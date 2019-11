Uber nám dluží miliardy, rozhodlo New Jersey. Důvodem je švarcsystém řidičů

Ministerstvo práce státu New Jersey tvrdí, že za poslední čtyři roky dluží Uber na daních 523 milionů dolarů, dalších 119 milionů pak tvoří pokuty a úroky. Jako první o tom Informovala platforma Bloomberg Law s odkazem na materiály ministerstva.

Důvodem je klasifikace řidičů Uberu, podle společnosti se nejedná o zaměstnance, ale o nezávislé dodavatele (independent contractor - pozn. red.). Stát New Jersey to odmítá a po alternativní taxislužbě a její dceřiné společnosti Rasier požaduje doplacení ušlých odvodů.

Rozhodnutí by také mohlo znamenat, že společnost bude muset řidičům garantovat minimální mzdu a příplatky za práci přesčas tak, jak je definují zákony státu New Jersey. To by zřejmě znamenalo skokový nárůst nákladů jak pro Uber, tak pro další alternativní taxislužby, které fungují na stejném modelu.

Cena akcií Uberu se během čtvrtečního obchodování snížila o 2,7 procenta. Ztrátu na burze zaznamenala i konkurenční taxislužba Lyft, jejíž akcie klesly o 3,2 procenta.

Uber nařčení odmítá

Uber trvá na tom, že jeho řidiči regulérními zaměstnanci nejsou. „Toto předběžné a nesprávné určení zpochybníme. Řidiči jsou nezávislými dodavateli jak v New Jersey, tak kdekoliv jinde,” reagovala mluvčí společnosti Alix Anfangová.

V rámci Spojených států má New Jersey jedny z nejpřísnějších podmínek pro rozlišování zaměstnanců a nezávislých dodavatelů. Přesná klasifikace pracovníků je důležitá, jelikož ti nezávislí mají nárok na podporu vyplácenou právě z peněz daňových poplatníků, míní pracovní komisař státu New Jersey Roberto Asaro-Angelo.

„Kvůli vzdorování tomuto zákonu jsou pak poctiví podnikatelé v nespravedlivé nevýhodě,“ řekl komisař agentuře AP.

Postup státu New Jersey vítají i ti, co dlouhodobě poukazují na špatné pracovní podmínky řidičů Uberu. Zároveň se jedná o zásadní posun v tom, jak státní správa vnímá zaměstnanecké praktiky moderních „firem založených na aplikacích“, uvedl deník The New York Times.

Pokud New Jersey ve sporu s Uberem uspěje, budou nejspíš doplacení daní po společnosti požadovat i další státy. Firma má v USA stovky tisíc řidičů.