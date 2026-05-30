Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do USA přijelo nejméně turistů za posledních dvacet let. Země už přišla o miliardy

Autor:
  17:00
S výjimkou pandemického roku 2020 zaznamenaly Spojené státy americké v loňském roce nejvýraznější meziroční pokles počtu zahraničních turistů za posledních dvacet let. Podle expertů přišel americký turistický sektor zhruba o osm miliard dolarů (asi 160 miliard korun) a do země dorazily přibližně o čtyři miliony návštěvníků méně než v roce 2024.
USA hranice kontrola letiště washington vítejte v USA

USA hranice kontrola letiště washington vítejte v USA | foto: Profimedia.cz

Mezinárodní cestující na letišti v Dulles ve Virginii. (26.6 2017)
Řada turistů na mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku (6. dubna...
Kontrola na americkém letišti
Prezident Spojených států amerických Donald Trump
30 fotografií

Experti varují, že loňská čísla naznačují proměnu toho, jak svět Spojené státy vnímá. Jako hlavní důvod zmiňují především přístup administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která podle kritiků rozpoutala obchodní války i několik vojenských konfliktů ve světě. To jsou podle CNN hlavní důvody, proč se zahraniční turisté loni místo USA raději rozhodli zajet jinam.

„Spojené státy byly ještě před několika lety zemí, kterou se ostatní snažili napodobovat. To už dnes ale zdaleka neplatí,“ uvedla pro CNN americká pedagožka Juliette Kayyemová. Podle ní USA postupně ztrácejí schopnost ovlivňovat svět svou kulturou, hodnotami i svou celkovou atraktivitou.

Chcete do USA? Ukažte své příspěvky na sítích. Úřady chtějí lustrovat turisty

Nejvýraznější změny jsou patrné u turistů z Kanady. Kanaďané přitom dlouhá léta patřili mezi nejvěrnější návštěvníky Spojených států. Mezi jejich nejoblíbenější destinace tradičně patřila Florida, New York nebo Washington. Loni ale mnoho z nich navzdory původním plánům do USA vůbec nevyrazilo. Pobouřila je především obchodní válka vedená Spojenými státy i opakované kontroverzní výroky Donalda Trumpa. Ten například prohlásil, že by se Kanada měla stát 51. státem USA.

Místo USA raději do Japonska

Svou cestu do USA si nakonec rozmyslel také Kanaďan Ray Caesar. Původně plánoval dovolenou v New Yorku, který patří mezi jeho oblíbená města. Nakonec ale utratil tisíce dolarů za cestu do Japonska. „Na světě je tolik krásných míst. Spojené státy už mezi ně ale nepatří,“ řekl kanadský turista televizi CNN.

Radikální zbraně proti turismu. Letoviska bojují o přežití zdražováním i AI

Důsledky situace jsou ve Spojených státech jasně patrné a nejvíce je pociťují především menší podnikatelé. Adam Duford provozuje v Kalifornii firmu zaměřenou na organizaci výletů pro zahraniční klientelu. Mezi jeho nejčastější zákazníky dlouhodobě patřili hlavně Kanaďané, kteří ale letos do USA cestují výrazně méně než v minulosti. I kvůli tomu musel propustit sedm zaměstnanců.

Globální poptávka po cestování přitom roste

Turisté jezdí do Spojených států méně než v minulosti navzdory tomu, že poptávka po cestování po celém světě dál roste. V roce 2025 vycestovalo do zahraničí přibližně o 80 milionů lidí více než o rok dříve. Spojené státy z tohoto trendu ale nedokázaly výrazněji těžit.

Analytici zároveň upozorňují, že za loňským propadem počtu zahraničních turistů v USA stojí i další faktory. Patří mezi ně například dražší letenky nebo komplikovanější byrokratické překážky spojené s vízy. Ekonom Adam Sacks navíc tvrdí, že situaci negativně ovlivnilo také omezení financování organizace Brand USA, která v zahraničí propaguje americký turistický ruch.

Hotely v USA vyhlížejí fotbalové fanoušky. Nával rezervací zatím nepřichází

Určitou vzpruhou pro turismus by mohlo být fotbalové mistrovství světa, které se ve Spojených státech uskuteční už za několik týdnů. Do USA by kvůli turnaji mělo dorazit minimálně jeden milion návštěvníků. Ještě před několika měsíci ale byly odhady výrazně optimističtější. I americké úřady nyní počítají s tím, že počet zahraničních turistů se na úroveň před pandemií covidu-19 vrátí nejdříve v roce 2029, uzavírá CNN.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Rodinný byznys z Česka dnes zásobuje dálnice i letiště po Evropě

Díky svému vzdělání a zkušenostem dohlíží Josef Matějka především na odbornou...

Z malé rodinné firmy, která na začátku 90. let vyráběla zámkovou dlažbu, se během tří dekád stal významný dodavatel betonových prvků pro dálnice, tunely i letiště napříč Evropou. Za úspěchem...

30. května 2026  17:01

Do USA přijelo nejméně turistů za posledních dvacet let. Země už přišla o miliardy

USA hranice kontrola letiště washington vítejte v USA

S výjimkou pandemického roku 2020 zaznamenaly Spojené státy americké v loňském roce nejvýraznější meziroční pokles počtu zahraničních turistů za posledních dvacet let. Podle expertů přišel americký...

30. května 2026

Súdánu hrozí další vlna hladomoru. Letošní sklizeň bude horší než loňská

Válka v Súdánu vyhnala na útěk miliony civilistů a vyžádala si více než 150...

Již několik měsíců trvající konflikt na Blízkém východě začíná mít výrazný vliv na africké země. Následky konfliktu pociťují například zemědělci v Súdánu, kteří varují před dramatickým omezením...

30. května 2026

Konec pálení peněz. Rohlík oznámil zisk a finanční injekci od investiční banky

Zakladatel a ředitel Rohlíku Tomáš Čupr

Skupina Rohlík oznámila, že v posledním čtvrtletí minulého fiskálního roku dosáhla kladného hrubého provozního zisku (EBITDA) pět milionů eur. Tržby v roce 2025 meziročně vzrostly o 35 procent na...

30. května 2026  13:21

Druhá práce jako nová norma. Britové skládají příjmy z brigád, jen aby přežili

ilustrační snímek

Rostoucí náklady, nejisté úvazky i proměny oborů ženou stále více Britů k druhé práci. Přivýdělek už pro mnohé není cestou k lepšímu životnímu stylu, ale podmínkou, jak zaplatit účty, udržet...

30. května 2026

Si Ťin-pching přestal kouřit, Čína však stále ne. Síla tabákového průmyslu je mocná

Muži si zapalují cigarety, zatímco na televizní obrazovce před pekingským...

Čínský tabákový monopol se stal pro vládu finančně natolik nepostradatelný, že ani mocný vůdce, který údajně před lety s kouřením sám přestal, nedokázal kouření v zemi omezit. Vliv úřadu, který má...

30. května 2026

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

30. května 2026

Jednou připlaval i vánoční stromeček. Co obnáší práce v čistírně odpadních vod

Odpad zachycený při mechanickém čištění vody. Mezi vlhčenými ubrousky a...

V čistírně odpadních vod v Miškovicích v severovýchodní části Prahy dobře vědí, kdy se město probouzí a kdy spí. Každý den tam přitékají tisíce kubíků odpadní vody. Její součástí ovšem nejsou jen...

30. května 2026

Chytrá politika musí motivovat firmy jít do rizika i krachu, říká nobelista Aghion

Premium
Francouzský ekonom Philippe Aghion obdržel Nobelovu cenu za ekonomii.

Francouzský ekonom Philippe Aghion vytvořil matematické modely, které popisují, jak nové inovace a technologie vytlačují starší, neefektivní firmy, což sice krátkodobě boří zavedené pořádky, ale...

30. května 2026

Agrofert vyčlení devět chemiček v sedmi evropských zemích do nové firmy

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...

Agrofert vyčlení devět svých chemických společností v sedmi evropských zemích do nové firmy AGF Nitrogen. Nová společnost se základním kapitálem 500 milionů korun zůstane součástí holdingu, Agrofert...

29. května 2026  20:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Když Neptun sedne do rychlíku. Polské dráhy lákají na nové spoje pražskou reklamou

Polský vládce moří prchá vlakem do Prahy. Je tam sucho, říká v reklamě

Víkend v Praze, rychlý výlet do Berlína nebo pár dní ve Vídni bez letiště, omezení zavazadel a čekání v dopravních zácpách. Polský železniční dopravce PKP Intercity právě rozšiřuje mezinárodní...

29. května 2026

Téměř polovina Čechů ještě neplatila přes QR kód, ukázal průzkum

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Okamžité platby umožňující převést peníze z účtu na účet za několik sekund si rychle nacházejí oblibu mezi Čechy. V současnosti službu aktivně využívá už více než polovina české populace, ukázal...

29. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.