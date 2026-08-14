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Uber zaplaví Evropu robotaxi. S čínským partnerem jich nasadí přes dva tisíce

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  20:00
Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz taxi bez řidiče....

Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz taxi bez řidiče. Zákazníci zaplatí za jednu jízdu v přepočtu 48 korun. (6. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Chorvatsko jako vůbec první země v Evropě spustilo provoz robotaxi. Společnost...
Evropa zaostává za USA a Čínou v nasazení robotaxi ve velkém měřítku....
Chorvatsko jako vůbec první země v Evropě spustilo provoz robotaxi. Jízdu si...
Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz robotaxi, tedy...
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Uber chce v Evropě výrazně rozšířit provoz aut bez řidiče. Společně s čínskou firmou Pony AI plánuje nasadit více než dva tisíce robotaxi. Naváže tak na projekt v chorvatském Záhřebu, kde obě společnosti od začátku letošního roku provozují první placenou službu svého druhu v Evropě.

Podle páteční zprávy společnosti Pony AI se má spolupráce rozšířit do dalších čtyř evropských měst. Která to budou, firmy zatím neuvedly. Součástí plánů je také vstup na další trhy na Blízkém východě, podrobnosti chtějí zveřejnit později, píše agentura Bloomberg.

Chorvatsko jako první v Evropě spustilo komerční robotaxi. Láká první zákazníky

Uber se snaží upevnit pozici na rychle se rozvíjejícím trhu autonomní dopravy. V posledních měsících uzavřel několik partnerství s firmami, které vyvíjejí technologie pro jízdu bez řidiče. Nevsází tak na jednoho výrobce, ale snaží se spolupracovat s více podniky.

Londýn je dalším důležitým trhem

Začátkem srpna získal Uber společně s britskou společností Wayve povolení k provozu robotaxi v Londýně. Ve této metropoli zároveň testuje další projekt s čínskou firmou Baidu. Právě britský trh patří mezi místa, kde se má konkurence mezi výrobci autonomních vozů v příštích letech výrazně zvýšit.

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Na Uber zároveň tlačí vývoj ve Spojených státech. Tam rychle rozšiřuje své služby společnost Waymo, která už zároveň vstoupila do Tokia a připravuje se také na Londýn. Obavy zesílily poté, co se objevily informace, že Waymo zvažuje změny ve svém dosavadním exkluzivním partnerství s Uberem. Akcie americké společnosti následně oslabily a proti rekordní úrovni z loňského října jsou přibližně o pětinu níže.

Uber proto hledá další partnery, s nimiž může své autonomní služby rozšiřovat mimo Spojené státy. Dohoda s Pony AI je pro něj důležitá i tím, že právě společný projekt v Záhřebu jako první přinesl do Evropy robotaxi, za jehož jízdu cestující běžně platí.

Čínské firmy míří do zahraničí

Pro Pony AI je evropská expanze součástí širšího přesunu na zahraniční trhy. Čínské úřady totiž letos na několik měsíců pozastavily vydávání nových povolení pro robotaxi. Úřady vydávání povolení přerušily poté, co problémy vozidel společnosti Baidu vyvolaly širší kontrolu bezpečnosti robotaxi.

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Vydávání licencí se už postupně obnovilo, podle Bloombergu je ale návrat k normálu pomalý. Čínské firmy proto urychlují projekty mimo domácí trh. Podobnou cestou se vydávají i konkurenti Pony AI. Společnost WeRide nedávno uzavřela partnerství s dánskou GreenMobility, která chce autonomní vozy v Dánsku nasadit v roce 2027. Firma Momenta, jež rovněž spolupracuje s Uberem, se zase stala první asijskou společností s povolením k testování robotaxi v Německu, uzavírá Bloomberg.

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