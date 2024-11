Síť X je mrtvá, ať žije Bluesky. Nová sociální platforma láká stovky tisíc lidí

Noví uživatelé sociální sítě Bluesky zatím dominantně pocházejí z USA a Velké Británie. Díky obrovskému zájmu z posledních sedmi dnů se platformě podařilo zvýšit celkový počet uživatelů již na hranici 14,5 milionů. Přitom ještě během letošního září to bylo asi o 4,5 milionů méně, píše britský portál The Guardian.

Podle výzkumníka Axela Brunse je platforma Bluesky alternativou k mnohem známější síti X. Ve srovnání s ní ale nabízí efektivnější kontrolu nad tím, co se na síti zrovna děje. „Bluesky se stala útočištěm pro lidi, kteří vyhledávají takový druh platformy, kterou ještě před pár lety nabízel Twitter. Hledají místo bez krajně pravicového aktivismu, dezinformací a nenávisti. I proto se liberální komunita sítě X nyní hromadně přesouvá právě na Bluesky,“ domnívá se odborník.

Bluesky jako alternativa

Sociální síť Bluesky v minulosti začala jako projekt v rámci platformy Twitter. Od roku 2022 ale funguje už jen jako nezávislá společnost, v jejímž čele momentálně stojí výkonná ředitelka Jay Graberová, spoluzakladatelka Twitteru.

Platforma už v minulých měsících zaznamenala prudký nárůst počtu uživatelů, jimž se současné směřování X nezamlouvá. Síť X naopak poměrně setrvale přichází o aktivní uživatele. Ti často nedokážou strávit, že za platformou stojí americký podnikatel a jeden z nejbohatších lidí na světě Elon Musk. Toho si řada osob nyní spojuje hlavně s prezidentskou kampaní Donalda Trumpa.

Platformě Bluesky v minulých týdnech rovněž pomohlo, že činnost sítě X je momentálně pozastavena v Brazílii. Asi 1,2 milionu nových osob se na tuto síť rovněž připojilo do dvou dnů od chvíle, kdy X oznámilo, že umožní vidět příspěvky od lidí, kteří je zablokovali.

X jako symbol krajní pravice?

Historička a profesorka z New York University Ruth Ben-Ghiatová, která má na X přes 250 000 sledujících, získala během prvního dne na Bluesky celkem 21 000 nových followerů. „Na X zůstávám do ledna. Jakmile přejde pod vlastnictví člena Trumpovy administrativy, opustím ji. Radikalizace krajní pravice by se na této síti totiž mohla ještě urychlit,“ okomentovala svůj postoj.

Z aktuálních dat je patrné, že Bluesky je v současnosti druhou nejstahovanější aplikací v kategorii sociálních sítí na americkém App Store, a to hned za sítí Threads, která v listopadu dosáhla 275 milionů aktivních uživatelů měsíčně oproti 200 milionům v srpnu.

„Od Bluesky si slibuji, že mi nabídne něco, co jsem dříve cenila na Twitteru. Informovaný pohled na věci z různých úhlů. Opravdu mi tato platforma připomíná návrat do úplných počátků sociálních médií. Myslím, že právě tento prvek momentálně přitahuje spoustu lidí,“ uzavřela pro The Guardian Ruth Ben-Ghiatová.

Pro zájemce je sociální síť dostupná i v České republice. Od roku 2024 navíc není pro registraci ani pozvánka a může se tedy připojit každý. Její stažení je zdarma, a to pro operační systémy Android i iOS.