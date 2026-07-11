Přijeďte, ale váš itinerář musíme schválit. „Podivný“ Turkmenistán křísí cestovní ruch

Sice tato politika z velké části zůstává v platnosti, avšak cestovní kanceláře tam v poslední době zaznamenaly pokles počtu zamítnutých žádostí o víza a úřady letos oznámily plány na rozšíření cestovního ruchu.
„Chtěl jsem zjistit, v čem spočívá to tajemství,“ řekl osmadvacetiletý americký turista Nick Frey. Pobýval zrovna u archeologických ruin Nisy, starobylé pevnosti ležící nedaleko metropole Ašgabatu. Byla tam skupina západních turistů, kteří využili volnějšího přístupu k návštěvě. „Myslím, že to, co skutečně vyniká, je ta jedinečnost,“ uvedl.
Turkmenistán se za vlády svého prvního prezidenta po získání nezávislosti Saparmurata Nijazova prohlásil za trvale neutrální stát, což byla politika, kterou Nijazov využíval k ospravedlnění extrémního omezení kontaktů s vnějším světem. Bývalý komunistický funkcionář Nijazov 15 let utvářel hlavní město k obrazu svému a nařídil jeho přestavbu na mramorovou pevnost se zlatou sochou zobrazující jeho samotného.
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Hodně jiná země. Absurdní svět Turkmenistánu se pomalu otevírá turistům
Od Nijazovovy smrti v roce 2006 udržovali následující prezidenti – Gurbanguly Berdymuhamedov a jeho syn Serdar – tento systém dál naživu, podobně jako kult osobnosti a majestátní architekturu. Podle Guinnessovy knihy rekordů má Ašgabat největší hustotu budov z bílého mramoru na světě.
Turkmenistán je díky své zvláštní architektuře a uzavřenosti magnetem pro tvůrce obsahu na sociálních sítích, z nichž někteří ho označili za nejpodivnější zemi světa. „První věc, která mě zaujala, byla ta bělost všeho kolem,“ řekla německá turistka Liza Zornová, která navštívila Ašgabat. „Bylo to poprvé v životě, co jsem viděla bílé semafory.“
Prohlédnout si přijela i takzvanou Bránu do pekla, což je plynový kráter, který už půl století hoří a který patří k mezinárodně nejznámějším turistickým atrakcím této země.
Plány turistů schvalují úřady
Itinerář turistů je přitom při návštěvě Turkmenistánu pod přísným dohledem. „Plány vám musí zorganizovat cestovní agentura, jako je ta naše, a všechno musí být schváleno,“ řekla vedoucí v cestovní kanceláři Saiga Tours Effie Franková.
V posledních letech úřady její kanceláři nezamítly žádný zvací dopis, který je nezbytný pro získání víza. „Zdá se, že přicestovat do Turkmenistánu začíná být jednoduché,“ uvedla Franková.
Po návštěvě Nisy se asi 20 turistů z její skupiny vrátilo do Ašgabatu na Den koberců, což je svátek k poctě turkmenských řemeslníků vyrábějících koberce. Pak navštívili jurty a ochutnali místní produkty. Koberce jsou jedním ze tří nejdůležitějších národních symbolů, dalšími jsou achaltekinský kůň a středoasijský pastevecký pes.
Prezident Serdar Berdymuhamedov, který zemi řídí společně se svým otcem, se k nově přicházejícím návštěvníkům zřejmě staví vřeleji. „Cestovní ruch v zemi se stále více rozšiřuje,“ uvedl letos a dodal, že chce rozvíjet mezinárodní spolupráci.
Odvětví je nicméně v plenkách. „Zaprvé je potřeba politická vůle. Zadruhé zjednodušená vízová politika. A zatřetí dobře rozvinutá infrastruktura,“ řekl agentuře AFP jeden západní diplomat v Ašgabatu, který si přál zůstat v anonymitě. Tyto tři prvky přitom ještě nejsou plně zavedeny.
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Zatímco v Ašgabatu a v Avaze, hlavním přímořském letovisku u Kaspického moře, vznikají luxusní hotely, zbytek země zůstává pro návštěvníky špatně vybaven. Zákon o zavedení elektronických víz, který byl přijat loni, dosud nezačal platit. Země v době pandemie covidu-19 také uzavřela státní úřad pro cestovní ruch a nezveřejňuje pravidelně údaje o počtu návštěvníků. V hospodářství stále spoléhá téměř výlučně na příjmy z prodeje zemního plynu.
Zaměstnanec místní cestovní kanceláře Azat je však nadšený. „Turisté navštěvující tuto zemi by mohli, s vízy pro více vstupů, pokračovat ve své cestě po Hedvábné stezce,“ řekl. Navrhl také spolupráci s Uzbekistánem, jelikož se v blízkosti hranic nachází mnoho archeologických nalezišť, která jsou pro cizince nepřístupná. „Jsme připraveni přivítat velké množství turistů ze sousedních zemí,“ prohlásil.
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1. července 2023