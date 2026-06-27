Scénu z jihozápadního čínského města Čchung-čching natočil soused a začátkem měsíce ji zveřejnil na sociálních sítích. Záběry vyvolaly znepokojení, stovky lidí dokonce uspořádaly před mužovým bytem demonstraci, vidět byly nápisy jako „Chraňte zvířata“ či „Zastavte týrání zvířat“, popisuje americký deník The New York Times. Protest posléze rozehnala policie.
Ta uvedla, že devětatřicetiletý muž, který dle ní zvířata získával pod falešnými záminkami a následně je týral, byl zadržen. Tři psi skončili v útulku a na veterinární klinice.
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Jeden z nich měl několik zlomenin, uříznutý ocas a vyražené zuby, popsal bývalý majitel štěněte, jenž se na jeho následné záchraně podílel. Další dva psi byli dle útulku podvyživení a podchlazení.
„Nikdy jsem neviděl takovou lidskou spodinu. Kdyby se to stalo mým kočkám nebo psovi, bojoval bych s tím mužem až do smrti,“ uvedl pro americký deník Žun Kao, který se protestu zúčastnil. „Neudělal jsem nic zvláštního. Jen jsem se zastal těchto němých zvířat. Doufám, že se se všemi živými tvory bude zacházet stejně,“ doplnil.
Debata o ochraně zvířat sílí
Jde o další případ, který vyvolal pobouření veřejnosti a nové výzvy k přijetí zákonů zakazujících krutost vůči zvířatům. Vzhledem k chybějící legislativě lze aktuální kauzu posuzovat pravděpodobně nanejvýš jako narušení veřejného pořádku, podotýká list.
Některá města, včetně Čchung-čchingu, sice mají místní předpisy zakazující týrání psů, ty však neobsahují sankce a jen zřídka jsou vymáhány.
Incident zároveň ukazuje, jak se v Číně mění občanská angažovanost, zejména mezi mladými lidmi, kteří jsou ochotni veřejně vystupovat i za dosud okrajová témata.
Někteří odborníci uvádějí, že největší překážkou přijetí zákonů týkajících se ochrany zvířat jsou ekonomické zájmy spojené se živočišnou výrobou. „Přísnější regulace by zvýšily náklady na chov i provoz,“ sdělila deníku odborná asistentka na Hongkongské univerzitě Jing Sia.
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Podle politoložky Diany Fu z think tanku Brookings Institution, která se zabývá projevy nesouhlasu v Číně, představuje protest v Čchung-čchingu příklad posunu směrem k takzvaným postmateriálním požadavkům, tedy odklonu od dřívějších akcí zaměřených především na práci, mzdy nebo životní podmínky.
Podle Diany Fu si demonstranti uvědomovali, že čínská vláda je dlouhodobě velmi citlivá na organizované občanské protesty. „To poslední, co by ochránci práv zvířat chtěli, je být označeni za lidi ovládané zahraničními silami,“ uvedla.
Pro mnoho lidí byl přitom nynější protest vůbec první zkušeností s občanskou angažovaností. Místní obyvatelka Gloria Li společně s dalšími dobrovolníky demonstrantům rozdávala jídlo a nápoje. „Dobře vím, že to možná nikam nepovede, ale stejně mám pocit, že se někdo musí ozvat a postavit se na odpor. Právě tak se společnost stává lepší,“ zmínila pro deník.