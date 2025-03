Vietnam už láká víc turistů než Singapur. Pomohlo i zrušení vízové povinnosti

Vietnam se v roce 2024 stal třetí nejvíce navštěvovanou zemí jihovýchodní Asie. V pomyslném žebříčku se před ním nachází pouze Malajsie s 25 miliony a již zmíněné Thajsko s 35 miliony turistů ze zahraničí. Odborníci upozorňují, že za pozornost stojí zejména tempo zotavení vietnamského cestovního ruchu po koronavirové pandemii, píše agentura Bloomberg.

Podle aktuálních dat se Vietnamu v roce 2024 povedlo z pohledu příjezdu turistů ze zahraničí dostat z 98 procent na hodnoty z předpandemického roku 2019. Tím se Vietnam stal nejrychleji se zotavující destinací v celém jihoasijském regionu. V případě Thajska dosahuje tento ukazatel na hranci 87,5 procent a Singapuru na 86 procent.

Trend navíc pokračuje i v roce 2025. Za první dva měsíce letošního roku totiž do Vietnamu dorazily již skoro 4 miliony zahraničních turistů, což představuje meziroční nárůst o více než 30 procent.

Pomohlo i přímé letecké spojení s USA

Mezi hlavní faktory rostoucího zájmu o Vietnam se řadí mimo jiné i lepšící se dopravní spojení. Už v roce 2021 se letecké společnosti Vietnam Airlines povedlo zrealizovat historicky první přímý let mezi Vietnamem a Spojenými státy americkými ze San Franciska do Ho Či Minova Města.

Další zlom nastal v roce 2023, kdy v zemi došlo k výraznému uvolnění vízové politiky. Od té doby totiž mohou zahraničí turisté pobývat ve Vietnamu až 90 dnů, což je třikrát déle než dříve. K tomu navíc došlo k zavedení i elektronických víz. Pomohlo také zrušení vízové povinnosti pro několik desítek států, a to včetně Španělska, Japonska, Itálie, Ruska, Německa či Francie.

Vietnam navíc už dávno neláká pouze dobrodruhy. Podle agentury Bloomberg se země stává oblíbenou destinací také pro náročnou klientelu. V mnoha částech rychle vyrůstají nové hotely, a to včetně značek jako JW Mariott či Luxury Collection. Na zemi se zaměřuje i francouzská společnost Michelin, která začala upozorňovat na rychle se rozvíjející se vietnamskou gastronomii.

Poptávka je patrná z Indie i Číny

Zájem o Vietnam roste nejen ze strany Američanů. K nim se přidávají také turisté z Číny, kteří sem vyrážejí i kvůli obavám o bezpečnost v jiných destinacích, a to zejména po medializovaném únosu čínského herce Wang Singa v Bangkoku. Poptávka roste také v případě movitých rodin z Indie, což potvrzují také čísla. V roce 2024 do země přicestovalo více než půl milionu indických turistů, což je téměř trojnásobek toho, co platilo před vypuknutím koronavirové pandemie.

Vietnam má ale i do budoucna obrovské plány. Do konce roku 2025 chce překonat svůj dosavadní rekord a přivítat dokonce 23 milionů návštěvníků ze zahraničí. Pomůže tomu i nové mezinárodní letiště ong Thanh poblíž Ho Či Minova Města, které navýší celkovou kapacitu až na 25 milionů osob ze zahraničí ročně, uzavírá agentura Bloomberg.