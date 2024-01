V Dubaji do plastové tašky nenakoupíte. Emiráty daly vale jednorázovým obalům

Zákaz se vztahuje na širokou škálu jednorázových plastových výrobků, jako jsou obaly na rozvoz potravin, silné plastové sáčky a různé plastové nádoby z jakéhokoli materiálového složení. Usnesení se vztahuje na všechny prodejce a spotřebitele nacházející se v Dubaji, a to dokonce i v soukromých zónách. Má být zaváděno postupně v průběhu několika příštích let. Informaci přinesl portál The Khaleej Times.

„Jednorázovými plastovými taškami se myslí všechny obaly, které vám poskytnou obchody,“ vysvětlil zástupce úřadu pro ochranu a rozvoj životního prostředí. Patří mezi ně například tašky, které se rozdávají v obchodech s potravinami, v pekárnách, obchodech s oblečením a elektronikou.

Některé výrobky mají ovšem výjimku, včetně pytlů na odpad nebo tenkých foliových rolí používaných k balení masa, zeleniny a dalších potravin. Výjimky se dále týkají některých výrobků určených na vývoz mimo zemi.

Hrozí i pokuta

Vládní orgán Dubai Municipality má nyní za úkol ve spolupráci s příslušnými subjekty organizovat kampaně pro občany a nabádat je k minimalizaci používání plastových materiálů a výrobků na jedno použití. Dubajská samospráva rovněž zavedla iniciativu na podporu recyklace a minimalizaci dopadu odpadních materiálů na životní prostředí.

Porušení tohoto usnesení bude mít za následek pokutu ve výši 200 dirhamů (1 222 Kč), přičemž při opakovaném porušení během jednoho roku se postih zdvojnásobí až do maximální výše 2 000 dirhamů (12 000 Kč).

Státy Perského zálivu ročně produkují více než 90 milionů tun pevného odpadu, z toho 10 milionů tun plastů.

Pět dalších emirátů již dříve vyhlásilo zákaz nebo regulaci používání plastů. V Abú Zabí vstoupil v platnost již 1. června 2022. Dubaj již od 1. července 2022 účtovala za plastovou tašku v obchodech 25 (1,50 Kč) filů za tašku. Emirát Šardžá také zavedl od 1. října 2022 sazbu 25 filů (1,50 Kč) za jednorázové plastové tašky. Emiráty Umm al-Kuvajn a Adžmán zakázaly plastové tašky již od roku 2023.

Dubajský řetězec supermarketů Spinneys ukončil používání jednorázových plastových tašek v roce 2022, tedy mnohem dříve než začalo platit vládní nařízení. „Za tu dobu se nám plasty podařilo omezit,“ uvedl Warwick Gird, generální ředitel marketingu řetězce. „Teď přenášíme odpovědnost na naše zákazníky,“ uzavírá.