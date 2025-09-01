Studená sprcha pro hoteliéry: turisté šetří, zejména němečtí. Česko si zatím hosty drží

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Tomáš Cafourek
Letošní léto přineslo doposud nevídaný zlom v chování turistů. Němci, kteří v řadě evropských zemí představují vzor ideálního solventního hosta, citelně omezili útraty za dovolenou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V červnu podle dat společnosti Smith Travel Research klesly tržby německých hoteliérů na disponabilní pokoj meziročně o 18 procent a následující měsíc tento ukazatel, který vedle cen zohledňuje i obsazenost ubytovacích zařízení, klesl o necelých deset procent. Obdobně slabý červenec pak zažili hoteliéři například v Maďarsku, ale i v jiných zemích. Česko po několika letech cestovatelských rekordů zaznamenalo v tržbách za ubytování stagnaci.

Domácí turisté v ČR tvořili 53,3 procenta příjezdů, zahraniční hosté 46,7 procenta.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Tesco účtuje slevy jinak, než uvádí. Porušení zákona, rozhodla inspekce

Zákazníci společnosti Tesco si v posledních měsících stěžují, že při použití Clubcard kuponů a akčních cen neplatí částky, které obchodník slibuje. Na účtenkách se podle nich objevují nepochopitelné...

Pumpy začnou pomalu mizet. Vesnická dobíječka se moc neuživí, říká šéf čerpadlářů

Premium

Nové úseky dálnic, zdražování paliv a nástup elektromobilů změní pravidla hry. Čerpací stanice již nyní hledají cestu, jak zaujmout řidiče víc než jen plnou nádrží. „Pumpy sice nezmizí ze dne na den,...

Masové kuličky v novém hávu. IKEA se spojila se slavným designérem

Švédský nábytkový gigant IKEA představuje první produkt nové kolekce navržené designérem Gustafem Westmanem. Masové kuličky, kterých se každoročně prodají v miliardových objemech po celém světě,...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

1. září 2025

Studená sprcha pro hoteliéry: turisté šetří, zejména němečtí. Česko si zatím hosty drží

Premium

Letošní léto přineslo doposud nevídaný zlom v chování turistů. Němci, kteří v řadě evropských zemí představují vzor ideálního solventního hosta, citelně omezili útraty za dovolenou.

1. září 2025

Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan

Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je...

31. srpna 2025  21:44,  aktualizováno  23:04

Nejbohatším Čechem je zbrojař Strnad. Sesadil Křetínského, Babiš skončil osmý

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Euro majitel zbrojařské skupiny CSG Michal Strnad s majetkem 330 miliard korun. Sesadil z čela žebříčku loňského vítěze Daniela Křetínského, jehož majetek časopis...

31. srpna 2025  18:25

V Marylandu našli ekologičtější způsob nakládání s těly zesnulých. Vodní kremaci

Takzvaná vodní kremace je stále populárnější metoda nakládání s těly zesnulých. Podle Severoamerické asociace pro kremaci získává popularitu po celé zemi již od roku 2011, kdy byla v pohřebním...

31. srpna 2025

Energetické úspory jsou pro Čechy dostupné, ti o nich ale skoro nevědí

Povědomí o možnostech, jak získat dotaci na energetickou renovaci nemovitostí je v Česku poměrně nízké. Nová zelená úsporám je sice dostupná, ale Češi ji kvůli neznalosti nevyužívají. Vyplývá to z...

31. srpna 2025

Třetina je digitálně vyloučená, jiní chtějí umět s AI. Rozdíly mezi seniory jsou velké

Digitálním vyloučením trpí v Česku podle průzkumu společnosti PAQ Research nejméně 700 tisíc lidí starších 65 let. Mají problém platit pomocí QR kódů, použít eRecept či vyhledat dopravní spojení. Na...

31. srpna 2025

Těžký život řidiče kombajnu: Auta nás vybržďují, v satelitech si stěžují na smrad

Premium

Hluk, prach, nerudní řidiči na silnicích. A k tomu spousta hektarů k posečení. S čím se při žních potýkají zemědělci? Strávili jsme s nimi den v kombajnu, u oběda i na traktoru, píše magazín Víkend...

31. srpna 2025

Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si objednávají přes sociální sítě. Trend, který začaly popularizovat platformy jako Instagram a TikTok,...

31. srpna 2025

Ryanair bude uznávat palubní vstupenky jen v digitální formě. Ušetří 300 tun papíru ročně

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě. Znamená to, že už si ji nebudou moci stáhnout a...

30. srpna 2025  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Štěně, pleš i hřbitovní svíce. Co vše si vozí cyklisté v košících sdílených elektrokol

Sdílená kola a koloběžky už patří k běžné městské dopravě. Češi je ale nevyužívají jen na rychlý přesun a často s nimi odvážejí neobvyklé náklady. V košících se objevují batohy, nákupní tašky, někdy...

30. srpna 2025

V Německu přibylo lidí bez práce, poprvé za deset let jich je přes tři miliony

Počet lidí bez práce v Německu v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 46 000 na 3,025 milionu. Více než tři miliony nezaměstnaných Německo přitom evidovalo naposledy v roce 2015. Míra...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.