dřív. Drží hotovost a zajímají se o nové státy

Koronavirová pandemie změnila mnoha miliardářům pohled na jejich život. Ti starší s velkou rodinou si mnohem více než dřív zajímají o dostupnost špičkové zdravotní péče, kvalitního školství a o bezpečnost, informovala agentura Bloomberg.

Migraci nejmajetnějších lidí výrazně ovlivňují i politické faktory. Příkladem je Singapur, který v posledních měsících zažívá obrovský příliv bohaté vrstvy z Číny, a to hlavně v důsledku tvrdého postupu Pekingu vůči soukromému sektoru. Řada majetných odchází i z Velké Británie, neboť se obávají daňových reforem, na kterých pracují vládní Labouristé.

Zpráva UBS Group mimo jiné upozorňuje na to, že za posledních deset let výrazně vzrostl počet potomků největších miliardářů, a to dokonce až o 56 procent.

Zájem o Ameriku

Z pohledu krátkodobých a střednědobých investic se miliardáři zajímají hlavně o Severní Ameriku. Lákají je technologické inovace, mezi které se řadí i generativní umělá inteligence či léky na hubnutí.

Zároveň platí, že asi 40 procent dotázaných miliardářů plánuje během příštích 12 měsíců zvýšit své investice do nemovitostí. Výrazně více plánují vložit i do zlata a dalších drahých kovů. Populární stále budou také akcie na rozvinutých trzích.

Asi třetina miliardářů momentálně drží kvůli obavám z geopolitických rizik větší objemy hotovosti.

Ze zprávy UBS rovněž plyne, že počet světových miliardářů se poslední dekádu zvýšil o 50 procent. Jejich čisté jmění za tuto dobu stouplo o 121 procent na úroveň 14 bilionů amerických dolarů.

Od roku 2020 se ale tvorba globálního bohatství zpomalila, a to hlavně kvůli situaci v Číně, kde rostou společenské tlaky na budování kolektivní prosperity, uzavírá zpráva UBS.