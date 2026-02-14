Brazilec Vitor Oliveira se ještě před pár měsíci živil jako taxikář. Kvůli turismu se ale rozhodl pro změnu. Stal se průvodcem ve favelách brazilského hlavního města a nové povolání si dnes nemůže vynachválit. „Když jsem si všiml, kolik cizinců sem k nám jezdí, začal jsem s prohlídkami,“ tvrdí muž, který se stal průvodcem ve favele Rocinha, nejlidnatější chudinské čtvrti Ria, píše agentura AP.
Oliveira pro agenturu AP řekl, že ho rostoucí zájem o autentické zážitky z Brazílie nepřekvapuje. „Když přijedete do Ria a vidíte jen sochu Krista Spasitele a pláž Copacabana, vlastně nic nepoznáte. Jde totiž jen o tu bohatou tvář Ria. Skutečný život se odehrává právě ve favelách,“ dodává průvodce.
Samotné prohlídky jsou v praxi různorodé a mnoho záleží i na konkrétním průvodci. Nejčastěji se ale turisté setkají s brazilským uměním a poznají každodenní život v chudinských čtvrtích. Některé prohlídky jsou i velmi neformální a jejich součástí jsou třeba i grilování.
Brazílie láká, i ta chudá
Ačkoliv se na první pohled může rostoucí návštěvnost turistů v brazilských favelách jevit jako nebezpečná a nevhodná, mnoho místních ji vítá. Hlavně proto, že s turisty do chudinských částí Ria přicházejí peníze, které tu dlouhé roky chyběly.
Z čerstvých statistik vyplývá, že Rio de Janeiro v roce 2025 navštívilo celkem 12,5 milionů turistů. Převážně šlo o turisty přímo z Brazílie, kteří vyrazili na několikadenní pobyt do hlavního města. Ze zahraničí loni pocházelo celkem 2,1 milionů turistů. Přesto to bylo meziročně o 45 procent víc.
Zahraniční turisté loni hlavnímu městu podle odhadů přinesli 7,8 miliard reálů, což je v přepočtu zhruba 305 miliard korun. Část těchto peněz přišla vhod právě i místním v chudinských čtvrtích a řada z nich kvůli rostoucímu turismu za poslední dobu změnila i své povolání.
Ve favelách se otevírají i nové bary s terasami
Odborníci se nad rostoucím zájmem o brazilské favely nepozastavují. „Turisté chtějí pochopit, jaký je život typického brazilského starousedlíka,“ potvrzuje trendy i vysokoškolský pedagog Caroline Martins de Melo Bottino.
To ale na druhé straně mění i samotné favely. V posledních měsících se totiž řada z nich začala výrazně měnit. Přibývá barů s terasami a přibývá míst, kde se turisté mohou vyfotit. Právě sociální sítě totiž výrazně přispěly k tomu, že se do brazilských favel začali ve velkém turisté sjíždět. V brazilských chudinských čtvrtích se lidé také stále častěji setkávají s drony.
Místní ale říkají, že navzdory rostoucímu turistickému zájmu si chudinské čtvrti zatím stále zachovávají svůj ráz. Turisté se tedy nemusí bát, že by zážitek nebyl opravdový a autentický „Ukazujeme turistům náš každodenní život, a to přímo očima těch, kteří tu roky žijí,“ uzavírá pro AP průvodce Cosme Felippsen.