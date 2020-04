Stálí hosté nás drží nad vodou, říká šéf tyrolského turistického sdružení

„Museli jsme ze dne na den kompletně přepracovat naši marketingovou strategii,“ říká šéf turistického sdružení celé oblasti, Lukas Krösslhuber.

Přijelo by k vám v letošní zimě více hostů než loni?

Ano, rezervace nejen v regionu Wilder Kaiser, ale i v celém Tyrolsku byly pro uplynulou zimní sezonu mimořádné. Čísla šla ve srovnání s předchozí sezonou silně nahoru.

Jak velký propad v návštěvnosti jste zaznamenali?

Do patnáctého března, kdy běžela sezona ještě normálním způsobem, se v oblasti Wilder Kaiser uskutečnilo osmdesát procent všech přenocování z pohledu zimní sezony 2019/2020. Pro nás to znamená, že propad v porovnání s předchozí zimou je asi dvacet procent. To číslo ale je relativní, je nutno od něj odečíst náklady, které nebyly vynaloženy. Což znamená, že máme tedy propad dvaceti procent v počtech přenocování, z pohledu případného zisku to ale tak vysoké číslo není.

Před rokem a půl jsme spolu hovořili o tom, že v absolutní špičce sezony už více návštěvníků v údolí nechcete. Po osmnácti měsících je situace zcela jiná. Co to pro cestovní ruch v Tyrolsku znamená?

To, že chceme hosty během roku lépe rozdělit a že v nejvyšší sezoně už více turistů nechceme, na tom se nic nemění ani v této složité situaci. Naším cílem v posledních letech bylo vybalancovat tři základní aspekty – ekologický, sociální a hospodářský dopad turismu. V tuto chvíli je už zcela jasné, že se hospodářské dopady dostanou v následujících měsících do popředí. Pracujeme intenzivně na tom, aby se všichni, kteří přímo i nepřímo participují na turismu v údolí, byli schopni co nejrychleji postavit opět na nohy a krizi vyvolanou pandemií byli schopni přestát.

Panorama masivu Wilder Kaiser.

Jaká děláte opatření?

Museli jsme ze dne na den kompletně předělat naši marketingovou strategii. V určité chvíli, kdy se budou nárůsty nově diagnostikovaných pacientů stabilizovat, můžeme začít pracovat s nástroji očekávání, plánování, prodejem poukázek. Teprve v momentě, kdy bude jasně definováno, kdy se turismus v Rakousku rozjede, můžeme přistoupit ke konkrétním nabídkám a akcím, které povedou ke zvýšení rezervací.

Vycházíme z toho, že lidé začnou jinak uvažovat. Nevěřím, že by se postoj hostů i domácích nezměnil. Už teď vidíme přístupy, které ještě v zimě nebyly představitelné. V regionu nastoupila neuvěřitelným způsobem solidarita nejen mezi obyvateli, místními producenty, ale i mezi ubytovateli a jejich stálými hosty. Nabývají na síle opět takové věci jako bezpečnost, jistota, lidskost, přírodní atributy. A to jsou hodnoty, s nimiž bychom rádi i do budoucna intenzivně pracovali.

Jak měla vypadat letošní letní sezona?

Na základě údajů naší turistické centrály i informací od pronajímatelů byl booking pro letošní léto velmi vysoký. A stále je. Pochopitelně k nějakým stornům došlo, ale většina hostů zatím pobyty neodřekla. Podle reakcí, které máme k dispozici, nadále věří, že se do prázdnin situace normalizuje a budou moci svoje pobyty využít.

V ostatních tyrolských údolích je situace obdobná, i když patrně ne tak extrémní. Wilder Kaiser má skutečně vysoký podíl návštěvníků, kteří se rok co rok vracejí. A právě v této situaci se ukazuje, že stálý host je mnohem loajálnější a drží nás nad vodou.

Máte přichystány nějaké scénáře pro další vývoj?

Jakmile budeme vědět, kdy se provozy otevřou, mohli bychom v průběhu dvou týdnů nabídku v údolí kompletně obnovit. Pokud se sezona rozjede počátkem června, v což pevně tady v regionu doufáme, přinejmenším tedy doufáme v domácí turismus, bude nabídka včetně hotelů a restaurací v plném chodu. Pokud by se otevřely hranice počátkem července pro mezinárodní hosty, mohla by se sezona skutečně rozjet.

V případě, že se tento scénář neuskuteční a omezení zůstanou platná do srpna či září, budeme se v létě soustředit na jednodenní hosty, tedy na rakouské turisty, kteří se na noc vracejí do svých domovů. Navíc v Alpách je obvykle velice silná podzimní sezona. V tom případě si ale nejsem jist, že by všichni ubytovatelé zprovoznili svá zařízení ještě před zimou.

Dojde podle vás k propadu čísel počtu hostů poté, co se situace uvolní a turismus opět začne fungovat?

Je veliký rozdíl mezi zimní a letní sezonou. Dokážu si představit, že v zimě nebude řada hostů schopna finančně svoji dovolenou pokrýt. Nebo bude problém s tím, že je nebude moct zaměstnavatel v dané situaci uvolnit. To je jeden z možných scénářů. Záleží to na tom, jak se projeví na podzim celkové hospodářské dopady pandemie. Co se týče léta, nepředpokládám, že tady budou důsledky tak drastické. Obvykle je letní dovolená cenově výhodnější než zimní a navíc bývá tou hlavní dovolenou v roce. Kromě toho budou návštěvníci jistě zvažovat dostupnost kvalitní lékařské péče, bezpečnost, blízkost destinace, aby v případě potřeby mohli rychle odjet domů, a v tomto máme výhodnější pozici než destinace, které jsou dosažitelné především letecky. Pokud se tedy hranice otevřou.