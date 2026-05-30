Experti varují, že loňská čísla naznačují proměnu toho, jak svět Spojené státy vnímá. Jako hlavní důvod zmiňují především přístup administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která podle kritiků rozpoutala obchodní války i několik vojenských konfliktů ve světě. To jsou podle CNN hlavní důvody, proč se zahraniční turisté loni místo USA raději rozhodli zajet jinam.
„Spojené státy byly ještě před několika lety zemí, kterou se ostatní snažili napodobovat. To už dnes ale zdaleka neplatí,“ uvedla pro CNN americká pedagožka Juliette Kayyemová. Podle ní USA postupně ztrácejí schopnost ovlivňovat svět svou kulturou, hodnotami i svou celkovou atraktivitou.
|
Chcete do USA? Ukažte své příspěvky na sítích. Úřady chtějí lustrovat turisty
Nejvýraznější změny jsou patrné u turistů z Kanady. Kanaďané přitom dlouhá léta patřili mezi nejvěrnější návštěvníky Spojených států. Mezi jejich nejoblíbenější destinace tradičně patřila Florida, New York nebo Washington. Loni ale mnoho z nich navzdory původním plánům do USA vůbec nevyrazilo. Pobouřila je především obchodní válka vedená Spojenými státy i opakované kontroverzní výroky Donalda Trumpa. Ten například prohlásil, že by se Kanada měla stát 51. státem USA.
Místo USA raději do Japonska
Svou cestu do USA si nakonec rozmyslel také Kanaďan Ray Caesar. Původně plánoval dovolenou v New Yorku, který patří mezi jeho oblíbená města. Nakonec ale utratil tisíce dolarů za cestu do Japonska. „Na světě je tolik krásných míst. Spojené státy už mezi ně ale nepatří,“ řekl kanadský turista televizi CNN.
|
Radikální zbraně proti turismu. Letoviska bojují o přežití zdražováním i AI
Důsledky situace jsou ve Spojených státech jasně patrné a nejvíce je pociťují především menší podnikatelé. Adam Duford provozuje v Kalifornii firmu zaměřenou na organizaci výletů pro zahraniční klientelu. Mezi jeho nejčastější zákazníky dlouhodobě patřili hlavně Kanaďané, kteří ale letos do USA cestují výrazně méně než v minulosti. I kvůli tomu musel propustit sedm zaměstnanců.
Globální poptávka po cestování přitom roste
Turisté jezdí do Spojených států méně než v minulosti navzdory tomu, že poptávka po cestování po celém světě dál roste. V roce 2025 vycestovalo do zahraničí přibližně o 80 milionů lidí více než o rok dříve. Spojené státy z tohoto trendu ale nedokázaly výrazněji těžit.
Analytici zároveň upozorňují, že za loňským propadem počtu zahraničních turistů v USA stojí i další faktory. Patří mezi ně například dražší letenky nebo komplikovanější byrokratické překážky spojené s vízy. Ekonom Adam Sacks navíc tvrdí, že situaci negativně ovlivnilo také omezení financování organizace Brand USA, která v zahraničí propaguje americký turistický ruch.
|
Hotely v USA vyhlížejí fotbalové fanoušky. Nával rezervací zatím nepřichází
Určitou vzpruhou pro turismus by mohlo být fotbalové mistrovství světa, které se ve Spojených státech uskuteční už za několik týdnů. Do USA by kvůli turnaji mělo dorazit minimálně jeden milion návštěvníků. Ještě před několika měsíci ale byly odhady výrazně optimističtější. I americké úřady nyní počítají s tím, že počet zahraničních turistů se na úroveň před pandemií covidu-19 vrátí nejdříve v roce 2029, uzavírá CNN.