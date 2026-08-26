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Turisté v národním parku se vrátili z túry na hotel. Úřady ho mezitím zavřely

Jan Dvořák
  11:16
Hotel Gateway Inn v Ashfordu ve státě Washington musel nečekaně zavřít kvůli...

Hotel Gateway Inn v Ashfordu ve státě Washington musel nečekaně zavřít kvůli špatnému technickému stavu. Ubytovaní ho museli opustit z hodiny na hodinu. (26. srpna 2026) | foto: https://www.booking.com/

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Návštěvníci amerického Národního parku Mount Rainier zažili na začátku srpna nepříjemnou situaci, kdy uprostřed pobytu museli ubytování narychlo opustit. Mohl za to krok úřadů, které jejich hotel ve městě Ashford nečekaně zavřely. Majitelé hotelu přitom o hrozbě uzavření věděli, ale ignorovali ji a nadále ubytování poskytovali. Dotčení turisté stále marně čekají na vrácení peněz.

Sarah Ruppenthalová s rodinou vyrazila 5. srpna brzy ráno z hotelu Gateway Inn na celodenní túru do Národního parku Mount Rainier ve státě Washington. Když se kolem 13:00 vrátili, hotel, ve kterém se předchozí noc ubytovali, byl již ohraničen zábranami, píše portál SFGate.

Pracovníci energetické společnosti a dalších úřadů pak rodině se dvěma dospívajícími dětmi oznámili, že si musí sbalit své věci a zařízení okamžitě opustit. Technici v té chvíli již odpojovali hotel od elektřiny.

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„Museli jsme si pospíšit, osprchovat se jen při světle z mobilu a sbalit se, abychom mohli odejít,“ řekla turistka. Rodina si tento výlet přitom naplánovala již několik měsíců předem jako součást delší okružní cesty po státech Washington a Oregon.

Naštěstí se jim podařilo na poslední chvíli sehnat ubytování v nedalekém hotelu Nisqually Lodge a využít tak i zbývající čas na hoře Mount Rainier. Náhradní ubytování však bylo dražší. Ještě více než dva týdny poté rodina stále neobdržela peníze za pobyt v hotelu Gateway Inn.

Majitelé výzvy odstranili

Náhlá evakuace byla důsledkem zásahu úřadů, které se na tento krok připravovaly již několik měsíců. „Pátého srpna okres označil všechny budovy v komplexu Gateway Inn v Ashfordu jako nebezpečné a nevhodné k obývání a nařídil všem osobám nacházejícím se na pozemku, aby jej neprodleně opustily,“ sdělila mluvčí okresu Pierce Christina Rohilaová. Úředníci rovněž zajistili odpojení inženýrských sítí.

Okres uvedl, že k tomuto kroku přistoupil poté, co zjistil, že zařízení obnovilo pronájem pokojů i navzdory nevyřešeným porušením bezpečnostních předpisů. „Mezi tato porušení patřily nebezpečné elektrické rozvody, nefunkční detektory kouře, nebezpečné únikové cesty, problémy s komínem, které představovaly riziko kouře a oxidu uhelnatého, a nepovolené stavební úpravy,“ uvedly úřady.

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„Tato porušení nebyla dosud napravena,“ uvedla Rohilaová. Během dalších kontrol zaměstnanci okresního úřadu také zjistili, že dříve vyvěšená oznámení o vynucovacích opatřeních majitelé hotelu odstranili a úřady je proto musely vyvěsit znovu, dodala.

Úřady dále informovaly, že stav ubytovacího zařízení zjištěný během několika kontrol představuje značná bezpečnostní rizika. „Toto vynucovací opatření je nezbytné k ochraně obyvatel, návštěvníků a záchranářů, dokud nemovitost nesplní příslušné bezpečnostní požadavky,“ vysvětlila mluvčí.

Podle okresních úřadů nemůže být hotel Gateway Inn znovu otevřen, dokud se nevyřeší všechna porušení předpisů. Pak bude nutné vydat požadovaná povolení a objekt bude muset projít i všemi kontrolami a revizemi. Dotčení turisté ale stále marně čekají na vrácení peněz, uzavírá americký portál.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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