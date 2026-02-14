Rio není jen socha Krista. Turistický rozmach zažívají tamní chudinské čtvrtě

  15:00
Čím dál více turistů si během cest nevystačí jen s běžnými zážitky. Patrné to je v Brazílii a hlavním městě Riu de Janeiru, kde roste poptávka po prohlídkách v místních favelách – rázovitých chudinských čtvrtích, kde má stát často minimální dohled. Zároveň jde ale o místa, kde to z pohledu kultury a umění nejvíc žije.
Brazilec Vitor Oliveira se ještě před pár měsíci živil jako taxikář. Kvůli turismu se ale rozhodl pro změnu. Stal se průvodcem ve favelách brazilského hlavního města a nové povolání si dnes nemůže vynachválit. „Když jsem si všiml, kolik cizinců sem k nám jezdí, začal jsem s prohlídkami,“ tvrdí muž, který se stal průvodcem ve favele Rocinha, nejlidnatější chudinské čtvrti Ria, píše agentura AP.

Oliveira pro agenturu AP řekl, že ho rostoucí zájem o autentické zážitky z Brazílie nepřekvapuje. „Když přijedete do Ria a vidíte jen sochu Krista Spasitele a pláž Copacabana, vlastně nic nepoznáte. Jde totiž jen o tu bohatou tvář Ria. Skutečný život se odehrává právě ve favelách,“ dodává průvodce.

Samotné prohlídky jsou v praxi různorodé a mnoho záleží i na konkrétním průvodci. Nejčastěji se ale turisté setkají s brazilským uměním a poznají každodenní život v chudinských čtvrtích. Některé prohlídky jsou i velmi neformální a jejich součástí jsou třeba i grilování.

Brazílie láká, i ta chudá

Ačkoliv se na první pohled může rostoucí návštěvnost turistů v brazilských favelách jevit jako nebezpečná a nevhodná, mnoho místních ji vítá. Hlavně proto, že s turisty do chudinských částí Ria přicházejí peníze, které tu dlouhé roky chyběly.

Z čerstvých statistik vyplývá, že Rio de Janeiro v roce 2025 navštívilo celkem 12,5 milionů turistů. Převážně šlo o turisty přímo z Brazílie, kteří vyrazili na několikadenní pobyt do hlavního města. Ze zahraničí loni pocházelo celkem 2,1 milionů turistů. Přesto to bylo meziročně o 45 procent víc.

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Zahraniční turisté loni hlavnímu městu podle odhadů přinesli 7,8 miliard reálů, což je v přepočtu zhruba 305 miliard korun. Část těchto peněz přišla vhod právě i místním v chudinských čtvrtích a řada z nich kvůli rostoucímu turismu za poslední dobu změnila i své povolání.

Ve favelách se otevírají i nové bary s terasami

Odborníci se nad rostoucím zájmem o brazilské favely nepozastavují. „Turisté chtějí pochopit, jaký je život typického brazilského starousedlíka,“ potvrzuje trendy i vysokoškolský pedagog Caroline Martins de Melo Bottino.

To ale na druhé straně mění i samotné favely. V posledních měsících se totiž řada z nich začala výrazně měnit. Přibývá barů s terasami a přibývá míst, kde se turisté mohou vyfotit. Právě sociální sítě totiž výrazně přispěly k tomu, že se do brazilských favel začali ve velkém turisté sjíždět. V brazilských chudinských čtvrtích se lidé také stále častěji setkávají s drony.

Gangy, vraždy, drogy. V pekelných barabiznách přežívá čtvrtina brazilského Ria

Místní ale říkají, že navzdory rostoucímu turistickému zájmu si chudinské čtvrti zatím stále zachovávají svůj ráz. Turisté se tedy nemusí bát, že by zážitek nebyl opravdový a autentický „Ukazujeme turistům náš každodenní život, a to přímo očima těch, kteří tu roky žijí,“ uzavírá pro AP průvodce Cosme Felippsen.

