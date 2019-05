Po celém světě stávkovali řidiči Uberu. Vybrali si ten „nejlepší čas“

Tisícovky řidičů ve středu protestovaly v různých městech světa proti tomu, co jeden britský odborový svaz označil za „mizerný plat“ a také proti nevyhovujícím pracovním podmínkám.

V Británii se protesty konaly v Londýně, Birminghamu, Nottinghamu a Glasgow. Mezi americká města, ve kterých se řidiči Uberu připojili ke stávce, patří Chicago, Boston, Los Angeles, New York, San Francisco nebo Washington DC. V USA se navíc ke stávkujícím připojili také řidiči konkurenční firmy Lyft. Napsal o tom britský deník The Guardian.

Řidiči a odbory si na protesty vybrali ten „nejlepší čas“. Uber se tento pátek totiž chystá vstoupit na burzu. Vzhledem k tomu, že je dlouhodobě ve ztrátě, snažil se doposud přesvědčit své budoucí investory o tom, že se již vypořádal se skandály z minulých let. Celosvětová stávka ovšem svědčí o opaku. Jak uvádí CNN, Uber očekává, že vydělá zhruba 10 miliard dolarů. Podle listu The New York Times firma neplánuje stanovit cenu svých akcií výše než 47 USD. Tato částka by Uber zhodnotila na přibližně 86 miliard dolarů.

Majitelé bohatnou, řidiči musí jezdit čím dál víc

Mnoho britských řidičů vypnulo na protest svou aplikaci Uber ve středu mezi 7:00 a 16:00. Asi 30 řidičů a zástupci odborů protestovali před hlavní budovou Uberu ve východním Londýně. Skandovali hesla a nechyběl nápis: „Miliardy šéfům, bídné platy pro řidiče“.

Protesty v Londýně organizovali Nezávislí pracovníci Velké Británie. Svaz vyžaduje zvýšení jízdného z 1,25 liber (36 korun) za míli na 2 libry (57 korun) za míli a snížení provizí, které musí řidiči platit Uberu z 25 procent na patnáct. Další podmínkou je status zaměstnance, aby mohli řidiči dostávat minimální mzdu, pobírat dovolenou a nemocenskou.

Odbory také chtějí učinit přítrž nespravedlivému propouštění. Řidiči si postěžovali deníku The Guardian, že pokud je například Uber odřízne od aplikace kvůli stížnostem zákazníků, neexistuje způsob, jakým by se mohli odvolat.

„Není správné, že lidé jako Travis mají stálé více miliard a řidiči musejí pracovat pořád déle a déle, aby si vydělali,“ okomentoval situaci Mahboob Alam, který pro Uber jezdí již čtvrtým rokem. Alam také řekl, že byl v minulém měsíci na dva týdny „deaktivován“, v důsledku čehož nemohl pracovat. Dodal rovněž, že Uber od roku 2012 čtyřikrát snížil jízdné a jeho nízké tarify způsobily, že z trhu museli odejít někteří z jeho konkurentů.

Uber se brání

Analýza odborů naznačuje, že řidiči jezdící pro Uber ve Velké Británii vydělávají v průměru 5 liber (142 korun) za hodinu, což je mnohem méně, než je zákonná minimální mzda ve výši 8,21 liber (234 korun) pro osoby starší 25 let. Uber zase tvrdí, že studie Oxford University zjistila, že průměrný řidič v Londýně si po odečtení nákladů, včetně poplatku Uberu, za hodinu vydělá více než 11 liber (313 korun).

V New Yorku byli někteří řidiči offline mezi 7:00 a 9:00, zatímco řidiči v Los Angeles protestovali celých 24 hodin. „Řidiči pomohli vybudovat tyto miliardové společnosti a je prostě špatné, že tolik lidí je i nadále placeno bídným platem, zatímco investoři ze Silicon Valley dál bohatnou na jejich práci. Všichni řidiči si zaslouží spravedlivou odměnu,“ prohlásil výkonný ředitel odborového svazu nezávislých řidičů v New Yorku Brendan Sexton.

Uber na svou obhajobu uvedl, že učinil řadu zlepšení v oblasti „zaměstnaneckých“ výhod. Poskytuje například bezplatné pojištění a telefonickou podporu pro řidiče.