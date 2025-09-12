Uber čelí v USA žalobě. Řidiči podle ní diskriminovali hendikepované pasažéry

  12:37
Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo společnost Uber kvůli tomu, že diskriminuje pasažéry se zdravotním postižením. Tím přepravní firma porušuje americké federální zákony. Někteří řidiči Uberu se měli podle žaloby chovat k hendikepovaným zákazníkům dokonce tak, že je ponižovali. Firma se obvinění brání.
Z podání u federálního soudu v americkém San Francisku vyplývá, že řidiči Uberu přepravu osob se zdravotním postižením opakovaně odmítali. Mezi nejčastější důvody se podle ministerstva řadí asistenční psi anebo manipulace se skládacími invalidními vozíky, píše portál The Guardian.

Podle amerického ministerstva spravedlnosti se rovněž stává, že Uber pasažérům účtuje protizákonné poplatky týkající se kupříkladu úklidu vozu z důvodu přítomnosti psů. Problematické jsou rovněž stornopoplatky, které má Uber účtovat zájemcům o jízdu, jimž dopravce přepravu nakonec službu odepřel.

Vozí se drogy, falšují totožnosti. Na boom taxislužeb si stěžují už i sami řidiči

Šetření rovněž ukázalo, že řidiči se k postiženým cestujícím mnohdy chovají nevhodně. Někteří je měli opakovaně urážet, jiní například měli odmítnout invalidním pasažérům usednout na sedadlo spolujezdce.

„Diskriminační chování řidičů Uberu způsobilo hendikepovaným značnou újmu. Emocionální, fyzickou i ekonomickou,“ plyne ze žaloby.

Firma pochybení odmítá

Uber se však brání a obvinění odmítá. Z oficiálního tiskového prohlášení Uberu mimo jiné vyplývá, že firma dlouhodobě usiluje o zlepšení dostupnosti služby pro osoby se zdravotním postižením. „Naše dlouhodobá politika je jasná. Cestující se zvláštními potřebami si zaslouží bezpečnou, vstřícnou a respektující jízdu, a to bez výjimek,“ reagovala firma na žalobu.

Uber startuje kurýrní službu v Praze. Cenu bude znát odesílatel předem

V žalobě ministerstvo rozebírá 17 konkrétních případů osob, které se měly stát obětí diskriminace. Mezi ně se má mimo jiné řadit i sedmnáctiletý chlapec z Bronxu, který se po oslavě narozenin svého bratra nedočkal slíbeného odvozu poté, co řidič uviděl invalidní vozík.

Žaloba uvádí také případ válečného veterána Jasona Ludwiga, který se neobejde bez asistenčního psa. Právě s ním měl mít řidič Uberu problém a pasažéra na místo určení nedovezl. Americký válečný veterán kvůli tomu zmeškal letadlo a místo toho musel absolvovat šestnáctihodinovou jízdu autem.

Podle webu The Guardian chce americké ministerstvo spravedlnosti docílit toho, aby řidiči Uberu federální zákony již nadále neporušovali. Požaduje, aby se praxe firmy co nejdříve změnila. Rovněž trvá na tom, aby řidiči pravidelně absolvovali školení zaměřená na optimální přístup k hendikepovaným lidem, uzavírá portál.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

12. září 2025  12:51

12. září 2025  12:37

12. září 2025  10:07

12. září 2025  9:44

12. září 2025

12. září 2025

11. září 2025

11. září 2025

11. září 2025  16:03

11. září 2025  14:13

11. září 2025  13:36

