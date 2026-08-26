Sarah Ruppenthalová s rodinou vyrazila 5. srpna brzy ráno z hotelu Gateway Inn na celodenní túru do Národního parku Mount Rainier ve státě Washington. Když se kolem 13:00 vrátili, hotel, ve kterém se předchozí noc ubytovali, byl již ohraničen zábranami, píše portál SFGate.
Pracovníci energetické společnosti a dalších úřadů pak rodině se dvěma dospívajícími dětmi oznámili, že si musí sbalit své věci a zařízení okamžitě opustit. Technici v té chvíli již odpojovali hotel od elektřiny.
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„Museli jsme si pospíšit, osprchovat se jen při světle z mobilu a sbalit se, abychom mohli odejít,“ řekla turistka. Rodina si tento výlet přitom naplánovala již několik měsíců předem jako součást delší okružní cesty po státech Washington a Oregon.
Naštěstí se jim podařilo na poslední chvíli sehnat ubytování v nedalekém hotelu Nisqually Lodge a využít tak i zbývající čas na hoře Mount Rainier. Náhradní ubytování však bylo dražší. Ještě více než dva týdny poté rodina stále neobdržela peníze za pobyt v hotelu Gateway Inn.
Majitelé výzvy odstranili
Náhlá evakuace byla důsledkem zásahu úřadů, které se na tento krok připravovaly již několik měsíců. „Pátého srpna okres označil všechny budovy v komplexu Gateway Inn v Ashfordu jako nebezpečné a nevhodné k obývání a nařídil všem osobám nacházejícím se na pozemku, aby jej neprodleně opustily,“ sdělila mluvčí okresu Pierce Christina Rohilaová. Úředníci rovněž zajistili odpojení inženýrských sítí.
Okres uvedl, že k tomuto kroku přistoupil poté, co zjistil, že zařízení obnovilo pronájem pokojů i navzdory nevyřešeným porušením bezpečnostních předpisů. „Mezi tato porušení patřily nebezpečné elektrické rozvody, nefunkční detektory kouře, nebezpečné únikové cesty, problémy s komínem, které představovaly riziko kouře a oxidu uhelnatého, a nepovolené stavební úpravy,“ uvedly úřady.
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„Tato porušení nebyla dosud napravena,“ uvedla Rohilaová. Během dalších kontrol zaměstnanci okresního úřadu také zjistili, že dříve vyvěšená oznámení o vynucovacích opatřeních majitelé hotelu odstranili a úřady je proto musely vyvěsit znovu, dodala.
Úřady dále informovaly, že stav ubytovacího zařízení zjištěný během několika kontrol představuje značná bezpečnostní rizika. „Toto vynucovací opatření je nezbytné k ochraně obyvatel, návštěvníků a záchranářů, dokud nemovitost nesplní příslušné bezpečnostní požadavky,“ vysvětlila mluvčí.
Podle okresních úřadů nemůže být hotel Gateway Inn znovu otevřen, dokud se nevyřeší všechna porušení předpisů. Pak bude nutné vydat požadovaná povolení a objekt bude muset projít i všemi kontrolami a revizemi. Dotčení turisté ale stále marně čekají na vrácení peněz, uzavírá americký portál.
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