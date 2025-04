Diplomatická přestřelka mezi Čínou a Spojenými státy pokračuje. Pár dnů poté, co Donald Trump vůči Číně zvýšil cla až na úroveň 145 procent, přišla čínská státní média s ostrou reakcí. „Spojené státy...

Česko se definitivně zbavilo závislosti na ruské ropě a přešlo na výhradní zásobování ropou západní cestou přes ropovody TAL a IKL. „Je to skutečně historický okamžik. Po šedesáti letech skončila...

Čím dál víc seniorů si už penzi nenechává posílat na poštu, ale využívají bankovních služeb a nechávají si ji zasílat na účet. Potvrdil to test MF DNES, který ve všech krajích v Česku mapoval situaci...

Na jehly a stříkačky z Číny až 245 procent. Trumpova cla se sečetla s Bidenovými

Clo na dovoz z Číny do Spojených států nyní v některých případech dosahuje až 245 procent. Podle listu The New York Times se sazba týká injekčních stříkaček a jehel. Kromě nových cel ve výši 145...