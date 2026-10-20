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Vyšší poplatky, přísnější ubytování. Co chystá 10 zemí v EU na turisty v roce 2027

Tereza Hrabinová
  13:19
Turisty čekají v roce 2027 v oblíbených evropských destinacích vyšší poplatky za ubytování i nová pravidla pro krátkodobé pronájmy.

Turisty čekají v roce 2027 v oblíbených evropských destinacích vyšší poplatky za ubytování i nová pravidla pro krátkodobé pronájmy. | foto: Profimedia.cz

Turisty čekají v roce 2027 v oblíbených evropských destinacích vyšší poplatky za ubytování i nová pravidla pro krátkodobé pronájmy.
Turisty čekají v roce 2027 v oblíbených evropských destinacích vyšší poplatky za ubytování i nová pravidla pro krátkodobé pronájmy.
Turisty čekají v roce 2027 v oblíbených evropských destinacích vyšší poplatky za ubytování i nová pravidla pro krátkodobé pronájmy.
Turisty čekají v roce 2027 v oblíbených evropských destinacích vyšší poplatky za ubytování i nová pravidla pro krátkodobé pronájmy.
47 fotografií
Evropská města a turistická letoviska reagují na vysokou návštěvnost poplatky, regulací krátkodobých pronájmů i omezením výletních lodí. V roce 2027 zdraží pobyt například ve Vídni a Salcbursku, další země připravují registry soukromého ubytování. A další opatření se chystají.

Evropská turistická centra přitvrzují v boji s přetíženými ulicemi, plážemi i historickými památkami. Aby omezily masy turistů a ochránily místní obyvatele, zavádějí, zpřísňují a rozšiřují poplatky namířené na turisty.

Ubytované hosty města zatěžují především pobytovými daněmi a regulací ubytování. Naproti tomu proti jednodenním instagramovým návštěvníkům typu přijet-vyfotit-odjet zavádějí vstupné, omezení dopravy, limity výletních lodí nebo řízení pohybu přímo na nejfotografovanějších místech.

Barevné domečky v Benátkách v Itálii. (1. června 2026)
Santorini
Loď Resilient Lady společnosti Virgin Voyages u ostrova Santorini v Řecku (8. května 2024)
Party turistů na pláži Paradise Beach na řeckém ostrově Mykonos
47 fotografií

Těchto 10 evropských zemí oznámilo, kolik u nich budou turisté platit od začátku roku 2027. Některá opatření ještě nejsou schválená, jen navržená.

Přehled poplatků a omezení v zemích EU

Poplatky pro turisty v Evropě v roce 2027
ZeměKde se opatření projevíCo platí nebo se chystá
ItálieBenátkyVstupní poplatek do historického centra se zvyšuje na 72 eur. Neplatí ho ti, kdo ve městě přespí a platí pobytovou daň.
ŘeckoSantorini, MykonosPoplatek ubytování 2-5 eur v hotelu, 8 eur v Airbnb a 15 eur za pronájem domu či vily. Každý cestující na výletní lodi platí na Mykonosu a Santorini 20 eur.
NizozemskoAmsterdamZvýšení turistické daně z 12,5 % z ceny ubytování bez DPH na 16 %, denní turistická daň zdraží z 15 eur pasažéra výletní lodi a den na 15,50.
PortugalskoLisabon, Porto a další obceVýši turistické daně stanovují jednotlivá města. V Lisabonu jde o čtyři eura za noc, v Portu o tři eura.
ŠpanělskoBarcelona, KatalánskoZvýšení pobytové daně o 25-33 %, u apartmánů z 1,75 na 2,50 eur za osobu a noc. Zdraží i poplatek pro cestující z výletních lodí: při pobytu přes 12 hodin ze 3 na 4 eura, při kratší návštěvě ze 4,50 na 6 eur.
RakouskoVídeň a SalcburskoVe Vídni od července 2027 vzroste ubytovací daň o 60 %, v Salcbursku se od května zvýší příspěvek na dopravu z 0,50 na 1,10 eura.
NěmeckoHamburkMěsto navrhlo od ledna 2027 zvýšit kulturní a turistickou daň o 25 %.
ChorvatskoSoukromé apartmány a rekreační domyPokoje, apartmány a rekreační domy nabízené přes platformy typu Airbnb či Booking budou mít povinné registrační číslo; bez něj se nesmí inzerovat. Cílem je omezit nelegální pronájmy.
SlovenskoKrátkodobé pronájmyOd ledna 2027 začne fungovat registr ubytovacích jednotek nabízených přes platformy, aby se omezily nelegální pronájmy.
PolskoObce s vysokou návštěvnostíZvýšení pobytového poplatku z 3,46 na 5 zlotých za noc, rozšíření na více obcí.

Vídeň a Salcbursko v roce 2027 zdraží

Do konce června 2027 bude ubytovací daň ve Vídni činit pět procent z ceny pobytu bez DPH a snídaně. Od 1. července 2027 sazba vzroste na osm procent. Daň vybírají hotely, penziony, apartmány, kempy a další ubytovací zařízení. Přestože ji městu odvádí provozovatel, promítá se do konečné ceny pobytu. Přesný způsob výpočtu zveřejňuje město Vídeň.

Změna čeká také hosty v Salcbursku. Příspěvek na veřejnou dopravu se od 1. května 2027 zvýší z 0,50 na 1,10 eura za osobu a noc. Platí jej hosté od 15 let. Výměnou získají Guest Mobility Ticket, se kterým mohou během pobytu využívat veřejnou dopravu v celé spolkové zemi. Aktuální sazby uvádí turistický portál Salcburku.

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Řecko vybírá poplatky od cestujících z výletních lodí

Poplatek se týká cestujících, kteří během plavby vystoupí v některém z řeckých přístavů.

Nejvyšší sazby platí na Santorini a Mykonosu:

  • od června do září 20 eur za osobu,
  • v dubnu, květnu a říjnu 12 eur,
  • od listopadu do března čtyři eura.

V ostatních řeckých přístavech činí poplatek podle sezony pět, tři nebo jedno euro. Částku obvykle vybírá provozovatel plavby, proto se vyplatí zkontrolovat konečnou cenu a podmínky konkrétní společnosti.

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Benátky zatím poplatek pro rok 2027 nepotvrdily

V roce 2026 vybíraly Benátky během 60 vybraných dnů poplatek od jednodenních návštěvníků historického centra. Při registraci alespoň čtyři dny předem činil pět eur, při pozdějším vyřízení deset eur.

Město ale zatím nerozhodlo, zda a v jaké podobě bude systém pokračovat v roce 2027. Není proto možné automaticky počítat se stejnými dny ani cenami. Aktuální informace zveřejňuje oficiální portál Benátek.

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Amsterdam má jednu z nejvyšších turistických daní

Amsterdam vybírá za přenocování daň ve výši 12,5 procenta z ceny ubytování bez DPH. Za cestujícího, který do města přijede na výletní lodi, se platí dalších 15 eur.

Město zároveň omezuje krátkodobé pronajímání soukromých bytů. To se přímo neprojevuje novým formulářem pro hosty, může ale snižovat nabídku ubytování v nejvytíženějších čtvrtích. Sazby potvrzuje město Amsterdam.

V Portugalsku a Španělsku rozhoduje konkrétní město

Portugalsko nemá jednotnou celostátní turistickou daň. V Lisabonu se platí čtyři eura za osobu a noc, nejvýše za sedm nocí jednoho pobytu. Porto vybírá tři eura za osobu a noc. Sazby, maximální počet zpoplatněných nocí i věkové výjimky se však mezi obcemi liší. Aktuální podmínky zveřejňují například město Lisabon a město Porto.

Podobná situace je ve Španělsku, kde poplatky stanovují jednotlivé autonomní oblasti a města. Vlastní daň vybírají například Katalánsko a Baleárské ostrovy, Barcelona navíc k regionální dani připočítává městskou přirážku. Aktuální sazby lze ověřit na stránkách daňové správy Katalánska a daňové správy Baleárských ostrovů.

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Poplatek zpravidla vybírá ubytovací zařízení nebo pronajímatel, a to při rezervaci, příjezdu či odjezdu. Může být také už zahrnutý v celkové ceně ubytování.

Slovensko zavede registr krátkodobých pronájmů

Od 1. ledna 2027 budou muset lidé, kteří na Slovensku krátkodobě pronajímají pokoje nebo byty přes internetové platformy, své ubytování zaregistrovat. Po zápisu získají registrační číslo, které budou uvádět také v nabídce.

Ubytovatelé, kteří své služby poskytují už nyní, dostanou na registraci přechodnou dobu. Pro turisty nevzniknou žádné nové formuláře ani povinnosti. Díky registračnímu číslu ale snáze poznají, zda je nabízené ubytování evidované. Zavedení registru zároveň může ovlivnit počet apartmánů nabízených ke krátkodobému pronájmu Pravidla stanovuje slovenský zákon č. 133/2026.

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Chorvatsko a Polsko: pravidla ještě nejsou konečná

Také Chorvatsko připravuje registrační čísla pro apartmány, pokoje a rekreační domy nabízené na digitálních platformách. Přesné datum spuštění ale zatím nebylo oznámeno. Pro hosty nepůjde o další povinnou registraci, systém může především odstranit z platforem nelegální nabídky.

V Polsku je nový turistický poplatek zatím ve fázi legislativního návrhu. Obce by podle něj mohly vybírat poplatek od ubytovaných návštěvníků a výnos využít na infrastrukturu a služby spojené s cestovním ruchem. Stav návrhu zákona lze sledovat na webu polského Sejmu.

Destinace mimo Evropskou unii

  • Skotsko: V Edinburghu se od 24. července 2026 vybírá poplatek ve výši pěti procent z ceny ubytování bez DPH. U pobytů delších než pět nocí se počítá pouze z ceny prvních pěti nocí. Výjimku mají pobyty rezervované a alespoň částečně zaplacené před 1. říjnem 2025.
  • Wales: Zákon umožňuje jednotlivým obcím zavést vlastní poplatek za přenocování. Cardiff již potvrdil jeho zavedení od 1. dubna 2027. Sazba bude činit 1,30 libry za osobu a noc u většiny druhů ubytování a 75 pencí v kempech, hostelech a sdílených pokojích. Nejde však o poplatek platný automaticky v celém Walesu.
  • Bhútán: Dospělí turisté z většiny zemí platí 100 dolarů za každý den pobytu. Tato zvýhodněná sazba platí pouze do 31. srpna 2027. Poté se může změnit, proto by si cestující mířící do Bhútánu na podzim nebo v zimě 2027 měli předem ověřit její aktuální výši.
  • Thajsko: Poplatek 450 bahtů pro každého zahraničního návštěvníka je zatím jen připravovaným návrhem.
  • Egypt: Od 1. ledna 2027 se zvýší administrativní poplatek spojený se vstupními a tranzitními vízy na 15 dolarů, tedy přibližně 310 korun. Zatím však není jasné, jak se změna promítne do konečné ceny turistického víza.
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