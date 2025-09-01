Studená sprcha pro hoteliéry: turisté šetří, zejména němečtí. Česko si zatím hosty drží

V červnu podle dat společnosti Smith Travel Research klesly tržby německých hoteliérů na disponabilní pokoj meziročně o 18 procent a následující měsíc tento ukazatel, který vedle cen zohledňuje i obsazenost ubytovacích zařízení, klesl o necelých deset procent. Obdobně slabý červenec pak zažili hoteliéři například v Maďarsku, ale i v jiných zemích. Česko po několika letech cestovatelských rekordů zaznamenalo v tržbách za ubytování stagnaci.
Domácí turisté v ČR tvořili 53,3 procenta příjezdů, zahraniční hosté 46,7 procenta.