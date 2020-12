Sto nebo tisíc? Manažeři potravinářské firmy se sázeli o počet nakažených

V závodě pracuje téměř tři tisíce lidí, tisíc z nich se koronavirem nakazilo a šest s covidem-19 zemřelo. Vyšetřování pod vedením někdejšího ministra spravedlnosti Erika Holdera začalo v listopadu po stížnostech a manažeři, jichž se věc týkala, byli tehdy odvoláni bez nároku na plat.

„Jejich chování neodpovídá zásadám firmy Tyson, proto jsme zahájili šetření, abychom zjistili pravdu. Teď jsme rozhodli podle výsledku šetření,“ sdělil ve středu ředitel firmy Dean Banks a do Iowy se rozjel, aby se sešel se zaměstnanci i zástupci okresu Black Hawk County, kde závod leží. Okres, v němž žije 131 tisíc lidí, má nákazu potvrzenou u 12 tisíc občanů, s covidem-19 tam zemřelo 193 lidí.

Závod zaměstnává hlavně imigranty a uprchlíky. Policejní velitel okresu Black Hawk Tony Thompson v dubnu spolu se zdravotníky podnik navštívil a řekl tehdy, že byl šokován podmínkami, v nichž se tam pracovalo. Lidé byli namačkáni těsně jeden vedle druhého a neměli roušky. „Šokovalo mne to,“ řekl Thompson, který prý potom chtěl, aby firma zastavila provoz.

Právě tehdy podle informací rodiny jednoho ze zaměstnanců, který po nákaze zemřel, manažer závodu začal organizovat sázky o to, kolik pracovníků se nakazí.

Isidro Fernandez zemřel v dubnu a jeho příbuzní firmu zažalovali. Tvrdí, že přesouvala zaměstnance do závodu ve Waterloo z jiných podniků, kde už byli nakažení, aniž zajistila testování nebo karanténu. Podle obvinění se vedení firmy provozních prostor ve Waterloo stranilo z obav před nakažením.

Zaměstnancům ale manažeři tvrdili, že musejí pracovat, protože na nich leží odpovědnost za to, že „Američané nebudou hladovět“. Firma prý těm, kdo pravidelně do práce chodili, vyplácela bonusy v hodnotě 500 dolarů (11 tisíc korun), což podle obvinění pobízelo k cestám do zaměstnání i ty, kdo se necítili dobře. Podnik ve Waterloo sice 22. dubna přerušil práci, ale už o čtrnáct dní později provoz obnovil. Tyson Foods patří k největším zpracovatelům kuřecího, vepřového a hovězího masa.